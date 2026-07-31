رُچیکا شرما کے خلاف زیرو ایف آئی آر سیاسی انتقام ہے: کاکروچ جنتا پارٹی
پولیس کے مطابق نوئیڈا کے ایک وکیل کی شکایت پر ایکسپریس وے پولیس اسٹیشن میں زیرو ایف آئی آر درج کی گئی۔
Published : July 31, 2026 at 7:38 PM IST
نئی دہلی : کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف مبینہ نازیبا ریمارکس کے الزام میں طالبہ رُچیکا شرما کے خلاف درج زیرو ایف آئی آر کو بے بنیاد اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنتر منتر پر ہونے والا طلبہ احتجاج مکمل طور پر جمہوری اور آئینی تھا۔
پارٹی کے ترجمان سوربھ داس نے کہا کہ رُچیکا شرما کے خلاف مقدمہ محض ایک ایسے احتجاجی آواز کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے، جس نے نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں اور پیپر لیک کے خلاف ہونے والے احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ نے اپنے آئینی حق کے تحت احتجاج کیا تھا اور ایف آئی آر کا اندراج بلاجواز ہے۔
پولیس کے مطابق نوئیڈا کے ایک وکیل کی شکایت پر ایکسپریس وے پولیس اسٹیشن میں زیرو ایف آئی آر درج کی گئی۔ شکایت میں الزام لگایا گیا کہ رُچیکا شرما نے 23 جولائی کو جنتر منتر پر احتجاج کے دوران وزیر اعظم کے خلاف قابل اعتراض اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، جس سے آئینی عہدے کے وقار کو نقصان پہنچا، نفرت کو فروغ ملا اور عوامی نظم متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔
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پولیس نے بتایا کہ مقدمہ بھارتی نیایا سنہتا (بی این ایس) کی دفعات 352، 353(1) اور 356(1) کے تحت درج کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس منیشا سنگھ نے تصدیق کی کہ یہ زیرو ایف آئی آر ہے، جسے مزید تحقیقات کے لیے نئی دہلی منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ زیرو ایف آئی آر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دائرۂ اختیار کی وجہ سے مقدمہ درج کرنے میں تاخیر نہ ہو اور بعد میں متعلقہ پولیس اسٹیشن کو منتقل کر دیا جائے۔