آٹھواں پے کمیشن: یہ تین لوگ مرکزی ملازمین کی تنخواہ اور پنشن کا فیصلہ کریں گے
ساتواں تنخواہ کمیشن فروری سال 2014 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کی سربراہی جسٹس اشوک کمار ماتھر کر رہے تھے۔
Published : November 4, 2025 at 11:13 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت کے لاکھوں ملازمین اور پنشنرز کو راحت دیتے ہوئے جو پے کمیشن کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، حکومت نے حال ہی میں آٹھویں پے کمیشن کے لیے ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) کو منظوری دی ہے اور پینل کے اراکین کے ناموں کو حتمی شکل دی ہے۔
تمام نظریں اب اس پینل پر لگی ہوئی ہیں، جس کی صدارت سابق جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی کریں گے۔ اس پینل میں آئی آئی ایم بنگلور کے پروفیسر پلک گھوش (پارٹ ٹائم ممبر) اور پیٹرولیم سکریٹری پنکج جین (ممبر سکریٹری) بھی شامل ہیں۔ پینل کا جائزہ مکمل کرنے اور 18 ماہ کے اندر اپنی حتمی رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت ہوگی۔
یہ تینوں عدالتی حکمت، علمی بصیرت، اور انتظامی تجربے کا نادر امتزاج لاتا ہے۔ توقع ہے کہ اس ٹیم سے پے کمیشن کے پیچیدہ گفت و شنید میں رہنمائی کی جائے گی۔ بہت سے لوگ ان تین معزز شخصیات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے چین ہیں، جنہیں لاکھوں ملازمین اور پنشنرز کی امنگوں کو پورا کرنے کا چیلنج بھرا کام سونپا گیا ہے۔
سابق جسٹس رنجنا دیسائی
سابق جسٹس رنجنا دیسائی، جو قانون اور نظم و نسق کی اپنی گہری سمجھ کے لیے مشہور ہیں، کو 8ویں پے کمیشن کی چیئرپرسن مقرر کیا گیا ہے۔ 76 سالہ دیسائی ایلفنسٹن کالج سے گریجویٹ ہیں اور انہوں نے گورنمنٹ لاء کالج، ممبئی سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی ہے۔
دیسائی کو 1996 میں بمبئی ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا تھا اور بعد میں انہیں سپریم کورٹ آف انڈیا میں ترقی دے دی گئی تھی، جہاں انہوں نے 2011 سے 2014 تک خدمات انجام دیں۔ برسوں کے دوران، انہوں نے حد بندی کمیشن آف انڈیا اور پریس کونسل آف انڈیا کی سربراہی بھی کی ہے۔
پروفیسر پلک گھوش
حکومت نے پروفیسر پلک گھوش کو، IIM بنگلور کے ایک ممتاز فیکلٹی ممبر اور ایک ماہر ڈیٹا سائنسدان کو 8ویں پے کمیشن کے پارٹ ٹائم ممبر کے طور پر مقرر کیا ہے۔ اس کی مہارت ٹیکنالوجی، ڈیٹا تجزیہ، اور مصنوعی ذہانت (AI) میں ہے۔ اس کی مہارتیں کمیشن کو عملے سے متعلقہ مسائل کو تازہ، ڈیٹا پر مبنی نقطہ نظر سے دیکھنے اور جدید پالیسی اقدامات کے ذریعے حل کرنے میں مدد کرے گی۔
پروفیسر پلک گھوش (IIM بنگلور)
پنکج جین
پنکج جین، آسام-میگھالیہ کیڈر کے 1990 بیچ کے آئی اے ایس افسر، آٹھویں تنخواہ کمیشن کے ممبر سکریٹری کے طور پر کام کریں گے۔ جین فی الحال پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں سکریٹری ہیں۔ ایک ایم بی اے اور لاگت اکاؤنٹنٹ، جین تنخواہ اور پنشن پر نظرثانی کے مالی اثرات کا تجزیہ کرنے میں ماہر ہیں۔
پینل کے ممبر سکریٹری کے طور پر، جین مختلف وزارتوں کے ساتھ ہموار تال میل کو یقینی بنائے گا، رپورٹوں کی تیاری کی نگرانی کرے گا، اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ سفارشات حکومت کے مالیات کے لیے سرمایہ کاری مؤثر اور پائیدار دونوں ہوں۔
8ویں پے کمیشن کا 7ویں پے کمیشن سے موازنہ
8واں پے کمیشن 7ویں پے کمیشن کے بعد آتا ہے۔ پچھلا کمیشن فروری 2014 میں جسٹس اشوک کمار ماتھر کی سربراہی میں قائم کیا گیا تھا۔ ساتویں پے کمیشن میں چار ممبران تھے - آئی اے ایس افسران اور معاشی ماہرین۔ چیئرمین کے علاوہ وویک رائے اور ڈاکٹر رتن رائے ممبر تھے اور مینا اگروال سکریٹری تھیں۔ پینل نے نومبر 2015 میں حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کی تھی، اور اس کی سفارشات کو این ڈی اے حکومت نے جون 2016 میں منظور کیا تھا۔ تاہم یکم جنوری، 2016 سے اس پر عمل درآمد کیا گیا تھا۔
ساتویں تنخواہ کمیشن کے ذریعہ تجویز کردہ فٹمنٹ فیکٹر اور دیگر معیارات
7ویں پے کمیشن نے 2.57 فٹمنٹ فیکٹر متعارف کرایا، ایک آسان پے میٹرکس، اور تنخواہوں کو ہموار کرنے کے لیے پے بینڈز کو ضم کیا، لیکن مہنگائی اور زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے نمٹنے کے لیے اسے بہت زیادہ قدامت پسند ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔
مزید پڑھیں: آٹھواں پے کمیشن: 2027 سے پہلے نظرثانی شدہ تنخواہیں جاری نہیں ہوں گی، کیا ملازمین کو بقایا جات ملیں گے؟
اب ایک دہائی بعد آٹھویں پے کمیشن کی آمد کے ساتھ، توقعات بڑھ گئی ہیں۔ ملازمین بڑھتے ہوئے اخراجات کے درمیان اعلی فٹمنٹ عنصر، مہنگائی کے مطابق بہتر الاؤنسز اور مضبوط پنشن سیکیورٹی کی توقع کر رہے ہیں۔