ای پی ایف او کا بڑا فیصلہ: اگر آپ نوکری چھوڑ دیتے ہیں تو مزید کوئی مالی پریشانی نہیں، آپ یہ کام فوری طور پر کر سکتے ہیں

EPFO نے ملازمین کو ذہن میں رکھتے ہوئے EPF نکالنے کے قوانین کو آسان بنایا ہے۔ یہاں نئے قوانین کے بارے میں جانیں

75 percent amount can be withdrawn immediately mansukh mandaviya elaborates on epfo new rules Urdu News
EPF نکالنے کے قواعد (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 9:32 AM IST

3 Min Read
نئی دہلی: نوجوانوں کے امور اور کھیل اور محنت و روزگار کے مرکزی وزیر منسکھ منڈاویہ نے بدھ کے روز ایمپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) کے قوانین میں نمایاں نرمی پر روشنی ڈالی۔ اس سے ملازمین کے لیے EPF نکالنا آسان ہو گیا ہے۔

نئے قوانین کے مطابق جو ملازمین اپنی ملازمت چھوڑ دیتے ہیں وہ اب اپنی EPF رقم کا 75 فیصد فوری نکال سکتے ہیں۔ باقی 25 فیصد ایک سال کے بعد نکالا جا سکتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ ملازم کی 10 سالہ سروس کی مدت برقرار رہے۔

منڈاویہ نے کہا، "ای پی ایف نکالنے کو اب آسان بنا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی اپنی ملازمت کھو دیتا ہے، تو 75% رقم فوری طور پر نکالی جا سکتی ہے، اور پوری رقم ایک سال کے بعد دستیاب ہوگی۔ ایک سال کے لیے رقم کا 25% رکھنے کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ 10 سالہ سروس کی مدت میں کوئی خلل نہ پڑے۔ یہ نئی اصلاحات ملازمین کو یقینی بنائیں گی، ان کی سماجی خدمت میں تسلسل اور سماجی تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔

اس کے علاوہ، حکومت نے ملازمت سے محرومی کے بعد واپسی کی مدت کو دو ماہ سے بڑھا کر ایک سال کر دیا ہے، جس سے اراکین کو نئی ملازمت تلاش کرنے اور اپنی ملازمت جاری رکھنے کے لیے مزید وقت دیا گیا ہے۔ ایک اور اہم قدم میں، وہ ادارے جنہوں نے پہلے ای پی ایف او میں تعاون نہیں کیا تھا اب برائے نام جرمانے کے ساتھ اندراج کر سکتے ہیں۔

اس سے مزید ملازمین کو سماجی تحفظ کے فوائد سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب ملے گی۔ مزید برآں، بزرگوں اور دور دراز کے EPFO ​​مستفیدین کی مدد کے لیے، پوسٹل سروسز کے ساتھ ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں تاکہ ان کے گھروں پر لائف سرٹیفکیٹ کی تصدیق اور اجراء کی سہولت فراہم کی جاسکے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ فائدہ اٹھانے والے EPFO ​​دفاتر کا دورہ کیے بغیر اپنے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔

