آٹھواں پے کمیشن: 3.25 فٹمنٹ فیکٹر، 5% سالانہ تنخواہ میں اضافہ، FNPO کی تجویز
مرکزی حکومت کے ملازمین کی تنظیم، ایف این پی او نے آٹھویں پے کمیشن کے لیے 3.0 سے 3.25 کے فٹمنٹ فیکٹر کی سفارش کی۔
Published : January 29, 2026 at 3:41 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے گزشتہ ہفتے آٹھویں پے کمیشن کا اعلان کیا۔ سرکاری ملازمین کمیشن کی رپورٹ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ کمیشن تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کی بنیاد پر اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گا۔ دریں اثنا، مرکزی حکومت کے ملازمین کی تنظیم، ایف این پی او (فیڈریشن آف نیشنل پوسٹل آرگنائزیشنز) نے نیشنل کونسل - جوائنٹ کنسلٹیو میکانزم (ایمپلائی سائیڈ) کو ایک خط لکھا ہے، جس میں 3.0-3.25 کے ملٹی لیول فٹمنٹ فیکٹر اور 5% سالانہ تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہے، دیگر مطالبات کے ساتھ۔
رپورٹ کے مطابق، اگر 3.25 تک کے فٹمنٹ فیکٹر کی سفارش کو قبول کر لیا جائے تو مرکزی حکومت کے ملازمین کی کم از کم بنیادی تنخواہ تقریباً 58,500 روپے ہو سکتی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ایف این پی او کے سکریٹری جنرل اور این سی جے سی ایم (اسٹاف سائیڈ) کے رکن شیواجی واسیریڈی نے اپنے 60 صفحات پر مشتمل خط میں اعلیٰ پے اسکیل، تنخواہ کا ڈھانچہ، پے میٹرکس سسٹم، سالانہ انکریمنٹ، الاؤنسز اور پروموشن جیسے مسائل پر سفارشات شامل کی ہیں۔ واسیریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت کے ملازمین کے اداروں سے تجاویز حاصل کرنے کے بعد، کونسل 15 فروری کو مسودہ کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کرے گی۔ اس کے بعد، NCJCM تجویز کا حتمی مسودہ تیار کرے گا اور اسے آٹھویں تنخواہ کمیشن کی چیئرپرسن رنجنا پرکاش دیسائی کو بھیجے گا۔
FNPO کی تجاویز
رپورٹ کے مطابق، ایف این پی او نے اکروئیڈ فارمولے کی بنیاد پر مرکزی حکومت کے ملازمین کی مختلف تنخواہوں کے لیے 3.0-3.25 کے فٹمنٹ فیکٹر کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے مطابق:
لیول 1 سے لیول 5 – 3.0 کے لیے مجوزہ فٹمنٹ فیکٹر
لیول 6 سے لیول 9 – 3.05 کے لیے مجوزہ فٹمنٹ فیکٹر
لیول 10 سے لیول 12 – 3.1 کے لیے مجوزہ فٹمنٹ فیکٹر
لیول 13 سے لیول 13A – 3.05 کے لیے مجوزہ فٹمنٹ فیکٹر
لیول 14 سے لیول 15 – 3.15 کے لیے مجوزہ فٹمنٹ فیکٹر
لیول 16 – 3.2 کے لیے مجوزہ فٹمنٹ فیکٹر
لیول 17 سے لیول 18 – 3.25 کے لیے مجوزہ فٹمنٹ فیکٹر
5% سالانہ تنخواہ میں اضافہ
ET کی ایک رپورٹ کے مطابق، اپنے خط میں، FNPO نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ موجودہ 3% سالانہ تنخواہ میں اضافے کے رجحان کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ 5% سالانہ تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ تنظیم کا استدلال ہے کہ اس کے کئی فائدے ہوں گے، جیسے بہتر مالی ترقی، ملازمین کی ناراضگی میں کمی، اور سرکاری تنخواہ کا ڈھانچہ صنعت کے معیار کے مطابق ہونا۔ اس سے گروپ سی اور گروپ ڈی کے ملازمین کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ مزید برآں، دیگر عوامل جیسے مہنگائی الاؤنس (DA) اور پے کمیشن کی نظرثانی بھی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرتی ہے۔
آٹھواں تنخواہ کمیشن کب نافذ ہو سکتا ہے؟
حکومت نے جنوری 2025 میں 8ویں پے کمیشن کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کی سفارشات پر فوری عمل درآمد کا امکان نہیں ہے۔ مشاورت، پیشکش، اور حتمی منظوری کے عمل میں 18 سے 24 ماہ لگنے کی امید ہے۔