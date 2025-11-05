آٹھواں پے کمیشن تشکیل دے دیا گیا، جانیں تنخواہوں اور الاؤنسز پر رپورٹ کتنے دنوں میں تیار ہو گی؟
Published : November 5, 2025 at 8:20 AM IST
نئی دہلی: حکومت ہند نے باضابطہ طور پر 8 واں مرکزی تنخواہ کمیشن تشکیل دیا ہے جو مرکزی ملازمین اور پنشنرز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پنشنری فوائد کا جائزہ لینے اور ان پر نظر ثانی کی سفارش کرتا ہے۔اکنامک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق، یہ اقدام تقریباً ایک کروڑ حاضر سروس اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کے لیے اگلے بڑے پے ریویژن سائیکل کی جانب پہلا سرکاری قدم ہے۔
وزارت خزانہ کے محکمہ اخراجات کی طرف سے جاری کردہ ایک گزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق آٹھواں پے کمیشن سابق جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی کی سربراہی میں تین رکنی پینل پر مشتمل ہوگا۔ پروفیسر پلک گھوش اس کے پارٹ ٹائم ممبر ہوں گے، جبکہ پنکج جین اس کے ممبر سکریٹری ہوں گے۔ کمیشن کا صدر دفتر نئی دہلی میں ہوگا۔
کمیشن تنخواہوں اور الاؤنسز کا جائزہ لے گا۔
رپورٹ کے مطابق آٹھواں پے کمیشن مرکزی حکومت کے ملازمین، دفاعی عملے، آل انڈیا سروسز کے اراکین، اور دیگر مخصوص زمروں کی تنخواہوں اور الاؤنسز کی جانچ کرے گا تاکہ موجودہ معاشی حالات اور مالیاتی احتیاط کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک معقول، موثر اور کارکردگی پر مبنی تنخواہ کے ڈھانچے کو یقینی بنایا جا سکے۔
حکومت ہند نے 3 نومبر 2025 کو ایک گزٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے باضابطہ طور پر آٹھویں مرکزی تنخواہ کمیشن کی تشکیل کی ہے۔ آٹھواں پے کمیشن مرکزی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں، الاؤنسز، پنشن اور سروس کی شرائط کا جائزہ لے گا۔
آٹھواں پے کمیشن کیسے کام کرے گا؟
آٹھواں تنخواہ کمیشن اپنا طریقہ کار وضع کرے گا اور کسی خاص مقصد کے لیے ضروری سمجھے جانے والے مشیروں، ادارہ جاتی مشیروں اور ماہرین کی تقرری کر سکتا ہے۔ یہ معلومات بھی طلب کر سکتا ہے اور جیسا کہ ضروری سمجھا ثبوت لے سکتا ہے۔ حکومت ہند کی وزارتیں اور محکمے آٹھویں تنخواہ کمیشن کو درکار معلومات، دستاویزات اور دیگر مدد فراہم کریں گے۔
وزارت خزانہ کے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ حکومت ہند کو یقین ہے کہ ریاستی حکومتیں، سروس ایسوسی ایشن اور دیگر متعلقہ ادارے آٹھویں تنخواہ کمیشن کو اپنا مکمل تعاون اور مدد فراہم کریں گے۔
آٹھویں تنخواہ کمیشن کو اپنی رپورٹ تیار کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟
8واں پے کمیشن اپنے قیام کی تاریخ سے 18 ماہ کے اندر اپنی سفارشات پیش کرے گا۔ اگر ضروری ہو تو کمیشن سفارشات کو حتمی شکل دینے کے بعد کسی بھی معاملے پر عبوری رپورٹ بھیجنے پر غور کر سکتا ہے۔