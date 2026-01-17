سرکاری ملازمین کے لیے لاٹری! آٹھویں پے کمیشن کے نفاذ میں تاخیر سے بھی لاکھوں کا ہوگا فائدہ، دیکھیں حساب کتاب

سرکاری ملازمین کے لیے لاٹری! آٹھویں پے کمیشن کے نفاذ میں تاخیر سے بھی لاکھوں کا ہوگا فائدہ، دیکھیں حساب کتاب
ساتواں پے کمیشن یکم جنوری 2016 کو لاگو کیا گیا تھا اور اس کے مطابق آٹھواں پے کمیشن یکم جنوری 2026 سے نافذ ہونا چاہیے۔
نئی دہلی: 8ویں پے کمیشن کو لے کر مرکزی ملازمین اور پنشنروں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے۔ جہاں تنخواہوں میں اضافے کی امید ہے، وہیں اس کے نفاذ میں ممکنہ تاخیر کا خدشہ بھی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر نئی سفارشات پر تاخیر سے عمل درآمد ہوتا ہے تو ملازمین کو کتنے بقایا جات مل سکتے ہیں۔
ٹی او آر (ToR) منظور، عمل شروع
اکتوبر 2025 میں، مرکزی کابینہ نے، جس کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی نے کی، نے 8ویں تنخواہ کمیشن کے لیے ٹرمز آف ریفرنس (ٹی او آر) کو منظوری دی۔ اس کے ساتھ ہی کمیشن کی تشکیل اور کام کاج کا عمل باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا۔ ٹی او آر کی منظوری کا مطلب ہے کہ کمیشن اب تنخواہ کے موجودہ ڈھانچے، مہنگائی، الاؤنسز اور دیگر پہلوؤں کا مطالعہ کرے گا اور اپنی سفارشات حکومت کو پیش کرے گا۔
تاہم حکومت نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا ہے کہ نئی تنخواہ کس تاریخ سے نافذ کی جائے گی۔
یکم جنوری 2026 سے لاگو ہونے کی توقع ہے
روایتی طور پر، ہندوستان میں ہر 10 سال بعد ایک نیا پے کمیشن لاگو کیا جاتا ہے۔ ساتویں پے کمیشن کو یکم جنوری 2016 سے لاگو کیا گیا تھا۔ اس کی بنیاد پر اندازہ لگایا گیا ہے کہ آٹھویں پے کمیشن کو یکم جنوری 2026 سے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ محض قیاس آرائیاں ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے کسی سرکاری تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو پہلے ہی اشارہ دے چکے ہیں کہ کمیشن کی عبوری یا حتمی رپورٹ جاری ہونے کے بعد ہی عمل آوری کی تاریخ پر فیصلہ لیا جائے گا۔
50 لاکھ ملازمین اور 69 لاکھ پنشنرز مستفید ہوں گے
آٹھویں تنخواہ کمیشن سے تقریباً 50 لاکھ مرکزی ملازمین کو فائدہ پہنچے گا، بشمول سول اور دفاعی عملہ۔ مزید برآں، تقریباً 6.9 ملین پنشنرز کو بھی کور کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کمیشن کو ملک کی سب سے بڑی تنخواہ اصلاحات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔
ملازمین میں بقایا جات سب سے زیادہ زیر بحث موضوع ہیں۔ بقایا تنخواہ میں تاخیر سے اضافے کی صورت میں سابقہ طور پر ادا کی جانے والی رقم ہے۔
مثال کے طور پر، اگر کسی ملازم کی موجودہ تنخواہ 40,000₹ ہے اور آٹھویں تنخواہ کمیشن کے بعد بڑھ کر 50,000₹ ہو جاتی ہے، تو انہیں ہر ماہ اضافی 10,000₹ ملے گا۔ اگر نئی تنخواہ کو 1 جنوری 2026 سے لاگو سمجھا جاتا ہے، لیکن ادائیگی مئی 2027 میں شروع ہوتی ہے، تو بقایا جات تقریباً 15 ماہ کے ہوں گے۔
اس حساب سے
10,000 × 15 ماہ = 150,000 روپے بقایہ ملے گا۔
اس کا مطلب ہے کہ ملازم کو تقریباً 1.5₹ لاکھ بقایا جات مل سکتے ہیں۔
سب کی نظریں رپورٹ اور ٹائم لائن پر
ساتویں پے کمیشن کی تشکیل فروری 2014 میں ہوئی تھی اور اس کی سفارشات کو یکم جنوری 2016 سے نافذ کیا گیا تھا۔ اس تجربے کو دیکھتے ہوئے، ملازمین اور پنشنرز اب آٹھویں پے کمیشن کی رپورٹ اور ٹائم لائن پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سب کو امید ہے کہ حکومت جلد ہی وضاحت لائے گی اور طویل انتظار ختم کرے گی۔