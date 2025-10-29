8واں پے کمیشن: کیا ہوتا ہے ٹرمز آف ریفرنس جس کی منظوری دی گئی؟ کن پانچ عوامل پر کمیشن غور کرے گا؟ یہاں جانیں سب کچھ
اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کابینہ کی میٹنگ کے بعد کہا کہ کمیشن کو 18 ماہ کے اندرسفارشات پیش کرنی ہوں گی۔
Published : October 29, 2025 at 12:54 PM IST
کئی مہینوں سے سرکاری ملازمین آٹھویں پے کمیشن سے متعلق کسی ٹھوس اقدام کا انتظار کررہے تھے۔ انتظار ختم ہوا اور مرکزی حکومت نے پیر کو 8ویں پے کمیشن کی تشکیل کے لیے رسمی عمل کو مکمل کرتے ہوئے ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) کو منظوری دے دی۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس رنجن پرکاش دیسائی کو کمیشن کا چیئرپرسن بھی مقرر کر دیا ہے۔
اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی وشنو نے کابینہ کی میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس میں جانکاری دی کہ، کمیشن کو 18 ماہ کے اندر اپنی سفارشات پیش کرنی ہوں گی۔ حکومت یکم جنوری 2026 سے آٹھویں پے کمیشن کی سفارشات کو نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
کیا ہوتا ہے ٹرمز آف ریفرنس:
ٹرمز آف ریفرنس حکومت کی طرف سے کمیشن، کمیٹی یا ادارے کو دی گئی ہدایات اور دائرہ کار کا ایک مجموعہ ہے۔ سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو ، ٹرمز آف ریفرنس طے کرتی ہے کہ کمیشن کس موضوع پر توجہ مرکوز کرے گا، وہ ٹائم فریم جس کے اندر وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گا، اور اس کے عوامل پر غور کیا جائے گا۔
پے کمیشن کن عوامل پر غور کرتا ہے؟
پے کمیشن اپنی سفارشات مرتب کرتے وقت درج ذیل پانچ عوامل پر غور کرتا ہے۔ جس میں سب سے اہم
1: ملک کی معاشی صورتحال اور مالی نظم و ضبط کی ضرورت
2: عدم شراکت پر مبنی پنشن اسکیموں کی لاگت پر غور کرنا
3: ترقیاتی کاموں اور فلاحی اسکیموں کے لیے مناسب وسائل کی دستیابی کو یقینی بنانا
4: سینٹرل پبلک سیکٹر (پی ایس یو) اور نجی سیکٹر کے ملازمین کے لیے تنخواہوں، الاؤنسز اور کام کے حالات کا موازنہ کرنا
5: ریاستی حکومتوں پر مالی اثرات کا جائزہ لینا کیونکہ وہ بھی عام طور پر مرکزی حکومت کی سفارشات کو اپناتی ہیں
حالانکہ، ماضی کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے، سفارشات کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے 2028 تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملازمین کو 17-18 ماہ کے بقایا جات یکمشت یا قسطوں میں ملیں گے۔ اس سے 50 لاکھ ملازمین اور 6.9 ملین پنشنرز مستفید ہوں گے۔
حکومت نے مرکزی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں، الاؤنسز اور دیگر مراعات کا جائزہ لینے کے لیے جنوری 2025 میں 8ویں پے کمیشن کی تشکیل کا اعلان کیا تھا۔
