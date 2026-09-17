امریکہ میں روس پر پابندیوں کا بل پاس، بھارت پر سو فیصد ٹیرف کا خطرہ
اس بل میں ڈونلڈ ٹرمپ کو چین، بھارت اور دیگر ممالک پر سخت ٹیرف عائد کرنے کا اختیار دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔
Published : September 17, 2026 at 7:52 AM IST
نیو دہلی: امریکی ایوانِ نمائندگان نے بدھ کے روز (مقامی وقت کے مطابق) روس کے حکام و اداروں اور اس کے تیل و گیس کے تجارتی شراکت داروں، بشمول بھارت اور چین پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کا ایک ترمیمی بل 159 کے مقابلے میں 262 ووٹوں سے پاس ہو گیا ہے۔ یہ اقدام اب قانون سازی کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔
جنوبی کیرولائنا کے متوفی سینیٹر لنڈسے گراہم کے اعزاز میں نامزد کردہ "لنڈسے او گراہم سینکشننگ رشیا اینڈ ایران ایکٹ" ایک سال سے زائد کے مذاکرات کے بعد تیار کیا گیا تھا۔ اس پیکیج میں ایران پر موجودہ پابندیوں میں پانچ سال کی توسیع کے صدارتی مطالبے کو شامل کیے جانے کے بعد صدر ٹرمپ کی حمایت حاصل کرنا انتہائی اہم ثابت ہوا۔
اس بل میں ٹرمپ کو چین، بھارت اور دیگر کئی ممالک پر سخت ٹیرف عائد کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے تاکہ روسی تیل اور گیس پر ان کا انحصار کم کیا جا سکے، ساتھ ہی ایران پر اضافی پابندیاں بھی شامل ہیں۔ نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کی رپورٹ کے مطابق، بل کی منظوری کے بعد ڈیموکریٹک سینیٹر رچرڈ بلومینتھل نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "چین اور بھارت، آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنا تیل اور گیس کہیں اور سے خریدیں۔"
#WATCH | The US Congress has passed the sweeping sanctions bill targeting Russia and Iran, officially named the Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, with a 262-159 vote in the House. The bill now sits on President Trump’s desk, with his signature anticipated in the days ahead. (Source: US House Clerk/YouTube)— ANI (@ANI) September 16, 2026
یہ اقدام ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں دوبارہ واپسی کے بعد سے یوکرین کی حمایت میں کی جانے والی سب سے اہم امریکی قانون سازی کی کوشش ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس اقدام کی کھل کر وکالت کی اور ووٹنگ سے قبل براہِ راست قانون سازوں سے اپیل کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ 'جنگ کے دوران، بعض اوقات کچھ نہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ کر لیا جائے جو شاید مکمل طور پر درست نہ ہو۔'
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یہ قانون سازی روسی حکام، مالیاتی اداروں اور بینکنگ حکام کے خلاف سزاؤں کے دائرہ کار کو وسیع کرتی ہے، جب کہ ساتھ ہی ان بحری جہازوں کو بھی نشانہ بناتی ہے جو موجودہ مغربی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روسی توانائی کی ترسیل کو برقرار رکھنے کے لیے ایک 'شیڈو فلیٹ' (خفیہ بیڑے) کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔
مزید برآں، یہ اقدام صدر کو روسی پیٹرولیم یا قدرتی گیس کے پانچ سب سے بڑے درآمد کنندگان پر 100 فیصد تک ٹیرف نافذ کرنے کا اختیار دیتا ہے، جس میں ان ممالک کو استثنیٰ حاصل ہوگا جو روسی قدرتی گیس کی برآمدات کا 15 فیصد سے کم درآمد کرتے ہیں اور جنہوں نے اس خریداری کو کم کرنے کے لیے نمایاں اقدامات اٹھائے ہیں۔
بھارت کے خلاف یہ قانون سازی ٹرمپ کو ایک نیا قانونی راستہ فراہم کرتی ہے جس کے تحت وہ نئی دہلی کی جانب سے روسی توانائی کی مسلسل خریداری کے جواب میں بھارتی درآمدات پر 100 فیصد تک ٹیرف عائد کر سکتے ہیں۔
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چونکہ بھارت اور چین روسی خام تیل کے سب سے بڑے خریداروں میں شامل ہیں، اس لیے اس بل کے حامیوں نے واضح طور پر دونوں ممالک کو ان ٹیرف شقوں کا بنیادی ہدف قرار دیا ہے۔ یہ شقیں امریکی مارکیٹ تک رسائی کو بطور ہتھیار ان ممالک کے خلاف استعمال کرتی ہیں جو روسی توانائی کی خریداری کو برقرار رکھ رہی ہیں اور ماسکو کی فوجی مہم کے لیے مبینہ 'فنڈز' فراہم کر رہی ہیں۔
تاہم، یہ بل بذاتِ خود بھارتی سامان پر 100 فیصد ٹیرف لاگو نہیں کرتا۔ اس کے بجائے، یہ انتظامیہ (صدر) کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے اور بعد میں ٹرمپ کی طرف سے اسے لاگو کیا جاتا ہے، تو طے شدہ قانونی شرائط کے تحت ایسے ٹیرف عائد کیے جا سکتے ہیں۔
سینیٹ نے اس سے قبل سات اگست کو 11 کے مقابلے میں 86 کی بھاری اکثریت سے اس قانون سازی کی توثیق کی تھی، حالانکہ بعد میں ایوانِ نمائندگان کے اندر اس کی ٹیرف شقوں سے متعلق تنازعات کے باعث اس کی رفتار دھیمی پڑ گئی تھی۔
ہاؤس سے منظوری مکمل ہونے کے بعد، یہ قانون اب صدر ٹرمپ کے پاس دستخط کے لیے بھیجا جا رہا ہے، جس کے بعد انتظامیہ کے پاس روس اور روسی توانائی کی تجارت جاری رکھنے والے ممالک پر دباؤ بڑھانے کے لیے اضافی پابندیوں اور ٹیرف کے اختیارات ہوں گے۔
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