8واں پے کمیشن: لاکھوں پنشنرز پینل کے کوریج سے باہر، ملازمین تنظیموں میں تشویش، کمیشن کے "ٹرمز آف ریفرنس" پر نظر ثانی کا مطالبہ
ملازمین کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ سے 8ویں پے کمیشن کے "ٹرمز آف ریفرنس" پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : November 9, 2025 at 11:20 AM IST
آٹھویں پے کمیشن کی تشکیل کے سلسلے میں مرکزی حکومت کے جاری کردہ نوٹیفکیشن نے سرکاری ملازمین کی نیند اڑا دی ہے۔ 8ویں پے کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) پر ملازمین اور پنشنرز کی جانب سے شدید تنقید کی جارہی ہے۔ ملازمین کا الزام ہے کہ یہ ماضی کے طرز عمل سے انحراف ہے۔
آل انڈیا ڈیفنس ایمپلائز فیڈریشن ایک ٹریڈ یونین ہے جو سویلین ورکرز کو وزارت دفاع کے ماتحت اداروں میں منظم کرتی ہے۔ اس تنظیم کو آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس اور سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونینز کی طرف سے مشترکہ طور پر حمایت حاصل ہے- فیڈریشن نے 8ویں پے کمیشن "ٹرمز آف ریفرنس" کے مسودے کے حوالے سے کئی خدشات کو منظر عام پر لانے کا کام کیا ہے۔
فائننشیل ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق، وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کو لکھے گئے خط میں آل انڈیا ڈیفنس ایمپلائز فیڈریشن نے کہا ہے کہ آٹھویں پے کمیشن کے "ٹرمز آف ریفرنس" میں ملازمین کی توقعات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔
فیڈریشن نے دعویٰ کیا کہ " نیا ٹرم آف ریفرنس ساتویں مرکزی تنخواہ کمیشن کو دی گئی شرائط سے بالکل مختلف ہیں۔ فیڈریشن نے وزیر خزانہ سے ٹرمز آف ریفرنس میں ترمیم اور ملازمین اور پنشنرز سے متعلق اہم دفعات کو شامل کرنے کی درخواست کی ہے۔
واضح رہے 8ویں پے کمیشن کے دائرہ کار میں 69 لاکھ سے زائد پنشنرز اور فیملی پنشنرز کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔
یونین نے زور دے کر کہا کہ، یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ 69 لاکھ مرکزی حکومت کے پنشنرز اور فیملی پنشنرز جنہوں نے تین دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ملک کی خدمت کی ہے، انھیں آٹھویں پے کمیشن کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے۔
آل انڈیا ڈیفنس ایمپلائز فیڈریشن کا کہنا ہے کہ، پنشن پر نظرثانی، پنشنرز کا حق ہے اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے اکثریت اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں اور انہیں نظر انداز کرنا سراسر نا انصافی ہے۔
فیڈریشن نے الزام لگایا ہے کہ، اس طرح کے اقدام سے ملازمین اور پنشنرز کے جائز الاؤنسز کو کم کرکے سرکاری رقم بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملازمین کی یونین کے مطابق، 8ویں پے کمیشن کے ٹی او آر میں بنیادی طور پر ملازمین کی تنخواہوں کے ڈھانچے اور پنشن پر نظرثانی پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے، قومی معیشت اور ترقیاتی اور فلاحی سرگرمیوں کے لیے فنڈنگ پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔
حکومت کی جانب سے اولڈ پنشن سکیم (او پی ایس) کو ورک بائی رول (ٹی او آر) میں شامل کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ یونین کی جانب سے اس اقدام پر بھی کڑی تنقید کی گئی ہے۔ یونین نے اس اقدام کو سرکاری ملازمین کی بڑھاپے کی حفاظت کی صریح نظر اندازی قرار دیا۔
واضح رہے، 69 لاکھ سے زائد پنشنرز اور فیملی پنشنرز کو 8ویں پے کمیشن کے دائرہ کار میں شامل نہیں کیے جانے کا مطلب ان پنشنرز کو بغیر کسی نظر ثانی کے 2016 میں طے شدہ پنشن پر روک دینا ہے۔ اس ضمن میں فیڈریشن نے وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کو ایک میمورنڈم پیش کرتے ہوئے ورک بائی رول (ٹی او آر) میں ترمیم کرنے اور اہم ملازم اور پنشنر سے متعلق دفعات کو شامل کرنے پر زور دیا ہے۔
فیڈریشن نے وزیر خزانہ کو یاد دلایا کہ 7ویں پے کمیشن کو واضح طور پر پنشن کے ڈھانچے اور نظرثانی کے رہنما خطوط کا جائزہ لینے کے لیے کہا گیا تھا جو اس کی سفارشات کے نفاذ کی تاریخ سے پہلے ریٹائر ہو گئے تھے۔ چونکہ 8ویں پے کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس میں اس طرح کی فراہمی غائب ہے، اس لیے اے آئی ڈی ای ایف چاہتا ہے کہ حکومت ایک ترمیم جاری کرے۔
ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) کیا ہوتا ہے :
ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) حکومت کی طرف سے کمیشن، کمیٹی یا ادارے کو دی گئی ہدایات اور دائرہ کار کا ایک مجموعہ ہے۔ سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو ، ٹرمز آف ریفرنس طے کرتی ہے کہ کمیشن کس موضوع پر توجہ مرکوز کرے گا، وہ ٹائم فریم جس کے اندر وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گا، اور اس کے عوامل پر غور کیا جائے گا۔
فیڈریشن نے طویل عرصے سے زیر التوا مسائل کو بھی شامل کرنے کی درخواست کی ہے جس میں 11 سال بعد کموٹڈ پنشن کو بحال کرنا اور ریٹائرمنٹ کے بعد ہر پانچ سال بعد پنشن میں 5 فیصد اضافہ متعارف کرانا شامل ہے۔
