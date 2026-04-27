سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر: 8ویں پے کمیشن نے ریاستوں کا دورہ شروع کر دیا، یہاں جانیں آپ کی ریاست کا شیڈول اور کب نافذ ہوگا نیا پے اسکیل
آٹھویں پے کمیشن نے اپنی میٹنگیں شروع کر دی ہیں۔ فٹمنٹ فیکٹر کو 3.833 کی تجویزہے، تنخواہوں میں بمپر اضافے کا ایک واضح امکان ہے۔
Published : April 27, 2026 at 2:18 PM IST
نئی دہلی: جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہونے کے امکانات روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے لیے خوش کن خبر سامنے آ رہی ہے۔ آٹھویں پے کمیشن کی تشکیل اور اس کی سفارشات کی تشکیل سے متعلق کام اب جنگی بنیادوں پر شروع ہو چکا ہے۔ اپنی رپورٹ تیار کرنے کے لیے، کمیشن مختلف ملازمین کی انجمنوں اور یونینوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے "گراؤنڈ زیرو" پر چلا گیا ہے۔
کمیشن کے ریاستی دوروں اور میٹنگ کا شیڈول
میڈیا رپورٹس کے مطابق، 8ویں پے کمیشن کی ٹیم نے جمعہ کو اتراکھنڈ میں ملازمین کی انجمنوں کے ساتھ اپنی پہلی باضابطہ آمنے سامنے ملاقات کی۔ اس میٹنگ کے دوران ملازمین کو متاثر کرنے والے مقامی مسائل کے ساتھ ساتھ تنخواہ سے متعلق بے ضابطگیوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ اگلے مرحلے میں، کمیشن قومی دارالحکومت دہلی میں 28 اور 30 اپریل کے درمیان ایک اہم میٹنگ کرنے والا ہے۔ اس تقریب میں مختلف سرکاری وزارتوں کی نمائندگی کرنے والی انجمنیں اور یونینیں شامل ہوں گی۔ اس کے بعد، مئی کے مہینے میں، کمیشن کی ٹیم دیگر تنظیموں سے رائے لینے کے لیے مہاراشٹر (پونے) کا دورہ کرے گی۔
فٹمنٹ فیکٹر اور بنیادی تنخواہ پر اہم توجہ
اس بار، جوائنٹ فورم آف ایمپلائی آرگنائزیشنز (NC-JCM) کی ڈرافٹنگ کمیٹی نے حکومت کو ایک انتہائی زور دار تجویز پیش کی ہے۔ سب سے اہم مطالبہ 'فٹمنٹ فیکٹر' پر ہے۔ فی الحال 2.57 پر سیٹ ہے، اس عنصر کو 3.833 تک بڑھانے کی تجویز ہے۔ اگر حکومت اس مجوزہ فٹمنٹ فیکٹر کو قبول کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ملازمین کی کم از کم بنیادی تنخواہ میں زبردست اضافہ ہوگا۔ تجویز کے مطابق، مطالبہ یہ ہے کہ کم از کم بنیادی تنخواہ کو موجودہ 18,000 روپے سے بڑھا کر 69,000 روپے کیا جائے۔
5 یونٹ فیملی' فارمولہ اور دیگر تبدیلیاں
پے کمیشن کی تاریخ میں پہلی بار مختلف الاؤنسز کے تعین کی بنیاد کے طور پر '5 یونٹ فیملی' فارمولے کو اپنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب تک، حکومت تین اراکین (شوہر، بیوی اور ایک بچے) کی معیاری اکائی کی بنیاد پر الاؤنس کا تعین کرتی تھی۔ تاہم، بدلتی ہوئی سماجی حرکیات اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی روشنی میں، اس یونٹ کو پانچ اراکین تک بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ مزید برآں، مہنگائی الاؤنس (DA) کے حساب کو 12 ماہ کی اوسط پر مبنی کرنے کی تجویز ہیں۔
نیا نظام کب نافذ ہو گا؟
مرکزی حکومت نے جنوری 2025 میں کمیشن کا فریم ورک بنانے کا عمل شروع کیا تھا۔ کمیشن کو اپنی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 18 ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔ فیڈ بیک جمع کرانے کی ونڈو 30 اپریل تک کھلی رہے گی۔ یہ توقع ہے کہ 8ویں پے کمیشن کی سفارشات یکم جنوری 2026 سے نافذ العمل ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ عمل میں آجاتا ہے تو یہ ملازمین اور پنشنرز کی مالی بہبود میں نمایاں بہتری لائے گا۔
