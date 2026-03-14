اگر آبنائے ہرمز 8 ہفتوں تک بند رہا تو خام تیل کی قیمت 150 ڈالر فی بیرل تک پہنچ جائے گی، دنیا بھر میں مہنگائی سے مچے گی افراتفری
Published : March 14, 2026 at 11:12 AM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی معیشت کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اگر تزویراتی طور پر انتہائی اہم آبنائے ہرمز سے گزرنے والے راستے کو ایک لمبے وقت تک بند کر دیا گیا تو دنیا کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ویلتھ مینجمنٹ پلیٹ فارم نیواما کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، اگر یہ راستہ 4 سے 8 ہفتوں تک بند رہتا ہے، تو خام تیل کی قیمتیں 150 ڈالر فی بیرل کی بلند ترین سطح کو چھو سکتی ہیں۔
آبنائے ہرمز کیوں اہم ہے؟
آبنائے ہرمز دنیا کا سب سے مصروف اور سب سے اہم تیل کی ترسیل کا راستہ ہے۔ عالمی تیل کی سپلائی کا تقریباً 20 فیصد سے 25 فیصد اس تنگ آبی گزرگاہ سے گزرتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس آبنائے سے روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل خام تیل منتقل کیا جاتا ہے۔ مزید برآں، دنیا کی مائع قدرتی گیس (LNG) کی سپلائی کا ایک اہم حصہ بھی اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی رکاوٹ براہ راست عالمی سپلائی چین کو متاثر کرے گی۔
150 ڈالر فی بیرل کا نشان اور معیشت کو دھچکا
نواما کی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتیں اگلے ایک سے دو ماہ میں 110 سے 150 ڈالر کے درمیان اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتی ہیں۔ تاہم، 150 ڈالر کی سطح 'ڈیمانڈ ڈسٹرکشن' کو بھی متحرک کرے گی، کیونکہ اتنی زیادہ قیمتوں پر تیل خریدنا بہت سے ممالک کی اقتصادی صلاحیت سے باہر ہے۔ اس سے نہ صرف نقل و حمل کے اخراجات بڑھیں گے بلکہ بجلی کی پیداوار اور مینوفیکچرنگ میں بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے تقریباً ہر شے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گا - روزمرہ کی ضروری اشیاء سے لے کر تیار شدہ اشیاء تک۔
کیا اسٹریٹجک ذخائر آخری امید ہیں؟
سپلائی پر اس بے پناہ دباؤ کو کم کرنے کے لیے، دنیا بھر کے ممالک اپنے 'اسٹریٹیجک پیٹرولیم ریزرو' (SPR) کو استعمال کر سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اگر 300 سے 400 ملین بیرل تیل مارکیٹ میں آتا ہے تو اس سے قیمتوں میں عارضی ریلیف مل سکتی ہے۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ یہ محض ایک سٹاپ گیپ اقدام ہے۔ ان ذخائر کو بالآخر دوبارہ بھرنے کی ضرورت ہوگی، جس سے تیل کی طلب میں ایک بار پھر اضافہ ہوگا اور قیمتیں بلند رہیں گی۔
بھارت کے لیے بڑھتے ہوئے خدشات
ہندوستان اپنی خام تیل کی ضروریات کا 85 فیصد سے زیادہ درآمد کرتا ہے۔ یہاں تک کہ تیل کی قیمتوں میں 10 ڈالر کا اضافہ ہندوستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے (CAD) اور گھریلو افراط زر کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ اگر تیل کی قیمتیں 150 ڈالر فی بیرل تک پہنچ جاتی ہیں، تو اس سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوگا، اس سے روپیہ کے کمزور ہونے کا بھی امکان ہے۔
اس وقت پوری دنیا کی نظریں مغربی ایشیا میں رونما ہونے والی پیش رفت پر لگی ہوئی ہیں۔ اگر یہ تعطل برقرار رہتا ہے تو، عالمی منڈی کو معاشی سست روی اور مہنگائی میں اضافے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: