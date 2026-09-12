ایرانی صدر کی بیٹی زہرہ پیزشکیان نے دہلی میں برکس بازار کا دورہ کیا
زہرہ کا وزیر اعظم میوزیم اور برکس بازار کا دورہ بھارت منڈپم میں منعقدہ دو روزہ برکس سربراہی اجلاس کے پہلےدن کے موقع پر آیا۔
Published : September 12, 2026 at 8:13 PM IST
نئی دہلی: ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کی بیٹی زہرہ پیزشکیان نے ہفتہ کو یہاں پرائم منسٹر میوزیم اور برکس بازار کا دورہ کیا، اس دوران انہوں نے ہندوستان کے جمہوری ورثے اور ثقافتی ورثے کو قریب سے دیکھا۔ زہرہ کا وزیر اعظم میوزیم اور برکس بازار کا دورہ یہاں بھارت منڈپم میں منعقدہ دو روزہ برکس سربراہی اجلاس کے پہلے دن کے موقع پر آیا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے چوٹی کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں ایرانی صدر پیزشکیان سمیت کئی ممالک کے رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ برکس کے رہنماؤں نے ابھرتی ہوئی معیشتوں اور گلوبل ساؤتھ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا، لیکن ان میں سے کچھ کے خاندان کے افراد نے سفارتی مصروفیات سے ہٹ کر شہر کے اہم مقامات کا دورہ کیا۔
زہرہ پیزشکیان نے سخت سیکیورٹی کے درمیان میوزیم کا دورہ کیا۔ انہوں نے سربراہی اجلاس کے مقام کے قریب واقع نیشنل کرافٹس میوزیم میں برکس بازار کا بھی دورہ کیا۔ فلپائن کی خاتون اول لیزا آرنیٹا مارکوس نے بھی صدر فرڈینینڈ آر مارکوس جونیئر کے ہمراہ تین مورتی بھون کمپلیکس میں واقع میوزیم کا دورہ کیا۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کی بیٹی زہرہ پیزشکیان نے نئی دہلی میں وزیر اعظم کے میوزیم کا دورہ کیا، ایرانی سفارتخانے نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے میوزیم کا دورہ کیا، جس میں ہندوستان کے وزرائے اعظم کے دوروں، شراکتوں اور وراثت کو دکھایا گیا ہے۔
سفارت خانے نے ان کے دورے کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی۔زہرہ پیزشکیان کے برکس بازار پہنچنے کے بعد، خواتین اور بچوں کی ترقی کی مرکزی وزیر اناپورنا دیوی نے انسٹاگرام پر لکھا، "ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کی بیٹی محترمہ زہرہ پیزشکیان کا نئی دہلی کے نیشنل کرافٹس میوزیم میں برکس بازار میں خیرمقدم کرتے ہوئے خوشی ہوئی۔"
وزیر نے کہا، "مجھے انہیں بازار کے دورے پر لے جانے کا موقع ملا اور اس کے ساتھ برکس کے رکن اور شراکت دار ممالک کی طرف سے دکھائی جانے والی بھرپور روایات، فنون، دستکاری اور ثقافتی ورثے کو شیئر کرنے کا موقع ملا۔"