یکم دسمبر سے ہونے والی 5 بڑی مالیاتی تبدیلیاں، جانیے آپ کی جیب پر کیا اثر پڑے گا
کیا تبدیل ہو رہا ہے؟ 5 اہم تبدیلیاں جن میں کریڈٹ کارڈز اور آدھار سے متعلق تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔
Published : November 27, 2026 at 2:49 PM IST
نئی دہلی: دسمبر 2026 کا آغاز عام آدمی کے لیے کئی بڑی تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا، ایس بی آئی اور سرکاری تیل کمپنیاں ایسے فیصلے نافذ کرنے جا رہی ہیں جن کا اثر ہر چیز پر پڑے گا۔ آپ کے کریڈٹ کارڈ کے اخراجات اور گیس سلنڈر کی قیمتوں سے لے کر ہوم لون کی اقساط اور اسٹاک مارکیٹ کی ٹریڈنگ تک۔
کچھ اصول یکم دسمبر سے ہی نافذ ہو جائیں گے، جبکہ دیگر کا اعلان 4 دسمبر کو کیا جائے گا۔ لہذا، اگر آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، ایل پی جی صارف ہیں، یا کموڈیٹی مارکیٹ (اشیاء کی منڈی) میں تجارت کرتے ہیں، تو ان تبدیلیوں سے باخبر رہنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے
۔ دسمبر میں رونما ہونے والی 5 اہم ترین مالیاتی تبدیلیاں درج ذیل ہیں:
ایس بی آئی کریڈٹ کارڈ فیس
اسٹیٹ بینک آف انڈیاکے کریڈٹ کارڈ صارفین کے لیے یکم دسمبر 2026 سے ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ بینک نے ٹرانسپورٹیشن (نقل و حمل) اور ایندھن (فیول) سے متعلق لین دین پر نئے چارجز (فیس) متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ نئے اصولوں کے تحت، ٹرانسپورٹیشن کے لیے 30,000 روپے سے زائد کی کسی بھی ایک ٹرانزیکشن (لین دین) پر 1 فیصد فیس عائد کی جائے گی۔
مزید برآں، ایندھن سے متعلق لین دین کے معاملے میں، اگر ایک بلنگ سائیکل کے دوران ایندھن پر ہونے والے کل اخراجات 50,000 روپے سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو کل اخراجات پر 1 فیصد فیس وصول کی جائے گی۔ مختصراً یہ کہ جن لوگوں کے ایندھن کے اخراجات زیادہ ہیں یا جو ٹرانسپورٹیشن سے متعلق بڑی ادائیگیاں کرتے ہیں، انہیں اب اضافی مالی بوجھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ایل پی جی کی قیمتوں میں ممکنہ تبدیلیاں؛ ای-کے وائی سی لازمی
ہر ماہ کی طرح آئل مارکیٹنگ کمپنیاں یکم دسمبر کو ایل پی جی سلنڈروں کی نئی قیمتوں کا اعلان کر سکتی ہیں۔ فی الحال دہلی میں، گھریلو استعمال کے 14.2 کلوگرام والے ایل پی جی سلنڈر کی قیمت 942 روپے ہے، جبکہ 19 کلوگرام والے کمرشل (تجارتی) سلنڈر کی قیمت 2,820 روپے ہے۔
اس بار خاص توجہ کمرشل سلنڈروں پر ہے، کیونکہ گزشتہ تین مہینوں سے ان کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ، ایل پی جی خدمات کے لیے اب 'بایومیٹرک آدھار تصدیق' لازمی قرار دی گئی ہے۔ وہ صارفین جنہوں نے اپنی ای-کے وائی سی مکمل نہیں کی ہے، انہیں سبسڈی والی ایل پی جی ری فل (گیس سلنڈر دوبارہ بھروانے) کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 4 دسمبر کو ریزرو بینک آف انڈیا کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس
سب کی نظریں ریزرو بینک آف انڈیا کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس پر ہوں گی، جو 2 دسمبر سے 4 دسمبر تک منعقد ہوگا۔ اس اجلاس کے فیصلوں کا اعلان 4 دسمبر کو صبح 10:00 بجے کیا جائے گا۔ مارکیٹ کی توقعات کے مطابق، مہنگائی کے دباؤ کے پیشِ نظر،’ریپو ریٹ‘ میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو گھر، گاڑی اور ذاتی قرضوں کی ماہانہ اقساط مہنگی ہو سکتی ہیں۔
کموڈیٹی ٹریڈرز (اشیاء کی تجارت کرنے والوں) کے لیے سیبی کے قواعد
کموڈیٹی ڈیریویٹوز میں تجارت کرنے والوں کے لیے ضوابط مزید سخت کیے جا رہے ہیں، جن کا اطلاق یکم دسمبر 2026 سے ہوگا۔ 17 نومبر 2026 کو جاری کردہ ایک سرکلر میں، مارکیٹ ریگولیٹر سیبی نے کم از کم ابتدائی مارجن اور ’مارجن پیریڈ آف رسک‘ سے متعلق قواعد میں ترمیم کی ہے۔
نئے فریم ورک کے تحت تقاضے کچھ یوں ہیں: کم اتار چڑھاؤ والی اشیاء کے لیے 6 فیصد مارجن اور 2 دن کا ایم پی او آر درمیانے اتار چڑھاؤ والی اشیاء کے لیے 8 فیصد مارجن اور 2 دن کا ایم پی او آر اور زیادہ اتار چڑھاؤ والی اشیاء کے لیے 10 فیصد مارجن اور 3 دن کا ایم پی او آر یہ قواعد زرعی اور غیر زرعی، دونوں طرح کی اشیاء پر لاگو ہوں گے۔
اپنا آدھار مفت اپ ڈیٹ کریں
یو آئی ڈی آئی نے آدھار میں تبدیلیوں (اپ ڈیٹس) کے لیے فیس کا ڈھانچہ جاری کیا ہے۔ ڈیموگرافک تفصیلات جیسے کہ نام، جنس، تاریخ پیدائش، پتہ، موبائل نمبر یا ای میل ایڈریس میں تبدیلی اگر بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کے ساتھ کی جائیں تو یہ بالکل مفت ہیں۔ تاہم اگر انہیں الگ سے (بائیو میٹرک کے بغیر) تبدیل کیا جائے، تو 75 روپے فیس وصول کی جائے گی۔
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قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ آدھار ایپ کے ذریعے ای میل ایڈریس کو اپ ڈیٹ کرنا 31 دسمبر 2026 تک مفت رہے گا۔ دریں اثنا، ’ڈاکیومنٹ اپ ڈیٹ‘ (دستاویزات کی اپ ڈیٹ) کی سہولت جس میں شناخت اور پتے کے ثبوت کے طور پر دستاویزات جمع کرائی جاتی ہیں، وہ ’مائی آدھار‘ پورٹل کے ذریعے 14 جون 2027 تک مفت دستیاب رہے گی۔ تاہم اگر آدھار سینٹر جا کر اپ ڈیٹ کروایا جائے تو 75 روپے کی فیس لی جائے گی۔