آٹھواں پے کمیشن: کمیشن اپنی رپورٹ کب پیش کرے گا؟ ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا ہو سکتا ہے اضافہ؟ جانیں یہاں
حال ہی میں، مرکزی حکومت نے 8ویں پے کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس کا اعلان کیا ہے۔ اس سے ملازمین کی توقعات بڑھ گئی ہیں۔
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے اپنے ملازمین کو ریلیف فراہم کرتے ہوئے حال ہی میں 8ویں پے کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) کا اعلان کیا ہے۔ اس سے ملازمین کی امیدیں بڑھ گئی ہیں کہ جلد ہی ان کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پنشن میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کمیشن اپنی سفارشات 18 ماہ کے اندر یعنی اپریل 2027 تک حکومت کو پیش کرے گا۔
اس کے بعد اس رپورٹ کو لیبر اور فائنانس کی وزارتوں سے منظوری کے لیے منظور کیا جائے گا۔ اس کے بعد کابینہ سے اس کی منظوری دی جائے گی اور پھر اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ 8ویں پے کمیشن کو دیوالی 2027 تک لاگو کرنے کی امید ہے۔ تاہم، 8ویں پے کمیشن کو کب مؤثر سمجھا جائے گا اس کے بارے میں حکومت کا فیصلہ خود حکومت پر منحصر ہے۔
آٹھویں پے کمیشن کمیٹی تین ارکان پر مشتمل ہوگی۔ سابق جسٹس رنجن دیسائی اس کے چیئرپرسن ہوں گے۔ پروفیسر پلک گھوش پارٹ ٹائم ممبر ہوں گے اور پنکج جین کو ممبر سکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ کمیشن کو 18 ماہ کے اندر اپنی سفارشات حکومت کو پیش کرنے کے احکام ہیں۔ تاہم اگر کمیشن چاہے تو حکومت کو کسی بھی وقت عبوری رپورٹ پیش کر سکتا ہے۔
کمیٹی کیا کرے گی؟
حوالہ جات کی شرائط میں ملازمین اور پنشنرز کی تنخواہوں، ڈی اے، بونس، گریجویٹیز اور کارکردگی سے منسلک مراعات (PLI) کا جائزہ لینا شامل ہے۔ یہ حکومت پر ضرورت سے زیادہ بوجھ سے بچنے کے لیے ایکویٹی اور مالیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کام کرے گا اور ملک کی معاشی صورتحال اور مالیاتی نظم و ضبط کے حوالے سے سفارشات بھی پیش کرے گا۔ کمیٹی سرکاری اور نجی شعبے کے ملازمین کی تنخواہوں کے ڈھانچے کا بھی موازنہ کرے گی۔
کمیشن اپنی رپورٹ کب پیش کرے گا؟
نوٹیفکیشن کے مطابق کمیشن کو اپنی تشکیل کی تاریخ سے 18 ماہ کے اندر رپورٹ پیش کرنی ہوگی۔ رپورٹ پیش کرنے کے بعد حکومت اس کا جائزہ لے گی اور منظوری کے بعد تنخواہوں کے نئے ڈھانچے کو نافذ کرے گی۔
ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟
آٹھویں پے کمیشن میں کتنا اضافہ ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو مرکزی حکومت کا ہر ملازم جاننا چاہتا ہے۔ مالیاتی اداروں کوٹک انسٹی ٹیوشنل ایکوئٹیز اور ایمبٹ کیپٹل کے تخمینے کے مطابق، 1.8 اور 2.46 کے درمیان ایک فٹمنٹ عنصر مرکزی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اگر 1.8 کا فٹمنٹ فیکٹر سیٹ کیا جاتا ہے تو لیول 1 کے ملازمین کی بنیادی تنخواہ 18,000₹ سے بڑھ کر 32,400₹ ہو جائے گی۔ اگر 2.15 فٹمنٹ فیکٹر استعمال کیا جائے تو کم از کم تنخواہ 18,000₹ سے 38,700₹ تک بڑھ سکتی ہے۔ 2.46 فٹمنٹ عنصر سے کم از کم تنخواہ 44,280₹ تک بڑھنے کی توقع ہے۔ لیکن اس طرح کے امکانات شاذ ونادر ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔