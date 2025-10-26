8ویں پے کمیشن کا تحفہ! سرکاری ملازمین کو 17 ماہ کے بقایا جات ملیں گے، جانیں پورا حساب کتاب
ماضی میں پے کمیشن کو رپورٹ تیار کرنے میں 18 سے 24 ماہ لگے۔ حکومتی جائزہ، رپورٹ اور منظوری میں تین سے نو ماہ لگے۔
Published : October 26, 2025 at 11:34 AM IST
سرکاری ملازمین آٹھویں پے کمیشن کی سفارشات کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ درحقیقت جنوری میں مرکزی حکومت نے آٹھویں پے کمیشن کی تشکیل کے منصوبے کا اعلان کیا تھا، لیکن تقریباً 10 ماہ گزرنے کے بعد بھی نہ تو کمیشن کی تشکیل ہوئی ہے اور نہ ہی اس سے متعلق کوئی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس سے سرکاری ملازمین میں الجھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آٹھواں پے کمیشن کب بنے گا اور اس کی سفارشات پر آخر کب عمل درآمد ہوگا۔
کمیشن کی سفارشات پر عملدرآمد کب ہوگا؟
ساتویں پے کمیشن کی میعاد 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والی ہے۔ ماضی کے تجربے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی پے کمیشن کو اپنی رپورٹ تیار کرنے میں تقریباً 18 سے 24 ماہ لگتے ہیں۔ اس کے بعد مرکزی حکومت کی جانب سے جائزہ لینے اور رپورٹ کو حتمی منظوری دینے میں مزید تین سے نو ماہ لگ جاتے ہیں۔
آسان انداز میں سمجھنے کے لیے۔۔۔ ساتواں پے کمیشن فروری 2014 میں تشکیل دیا گیا تھا اور پھر کمیشن نے نومبر 2015 میں اپنی رپورٹ پیش کی تھی۔ اسے یکم جنوری 2016 سے لاگو کیا گیا تھا۔ اگر اسی ٹائم فریم پر عمل کیا جاتا ہے، تو 8ویں پے کمیشن کی رپورٹ اپریل 2027 سے شروع ہونے والے مالی سال میں جاری کی جائے گی۔ اگر پے کمیشن کی طرف سے کی گئی سفارشات کو سابقہ اثر کے ساتھ لاگو کیا جاتا ہے، یعنی یکم جنوری 2026 سے، تو مرکزی ملازمین کو تقریباً 17 ماہ کے بقایا جات ملیں گے۔
کوٹک انسٹی ٹیوشنل ایکوئٹیز کا تخمینہ
حال ہی میں، کوٹک انسٹی ٹیوشنل ایکوئٹیز نے آٹھویں پے کمیشن پر تخمینہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق، آٹھویں پے کمیشن کے تحت کم از کم تنخواہ 18,000 روپے سے بڑھ کر تقریباً 30,000 روپے ہو سکتی ہے، جو تقریباً 1.8 کے فٹمنٹ عنصر کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملازمین کی اصل تنخواہ میں تقریباً 13 فیصد اضافہ ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق، اس پے کمیشن کا مالی بوجھ جی ڈی پی کا 0.6سے 0.8 فیصد ہو سکتا ہے یعنی تقریباً 2.4 سے 3.2 لاکھ کروڑ روپے۔
یہ بھی پڑھیں: