48 گھنٹوں میں مہنگائی کا دوسرا دھچکا، دہلی میں پٹرول ڈیزل کے بعد سی این جی بھی مہنگی
دہلی میں پٹرول ڈیزل کی قیمتوں کے جھٹکے کے بعد اب سی این جی کی قیمتوں نے بھی عام آدمی کو پریشان کر دیا ہے۔
Published : May 17, 2026 at 11:17 AM IST
نئی دہلی: ملک کی راجدھانی دہلی میں مہنگائی نے ہر طرف سے عام آدمی کو اپنی زد میں لے رکھا ہے۔ 15 مئی کو جہاں ایک طرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تین روپے کا اضافہ کیا گیا، وہیں دوسری طرف سی این جی کے دام میں بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ دہلی میں صرف تین دنوں میں سی این جی کی قیمتوں میں دو بار اضافہ کیا گیا۔ 15 مئی کو سی این جی کی قیمت میں دو روپے فی لیٹر اور آج 17 مئی 2026 کو سی این جی کی قیمت میں ایک روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔
دارالحکومت دہلی میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے جھٹکے کے درمیان سی این جی کی قیمتوں نے بھی عام آدمی کو پریشان کر دیا ہے۔ اس سے قبل، 15 مئی کو، سی این جی کی قیمتوں میں دو روپے فی کلو گرام کا اضافہ کیا گیا تھا، جس سے نئی شرح 79.09 روپے فی کلوگرام ہو گئی تھی۔ تاہم، آج، 17 مئی 2026 کو، سی این جی کی قیمتوں میں مزید ایک روپے فی کلو گرام کا اضافہ کر دیا گیا۔
دہلی پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر نچل سنگھانیہ نے کہا کہ صرف تین دنوں میں سی این جی کی قیمتوں میں دو بار اضافہ کیا گیا ہے۔ ابتدائی دو روپے کے اضافے کے بعد، قیمت میں اب ایک روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس تازہ اضافہ کے ساتھ، دارالحکومت دہلی میں سی این جی کی قیمت اب 80.09 روپے فی کلوگرام تک پہنچ گئی ہے۔
ان مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے دہلی میں آٹو، ٹیکسی اور کمرشیل گاڑیوں کو چلانے کا خرچ اور کرایہ بڑھنے کی امید ہے، جس کا براہ راست اثر آنے والے دنوں میں عوام کی جیبوں پر پڑ سکتا ہے۔
دہلی میں ایندھن کی قیمتیں
پٹرول میں اضافہ: 3.14 روپے فی لیٹر اضافہ (زیادہ سے زیادہ قیمت: 97.77 روپے فی لیٹر)
ڈیزل میں اضافہ: 3.11 روپے فی لیٹر اضافہ (زیادہ سے زیادہ شرح: 90.67 روپے فی لیٹر)
سی این جی میں اضافہ: ایک روپے فی کلو گرام اضافہ (تین دنوں میں تین روپے کا کل اضافہ)
سی این جی کا نیا ریٹ: 80.09 روپے فی کلو گرام
ایندھن کے نئی قیمتیں درج ذیل
ریگولر پیٹرول: قیمت 94.77 روپے فی لیٹر سے بڑھ کر 97.91 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔
پریمیم پٹرول: قیمت، جو پہلے 102 روپے–104 روپے فی لیٹر تھی، اب بڑھ کر 105.14 روپے سے 107.14 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔
ریگولر ڈیزل: قیمت 87.67 روپے فی لیٹر سے بڑھ کر 90.78 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔
