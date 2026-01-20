نئے سیلری اکاؤنٹ رولز پر تنازع بڑھ گیا، 2.5 لاکھ ملازمین مراعات محروم، جانیں پورا معاملہ
فیڈریشن کا مطالبہ ہے کہ یونین ٹیریٹریز اور خود مختار اداروں کے ڈھائی لاکھ ملازمین کو بھی نئے سیلری پیکج کا پورا فائدہ ملنا چاہیے۔
Published : January 20, 2026 at 11:02 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت کے ذریعہ حال ہی میں اعلان کردہ کمپوزٹ سیلری اکاؤنٹ پیکیج پر عدم اطمینان بڑھ رہا ہے۔ آل انڈیا این پی ایس ایمپلائیز فیڈریشن نے یونین ٹیریٹریز (UTs) اور مرکزی خود مختار اداروں کے ملازمین کو اس پیکیج سے خارج کرنے پر سخت اعتراض کیا ہے۔ فیڈریشن نے وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کو خط لکھا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس سہولت کے دائرہ کار کو بڑھا کر تمام یونین ٹیریٹریز اور مرکزی خود مختار اداروں بشمول دہلی کے ملازمین کو شامل کیا جائے۔
جامع تنخواہ اکاؤنٹ پیکیج کیا ہے؟
16 جنوری کو مرکزی حکومت نے مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے جامع تنخواہ اکاؤنٹ پیکیج کا اعلان کیا۔ یہ اسکیم متعدد خدمات تک رسائی فراہم کرتی ہے، بشمول بینکنگ، انشورنس، لون اور کارڈز، ایک ہی سیلری اکاؤنٹ کے ذریعے۔ حکومت کا مقصد ملازمین کی مالی ضروریات کو آسان اور محفوظ بنانا ہے۔ آٹھویں تنخواہ کمیشن کے نفاذ سے پہلے ملازمین کے لیے یہ ایک اہم فلاحی اقدام سمجھا جاتا ہے۔
کن ملازمین کو فائدہ نہیں ملا؟
فیڈریشن کا کہنا ہے کہ یہ پیکیج فی الحال مرکزی وزارتوں اور محکموں تک محدود ہے۔ نتیجتاً، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور مرکزی خود مختار اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کو باہر رکھا گیا ہے۔ فیڈریشن کے مطابق، ملک بھر میں تقریباً 5000 مرکزی خود مختار ادارے ہیں، جن میں تقریباً 2.5 لاکھ ملازمین کام کرتے ہیں۔ یہ تمام ملازمین مرکزی حکومت کے قواعد و ضوابط کے تحت خدمات فراہم کرتے ہیں، پھر بھی انہیں اس فائدے سے باہر رکھا گیا ہے۔
فیڈریشن نے اعتراض کیوں کیا؟
آل انڈیا این پی ایس ایمپلائز فیڈریشن کے قومی صدر ڈاکٹر منجیت سنگھ پٹیل نے خط میں کہا ہے کہ کمپوزٹ سیلری اکاؤنٹ پیکج ملازمین کی مالی حفاظت اور سماجی تحفظ کو مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے اسے محدود انداز میں نافذ کرنا ملازمین کے ساتھ امتیازی سلوک کے مترادف ہے۔ انہوں نے خاص طور پر دہلی حکومت (GNCTD) اور دیگر مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ملازمین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملازمین عملی طور پر مرکزی حکومت کے تحت کام کرتے ہیں۔
مساوات اور انصاف کا مطالبہ
اپنے خط میں، فیڈریشن نے وزیر اعظم کے "ایک ہندوستان، بہترین ہندوستان" کے وژن کا بھی حوالہ دیا۔ تنظیم کا استدلال ہے کہ چونکہ تمام ملازمین ایک ہی ڈھانچے اور قواعد کے تحت کام کر رہے ہیں، اس لیے فوائد میں برابری ہونی چاہیے۔ مالی تحفظ اور سماجی انصاف کو مدنظر رکھتے ہوئے، تمام اہل ملازمین کو اس پیکیج سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
مزید پڑھیں:ای پی ایف او ممبران کے لیے یکم اپریل سے ادائیگی کی نئی سہولت، بینک اکاؤنٹ میں رقم منتقلی سے متعلق اہم فیصلہ
حکومت سے جلد فیصلے کی امید ہے۔
فیڈریشن کو امید ہے کہ وزارت خزانہ ملازمین کے جذبات اور ضروریات کو سمجھتے ہوئے اس مطالبے پر جلد مثبت فیصلہ کرے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف لاکھوں ملازمین کو مالی ریلیف ملے گا بلکہ حکومت کے فلاحی نقطہ نظر کو بھی تقویت ملے گی۔