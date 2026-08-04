جنوبی ایشیا میں شدید گرمی سے ڈوب سکتی ہے 194 بلین ڈالر کی آمدنی، 31 ملین ملازمتیں خطرے میں
ورلڈ بینک کے مطابق، جنوبی ایشیا میں شدید گرمی کے نتیجے میں سالانہ 31 ملین ملازمتیں ختم ہو سکتی ہیں۔
Published : August 4, 2026 at 4:41 PM IST
حیدرآباد: ورلڈ بینک کی ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی ایشیائی ممالک میں بڑھتا ہوا درجہ حرارت صرف موسم میں تبدیلی نہیں ہے بلکہ روزگار، معیشت اور عام لوگوں کی زندگیوں کے لیے ایک بڑے بحران میں تبدیل ہو چکا ہے۔ رپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ شدید گرمی نہ صرف شہروں کو گرم کر رہی ہے بلکہ غریب، کم پیداواری اور زیادہ غیر مساوی بھی بنا رہی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ اثر غریب مزدوروں اور خاندانوں پر پڑ رہا ہے جن کے پاس ان نقصانات سے خود کو بچانے کے ذرائع نہیں ہیں۔
ملازمتوں اور معیشت کو شدید دھچکا
رپورٹ کے مطابق شدید گرمی کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں تقریباً 31 ملین فُل ٹائم ملازمتوں کے برابر کام کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ممالک اس سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات کرنے میں ناکام رہے تو 2050 تک خطے کی معیشت تقریباً سات فیصد سکڑ سکتی ہے۔ 2070 تک، تقریباً 63 ملین افراد کو سال میں تین یا اس سے زیادہ مہینوں تک شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے ان لوگوں کے لیے زندگی اور باہر کا کام انتہائی مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ لوگ ایئر کنڈیشنر یا کولر جیسے کولنگ سسٹم تک رسائی نہیں رکھ سکتے۔
آبادی اور صحت کے لیے خطرہ
رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ 2070 تک جنوبی ایشیا میں 1.1 بلین لوگوں کو سالانہ کم از کم ایک دن شدید گرمی برداشت کرنا پڑے گی جو انسانی برداشت کی حد سے تجاوز کر جائے گی۔ اس کے علاوہ، ایسے حالات میں سال میں کم از کم ایک ماہ گزارنے والوں کی تعداد 120 ملین سے بڑھ کر 520 ملین ہو جائے گی۔
صحت سے متعلق اعدادوشمار بھی تشویشناک ہیں۔ 2000 سے 2023 کے درمیان بنگلہ دیش، بھارت، نیپال اور سری لنکا میں گرمی سے ہونے والی اموات میں 95 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ یہ تعداد 118,000 سے بڑھ کر 230,000 تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں ایک ہی موقع پر آنے والی پانچ دن کی گرمی کی لہر کے نتیجے میں تقریباً 30,000 سے زائد اموات ہوتی ہیں جو کہ سرکاری اعدادوشمار سے کہیں زیادہ ہے۔ صرف 2024 میں، بھارت کو شدید گرمی کی وجہ سے 194 بلین امریکی ڈالر کی آمدنی اور 247 بلین کام کے اوقات کا نقصان ہوا۔
بجلی، انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ پر اثرات
بڑھتے ہوئے درجہ حرارت نے ہندوستان کے شہروں اور پاور گرڈز پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہے۔ 2023 اور 2024 کے درمیان ایئر کنڈیشنر (AC) کی فروخت میں 34 فیصد اضافہ ہوا۔ مئی 2024 میں، ملک کی بجلی کی طلب 156 بلین یونٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق جب درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جاتا ہے تو بجلی کی بندش کی فریکوئنسی 20-50 فیصد تک بڑھ جاتی ہے اور ان بندش کا دورانیہ 15-60 فیصد بڑھ جاتا ہے۔
ٹرانسپورٹ سیکٹر بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ ممبئی-ناگپور ایکسپریس وے جیسی سڑکوں کو گرمی سے نقصان پہنچا ہے۔ ایسے خدشات ہیں کہ 2030 تک، دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر درجہ حرارت کئی دنوں تک 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز ٹیک آف کی سہولت کے لیے مسافروں یا کارگو کے بوجھ کو کم کرنے پر مجبور ہوں گے۔
ہندوستانی شہروں اور غریبوں کے لیے دوہرا دھچکا
گرمی کا خمیازہ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔
کولکاتہ: 2023 اور 2024 میں، بس مالکان کو اپنی خدمات کو دوبارہ ترتیب دینا پڑا کیونکہ ڈرائیور دوپہر کے وقت بیمار ہو رہے تھے اور مسافروں کی تعداد کم ہو رہی تھی۔
ممبئی: یہاں، کام کرنے والے غریبوں میں سے 63 فیصد پیدل کام کرنے کے لیے آتے ہیں، جب کہ امیر گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ نتیجتاً غریب لوگ گھنٹوں براہ راست سورج کی روشنی اور گرمی کو برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔
نئی دہلی: ایک سروے کے مطابق، یہاں کے 90 فیصد گلیوں کے دکانداروں کو گرمیوں کے دوران اپنے کام کے اوقات کم کرنے پڑے، اور 72 فیصد دکانداروں نے گرمی کی وجہ سے اپنا سامان خراب ہوتے دیکھا۔
حل اور روزگار کے نئے مواقع
اس بحران کے درمیان، عالمی بینک نے کچھ امید کی پیشکش کی ہے اور اقدامات تجویز کیے ہیں۔
احمد آباد کا ہیٹ ایکشن پلان: 2013 سے، احمد آباد نے گرمی سے نمٹنے کے لیے ایک بہترین منصوبہ نافذ کیا ہے۔ اس کی وجہ سے شدید گرمی کی لہروں کے دوران گرمی سے ہونے والی اموات میں 47 فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔ اس منصوبے سے صرف پہلے دو سالوں میں 2,380 جانیں بچائی گئی ہیں۔
ابتدائی وارننگ سسٹم: رپورٹ کا اندازہ ہے کہ شہری گرمی کے وارننگ سسٹمز پر خرچ کیے جانے والے ہر ایک ڈالر کے بدلے، فوائد میں 50 ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے۔
گرین جابس کے مواقع: ہندوستان میں 2040 تک ماحول دوست اور پائیدار کولنگ سیکٹر میں 1.6 ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ سستی، اعلیٰ معیار کے کولنگ آلات کی گھریلو مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے سے 2040 تک تقریباً 3.7 ملین نئی ملازمتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔
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