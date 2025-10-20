ETV Bharat / bharat

ٹرمپ سے بولے زیلنسکی، بڈاپسٹ سربراہی اجلاس میں ہوں گے شامل، پوتن سے بات چیت کے لیے تیار

اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ کی پوتن اور زیلنسکی کی ملاقات کرانے کی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔

امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرائنی صدر زیلنسکی
امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرائنی صدر زیلنسکی (AFP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 20, 2025 at 8:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

واشنگٹن: یوکرئن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ روسی صدر ولادی میر پوتن کے خلاف سخت موقف اختیار کریں۔ انہوں نے بڈاپیسٹ میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں شرکت کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ امریکہ چھوڑتے ہوئے مطلوبہ ہتھیاروں کے بغیر بھی پرامید ہیں۔

ایک نیوز چینل کے ساتھ خصوصی انٹرویو کے دوران زیلنسکی نے کہا کہ ٹرمپ کو پوتن پر اس سے بھی زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے جتنا کہ انہوں نے حماس کے ساتھ حالیہ کامیاب جنگ بندی کرانے میں ڈالا تھا۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ پوتن بھی اسی طرح کے ہیں، لیکن حماس سے زیادہ طاقتور ہیں، اس لیے مزید دباؤ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ باتیں جنگ کے بڑے پیمانے اور دنیا کی دوسری بڑی فوج کے طور پر روس کی پوزیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے کہیں۔

یوکرائنی صدر کو امید تھی کہ امریکہ روس پر دباؤ بنانے کے لیے انہیں ٹوما ہاک میزائل فراہم کرے گا لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے بعد میں اس معاملے کو ٹال دیا۔ زیلنسکی نے کہا کہ یہ اچھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے "نہیں" نہیں کہا لیکن انہوں نے "ہاں" بھی نہیں کہا۔ پوتن کے تحفظات کے حوالے سے زیلنسکی نے کہا کہ روسی صدر کو خدشہ ہے کہ امریکہ یوکرین کو ٹوما ہاک میزائل دے گا اور میرے خیال میں وہ حقیقی طور پر خوفزدہ ہیں کہ ہم انہیں استعمال کریں گے۔

وہیں امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ یوکرین میں جنگ ختم کرنے کے لیے بات چیت کے دوسرے دور طور پر بڈاپسٹ میں پوتن سے ملاقات کریں گے۔ زیلنسکی، جنہوں نے پہلے پوتن کو "دہشت گرد" کہا تھا، اس کے باوجود براہ راست بات چیت کی اپنی خواہش کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم واقعی ایک منصفانہ اور دیرپا امن چاہتے ہیں تو ہمیں اس سانحے کے دونوں فریقوں کی ضرورت ہے، ہمارے بغیر کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے ٹرمپ سے بڈاپسٹ سربراہی اجلاس میں شرکت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ"میں تیار ہوں"۔

اس سے قبل دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کا بندوبست کرنے کی ٹرمپ کی سابقہ ​​کوششیں ابتدائی امید کے بعد ناکام ہو گئیں، کیونکہ کریملن نے امریکی کوششوں کو مسترد کر دیا تھا۔ زیلنسکی کا دورہ یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بڑھتے ہوئے روسی حملوں کے درمیان سامنے آیا، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں بلیک آؤٹ ہو گیا ہے، جب کہ یوکرین اقتصادی دباؤ ڈالنے کے لیے روسی توانائی کے نظام کو نشانہ بنا رہا ہے۔

TAGGED:

TRUMP PUTIN MEETING IN BUDAPEST
DONALD TRUMP
BUDAPEST SUMMIT 2025
ZELENSKYY TO VISIT BUDAPEST
UKRAINE WAR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.