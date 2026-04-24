آٹھواں پے کمیشن: سرکاری ملازمین کی زندگی بدل دے گی یہ تجویز، کم از کم تنخواہ 72,000، اور چھ فیصد سالانہ اضافہ، بی ایم پی ایس کی تجویز
8ویں پے کمیشن کو جمع کرائے گئے میمورنڈم میں، بی پی ایم ایس نے ایسی تجویز دی ہے جس سے ایک بڑا بدلاؤ آسکتا ہے۔
Published : April 24, 2026 at 10:20 AM IST
نئی دہلی: آٹھویں پے کمیشن سے متعلق ایک بہت اپڈیٹ سامنے آیا ہے۔ پے کمیشن کو دیے گئے میمورنڈم میں کم ازکم تنخواہ کی تجویز ہوش اڑا دینے والی ہے۔ بی پی ایم ایس نے کم از کم تنخواہ 72 ہزار روپے کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔
کم از کم تنخواہ 72,000 روپے ماہانہ
بھارتیہ پرواسی مزدور سنگھ (BPMS) نے حال ہی میں 8ویں پے کمیشن کو ایک تفصیلی میمورنڈم پیش کیا ہے، جس میں الاؤنسز، تنخواہ کے ڈھانچے، ادائیگی کی تقسیم، اور حساب کتاب کے طریقہ کار میں کئی بنیادی تبدیلیوں کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ بی پی ایم ایس نے مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم تنخواہ کو بڑھا کر 72,000 روپے ماہانہ کیا جائے۔ بی پی ایم ایس کا دعویٰ ہے کہ یہ اعداد و شمار معاشی حقائق اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کی زندگی گزارنے کی لاگت کے تقاضوں کے درمیان توازن قائم کرے گا۔
بی پی ایم ایس نے کہا ہے کہ اگر ان تبدیلیوں کو لاگو کیا جاتا ہے تو داخلہ سطح کے ملازمین کے لیے باوقار معیار زندگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ سنگھ نے مزید تجویز دی ہے کہ کم از کم اجرت کو فی کس آمدنی میں اضافے سے منسلک کیا جائے تاکہ مستقبل میں نظرثانی کے لیے زیادہ معقول اور شفاف نظام قائم کیا جا سکے۔ اپنے دعووں کی حمایت میں، بی پی ایم ایس نے شماریات اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت (MoSPI) کے اعداد و شمار کا حوالہ دیا، جو بتاتا ہے کہ ملک کی فی کس خالص قومی آمدنی 2016-17 میں 1,03,219 روپے سے بڑھ کر 2024-25 میں 1,92,774 روپے ہوگئی۔ یہ 86.76 فیصد اضافے کو ظاہر کرتا ہے۔ بی پی ایم ایس کا دعویٰ ہے کہ یہ اضافہ حکومتی ادائیگیوں اور تنخواہوں میں مساوی اضافے کی دلیل کی عکاسی کرتا ہے۔
سالانہ انکریمنٹ ریٹ کو 6 فیصد تک بڑھانے کی تجویز
بی پی ایم ایس نے مطالبہ کیا ہے کہ فٹمنٹ فیکٹر کو موجودہ سسٹم کے مقابلے چار پر سیٹ کیا جائے- جو کہ 18,000 روپے کی کم از کم تنخواہ پر مبنی ہے۔ بی پی ایم سی نے سالانہ تنخواہ میں اضافے کی شرح کو موجودہ تین فیصد سے بڑھا کر چھ فیصد کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ ایسوسی ایشن کا استدلال ہے کہ جہاں مہنگائی الاؤنس (DA) مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کام کرتا ہے، وہیں حقیقی آمدنی میں اضافہ حاصل کرنے کے لیے تنخواہ میں اضافہ ضروری ہے۔ نجی سیکٹر کی طرف سے بڑھتے ہوئے زندگی کے اخراجات اور معیارات کو دیکھتے ہوئے، موجودہ اضافے کی شرح کو ناکافی قرار دیا گیا ہے۔
بھارتیہ پرواسی مزدور سنگھ نے تنخواہ کے حساب میں استعمال ہونے والے 'فیملی یونٹ' کے تصور پر نظر ثانی کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اسے تین اراکین سے بڑھا کر پانچ تک کرنے کی تجویز پیش کی ہے، تاکہ ملازمین کی اپنے والدین، شریک حیات اور بچوں کے لیے مالی ذمہ داریوں کو درست طریقے سے ظاہر کیا جا سکے۔
حکومت ہند نے 17 جنوری 2025 کو 8ویں پے کمیشن کا اعلان کیا تھا۔ 28 اکتوبر 2025 کو مرکزی کابینہ نے 8ویں پے کمیشن کے لیے ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) کو منظوری دی۔ جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی اس وقت آٹھویں تنخواہ کمیشن کی چیئرپرسن کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ کمیشن کو اپنی تشکیل کے 18 ماہ کے اندر رپورٹ پیش کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ 8ویں پے کمیشن نے میمورنڈا (تجاویز یا تجاویز) جمع کرانے کے لیے 30 اپریل 2026 کی آخری تاریخ مقرر کی ہے۔ اس کے بعد، کمیشن اپنے تجزیہ، آراء اور سفارشات کو حتمی شکل دینے سے پہلے مختلف اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے پیش کردہ تجاویز کا جائزہ لے گا۔
