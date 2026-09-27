چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی رہائش گاہ کے باہر یوتھ کانگریس کا احتجاج، استعفے کا مطالبہ
یوتھ کانگریس کے صدر نے کہاکہ مظاہرین کمار کی رہائش گاہ کے باہر 'پہرہ' دے رہے ہیں تاکہ وہ ملک چھوڑ کر نہ بھاگیں۔
By PTI
Published : September 27, 2026 at 8:12 AM IST
نئی دہلی: انڈین یوتھ کانگریس (آئی یو سی) نے سنیچر کی رات یہاں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا، اور ان کے استعفے اور جوابدہی کا مطالبہ کیا۔ قابل ذکر ہے کہ سی ای سی پر ووٹر لسٹوں سے متعلق فیصلوں میں دو الیکشن کمشنروں کی جانب سے مبینہ طور پر اٹھائے گئے اعتراضات کو درکنار کرنے اور ایس آئی آر کے عمل میں بے ضابطگی کے سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔
مظاہرے کی قیادت کرنے والے آئی یو سی کے صدر ادے بھانو چب نے کہا کہ مظاہرین کمار کی رہائش گاہ کے باہر اس لیے "نگرانی" کر رہے ہیں تاکہ "اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ ملک چھوڑ کر نہ بھاگیں"۔ چب نے کہا کہ "یوتھ کانگریس کے کارکنان ان کے گھر کے باہر اور ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر موجود ہیں۔"
گیانیش کمار کی رہائش گاہ کے باہر جمع مظاہرین ہاتھوں میں لاٹھیاں اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے سی ای سی کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔
چِب نے کہا کہ انڈین یوتھ کانگریس اپنا احتجاج تب تک جاری رکھے گی جب تک انتخابی عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کی جوابدہی، جیسا کہ اس نے بیان کیا ہے، طے نہیں ہو جاتی۔
انہوں نے کہا کہ ”ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک انصاف نہیں مل جاتا، جب تک گیانیش کمار جیل نہیں چلے جاتے۔ ملک کی جمہوریت کے تحفظ اور آئین کو مضبوط کرنے کے لیے، ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔“
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یہ احتجاج انڈین یوتھ کانگریس کی جانب سے ایک آن لائن درخواست شروع کرنے کے چند روز بعد سامنے آیا ہے، جس میں کمار کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ پٹیشن دی انڈین ایکسپریس کی اس رپورٹ کے بعد لائی گئی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تین رکنی انتخابی پینل کے اندر الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی کی طرف سے ووٹر فہرستوں کی خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) سے متعلق امور پر بار بار اٹھائے گئے اعتراضات کو نظر انداز کر دیا گیا اور متعدد فیصلے 'من مانے' ڈھنگ سے لیے گئے۔
رپورٹ کے مطابق، دونوں کمشنروں نے متعدد مواقع پر اعتراضات اٹھائے، جن میں نئے ووٹروں کے نام شامل کرنے اور خارج کرنے، نئے ووٹر کی رجسٹریشن کے لیے استعمال ہونے والے فارم 6 میں تبدیلیاں اور انتخابی فہرست کے نظام کو مرکزی بنانے جیسے مسائل شامل تھے۔
انڈین یوتھ کانگریس نے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار کی تحقیقات اور اس کے اندرونی اعتراضات اور انتخابی ریکارڈ کو عوامی سطح پر عام کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔
جمعہ کے روز، انڈین یوتھ کانگریس نے الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں اس کے اراکین نے گیانیش کمار کے چہرے کے ماسک پہن رکھے تھے اور ان کے ہاتھ زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔
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