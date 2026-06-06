آٹھواں پے کمیشن: سرکاری ملازمین کی لگ گئی لاٹری! جس کا تھا بے صبری سے انتظار، پرانی پنشن اسکیم پر آگیا بڑا اپڈیٹ
کیا آٹھواں پے کمیشن پرانی پنشن اسکیم کو واپس لائے گا یا بڑے مالی بوجھ اورمعاشی بحران کی وجہ سے یہ مطالبہ ادھورا رہے گا؟
Published : June 6, 2026 at 11:28 AM IST
حیدرآباد: ملک بھر کے لاکھوں سرکاری ملازمین کے درمیان اس وقت سب سے بڑا موضوع 'آٹھویں پے کمیشن' اور 'اولڈ پنشن اسکیم' (او پی ایس) سے متعلق ہے۔ اس کمیشن کا عمل شروع ہوئے چھ ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ سپریم کورٹ کی سابق جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی کی سربراہی میں کمیشن بہت جلد اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ اس فیصلے سے تقریباً 50 لاکھ (50 لاکھ) مرکزی حکومت کے ملازمین اور 65 لاکھ (6.5 ملین) سے زیادہ ریٹائرڈ پنشنرز بشمول فوجی اہلکار اور ان کے اہل خانہ پر براہ راست اثر پڑے گا۔
ملازمین کیوں چاہتے ہیں پرانی پنشن اسکیم (OPS)؟
ملازمین کی تنظیمیں، جیسے 'آل انڈیا این پی ایس ایمپلائز فیڈریشن'، دلیل دیتی ہیں کہ نئی پنشن اسکیم (این پی ایس) ملازمین کے بڑھاپے میں مالی تحفظ کو یقینی نہیں بناتی ہے۔ ملازمین این پی ایس کو مکمل طور پر ختم کرنے اور اولڈ پنشن اسکیم (او پی ایس) کو بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
ملازمین کے مطابق پرانی پنشن اسکیم کے تین بڑے فوائد ہیں:
1- گارنٹی شدہ آمدنی: ریٹائرمنٹ کے بعد، ملازمین کو ان کی آخری دی گئی بنیادی تنخواہ کے 50 فیصد کے برابر ماہانہ پنشن ملتی ہے۔
2- مہنگائی سے راحت: جیسے جیسے ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے، حکومت مہنگائی الاؤنس (DA) میں سال میں دو بار اضافہ کرتی ہے۔ پرانی پنشن اسکیم کے تحت، اس بڑھے ہوئے ڈی اے کو پنشن میں شامل کیا جاتا ہے، جو بزرگوں کو مہنگائی کے اثرات سے بچاتا ہے۔
3- اپنی جیب سے کوئی کٹوتی نہیں: پرانی پنشن اسکیم کے لیے ملازمین کی تنخواہوں سے کوئی رقم نہیں کاٹی جاتی۔ حکومت سارا خرچ برداشت کرتی ہے۔
اس کے برعکس، 2004 میں نافذ ہونے والی نئی پنشن اسکیم (NPS) کے تحت ملازمین کی تنخواہوں سے 10 فیصد کاٹ لیا جاتا ہے۔ یہ رقم اسٹاک مارکیٹ اور میوچل فنڈز میں لگائی جاتی ہے۔ چونکہ مارکیٹ کی کارکردگی غیر متوقع ہے، اس لیے پنشن کی رقم مقرر نہیں ہے۔ ملازمین کی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ بعض صورتوں میں، ریٹائرڈ ملازمین کو ماہانہ صرف 200 سے 2,000 روپے کی پنشن ملتی ہے، جس سے موجودہ مہنگائی کے درمیان ایک دن میں دو وقت کا کھانا بھی برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
پرانی پنشن اسکیم کو مکمل طور پر بحال کرنا کیوں مشکل ہے؟
اگرچہ پرانی پنشن اسکیم اچھی لگتی ہے، یہاں تک کہ ملازم یونینوں کے سینئر لیڈروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ این پی ایس کو مکمل طور پر ختم کرنا حکومت کے لیے ایک مشکل چیلنج ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں:
16.5 لاکھ کروڑ روپے کا ایک بڑا فنڈ: رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 16.5 لاکھ کروڑ روپے— ملازمین اور حکومت دونوں کی طرف سے تعاون — پچھلے 20 سالوں میں این پی ایس اکاؤنٹس میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ یہ فنڈز بڑے سرکاری مالیاتی اداروں جیسے ایل آئی سی، ایس بی آئی، اور یوٹی آئی کے ذریعے مختلف راستوں پر لگائے گئے ہیں۔
معاشی تباہی کا خطرہ: ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ 16.5 لاکھ کروڑ روپے اچانک مارکیٹ سے نکال لیے گئے تو یہ ملک کے بینکوں اور مالیاتی اداروں کے لیے لیکویڈیٹی کی شدید بحران کو جنم دے گا۔ اس سے سٹاک مارکیٹ کریش ہو سکتی ہے اور ملک کی معاشی حالت شدید طور پر خراب ہو سکتی ہے۔ مزید برآں، حکومت کے پاس اس طرح کی پنشن کی ادائیگیوں کو فنڈ دینے کے لیے سالانہ بجٹ کی صلاحیت کا فقدان ہے، جس سے ملک کے قرضوں کے بوجھ میں نمایاں اضافہ ہوگا۔
کیا کوئی درمیانی راستہ ہے؟
8ویں پے کمیشن کے اراکین — بشمول سابق آئی اے ایس افسر پنکج جین اور ماہر مالیات پروفیسر پلک گھوش — فی الحال ایک درمیانی راستہ وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو تمام فریقوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے مطمئن کر دے (ایک ایسا منظر جیسے "سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے")۔
یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگرچہ حکومت پرانی پنشن اسکیم کو مکمل طور پر بحال نہیں کر سکتی ہے، لیکن یہ ملازمین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایک نیا "ہائبرڈ ماڈل" (جیسے یونیفائیڈ پنشن سکیم - UPS) یا "کم سے کم گارنٹی شدہ پنشن" کا پروویژن متعارف کروا سکتی ہے۔ ایسے نظام کے تحت ملازمین کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا اور انہیں ایک مقررہ، باعزت پنشن کی یقین دہانی کرائی جائے گی۔
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