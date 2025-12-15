آٹھواں پے کمیشن کا فیکٹ چیک: کیا ریٹائرڈ ملازمین ڈی اے اور پے کمیشن کے فوائد سے محروم رہیں گے؟ جانیے کیا ہے سچ؟
پی آئی بی نے کہا، CCS رولز کے رول 37 میں ترمیم کی گئی ہے لیکن یہ تبدیلی صرف مخصوص صورتحال پر لاگو ہوتی ہے۔
Published : December 15, 2025 at 10:33 AM IST
نئی دہلی: ایک وائرل واٹس ایپ پیغام نے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ پیغام میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مرکزی حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد کے فوائد جیسے کہ ڈی اے میں اضافہ اور ریٹائرڈ ملازمین کے لیے پے کمیشن میں تبدیلیاں واپس لے لی ہیں۔
وائرل پیغام میں کہا گیا ہے کہ فنانس ایکٹ 2025 ریٹائرمنٹ کے بعد ڈی اے میں اضافے اور پے کمیشن کے فوائد کو واپس لے لیتا ہے۔ تاہم، پی آئی بی کے فیکٹ چیک نے واضح کیا ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔
🚨 Will retired Govt employees stop getting DA hikes & Pay Commission benefits under the Finance Act 2025⁉️— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 13, 2025
A message circulating on #WhatsApp claims that the Central Government has withdrawn post-retirement benefits like DA hikes and Pay Commission revisions for retired… pic.twitter.com/T3ylHEvCXt
فیکٹ چیک کا دعویٰ
دریں اثنا، PIB فیکٹ چیک نے X پر لکھا، "یہ دعویٰ جعلی ہے۔ CCS (پینشن) رولز، 2021 کے رول 37 میں ترمیم کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر PSU کے کسی ملازم کو غلط کام کرنے پر برطرف کیا جاتا ہے، تو اس کے ریٹائرمنٹ کے فوائد ضبط کر لیے جائیں گے۔"
سی سی ایس رولز میں نئی تبدیلی
پی آئی بی نے کہا کہ سی سی ایس رولز 2021 کے رول 37 میں ترمیم کی گئی ہے لیکن یہ تبدیلی صرف ایک مخصوص صورتحال سے متعلق ہے۔ ترمیم شدہ اصول میں کہا گیا ہے کہ اگر سرکاری شعبے کی کسی کمپنی میں کام کرنے والے سرکاری ملازم کو غلط کام کرنے پر برطرف کیا جاتا ہے تو اس کی ریٹائرمنٹ کے فوائد ضبط کر لیے جائیں گے۔ اس کے تحت صرف ان ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے فوائد نہیں ملیں گے جنہیں بدعنوانی، بے ضابطگی یا دیگر وجوہات کی بنا پر عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔
وائرل پیغام میں کیے گئے یہ دعوے بے بنیاد ہیں۔ مرکزی حکومت نے ایسا کوئی اصول نافذ نہیں کیا ہے۔ سرکاری ملازمین اور پنشنرز کو WhatsApp یا سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی گمراہ کن اور غیر تصدیق شدہ معلومات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔
آٹھویں تنخواہ کمیشن کی منظوری
وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی کابینہ نے حال ہی میں 8ویں سنٹرل پے کمیشن (CPC) کی شرائط کی منظوری دی ہے۔ حکومت نے نئی سی پی سی بھی تشکیل دی اور اسے مطلع کیا۔ کمیشن کی سفارشات میں تقریباً 50 لاکھ مرکزی حکومت کے ملازمین بشمول دفاعی خدمات کے اہلکار اور تقریباً 6.9 ملین پنشنرز شامل ہوں گے۔
آٹھواں پے کمیشن 18 ماہ کے اندر اپنی سفارشات پیش کرے گا
جنوری 2025 میں، مرکزی حکومت نے مرکزی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں اور دیگر مراعات میں تبدیلیوں کا جائزہ لینے اور ان کی سفارش کرنے کے لیے 8ویں سی پی سی کے قیام کا اعلان کیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ آٹھواں پے کمیشن 18 ماہ کے اندر اپنی سفارشات پیش کرے گا۔ دریں اثنا، وزارت خزانہ نے کہا کہ آٹھواں مرکزی تنخواہ کمیشن ایک عارضی ادارے کے طور پر کام کرے گا جس میں ایک چیئرپرسن، ایک پارٹ ٹائم ممبر اور ایک ممبر سکریٹری شامل ہیں۔
بھارت کی سپریم کورٹ کی سابق جج جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی کو آٹھویں سی پی سی کی چیئرپرسن مقرر کر دیا گیا ہے۔ دریں اثنا، آئی آئی ایم بنگلور کے پروفیسر پلک گھوش کو نئے پے کمیشن کا پارٹ ٹائم ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ حکومت نے پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کے سکریٹری پنکج جین کو پے کمیشن کا ممبر سکریٹری مقرر کیا ہے۔