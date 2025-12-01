یکم جنوری سے ڈیجیٹل بینکنگ میں آئے گی بڑی تبدیلی، آر بی آئی نے ہدایات جاری کر دی
ریزرو بینک آف انڈیا نے ڈیجیٹل بینکنگ کو آسان اور زیادہ محفوظ بنانے کے لیے سات نئے ماسٹر ہدایات جاری کیے ہیں۔
Published : December 1, 2025 at 1:12 PM IST
نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے ڈیجیٹل بینکنگ کو مزید محفوظ اور شفاف بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ نئے قوانین یکم جنوری سے نافذ ہوں گے۔ آن لائن لین دین اور ڈیجیٹل بینکنگ چینلز میں اہم تبدیلیاں لائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قدم سے ڈیجیٹل انڈیا کے وژن کو تقویت ملے گی اور عام صارفین کے لیے ڈیجیٹل ادائیگیوں کو آسان اور زیادہ قابل اعتماد بنایا جائے گا۔
سات نئی ماسٹر ڈائریکشنز جاری کی گئیں
آر بی آئی نے حال ہی میں ڈیجیٹل بینکنگ چینلوں کی اجازت اور آپریشن سے متعلق سات نئے ماسٹر ڈائریکشنز جاری کیے ہیں۔ ان رہنما خطوط کا مقصد بینکوں اور مالیاتی اداروں کے لیے ضوابط کو آسان بنانا، صارفین کو زیادہ شفافیت فراہم کرنا اور ڈیجیٹل لین دین کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
ان نئے قوانین کے مطابق
۔ڈیجیٹل چینلز کی منظوری اور آپریشن کے لیے یکساں فریم ورک لاگو ہوگا۔
۔بینکوں کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر صارفین کی رضامندی، مصنوعات کی نمائش اور قانونی ذمہ داریوں کو واضح طور پر بتانے کی ضرورت ہوگی۔
۔چھوٹے مالیاتی بینک اور کمرشل بینک بھی ان قوانین کے دائرے میں آئیں گے۔
244 ماسٹر ڈائریکشنز کا انٹیگریشن
آر بی آئی نے 244 ماسٹر ڈائریکشنز کو ایک واحد، ہموار تعمیل فریم ورک میں اکٹھا کیا ہے۔ اس سے بینکوں اور ریگولیٹڈ مالیاتی اداروں کے لیے ضوابط کی تعمیل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بینک اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ضوابط کی تعمیل میں وضاحت اور شفافیت کو یقینی بنا سکیں گے۔
صارفین کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا
ماہرین کے مطابق ان تبدیلیوں سے سب سے زیادہ فائدہ صارفین کو ہوگا۔ اب وہ ڈیجیٹل لین دین کے دوران زیادہ سیکورٹی، شفافیت اور اعتماد سے لطف اندوز ہوں گے۔ ضوابط کو واضح کرنے سے صارفین بغیر کسی خوف کے آن لائن ادائیگیاں کر سکیں گے۔
بینکوں کے لیے ضوابط کی تعمیل آسان ہو جائے گی، جس سے وہ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو بہتر طریقے سے چلانے کے قابل ہو جائیں گے۔ آر بی آئی کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے کاروبار کرنے میں آسانی ہوگی اور ڈیجیٹل بینکنگ کو مزید تقویت ملے گی۔
دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل لین دین کو فروغ دینا
بینکنگ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ نئی ہدایت دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل لین دین کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ لوگ بتدریج آن لائن ادائیگیوں کو اپنا رہے ہیں، اور محفوظ قوانین رکھنے سے ان کا اعتماد بڑھے گا۔ موبائل بینکنگ اور انٹرنیٹ بینکنگ روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ واضح اور محفوظ قوانین ڈیجیٹل لین دین کو مزید مقبول بنانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔