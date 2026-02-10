' ٹرمپ کے آگے گروی رکھ دیا ملک!': یوتھ کانگریس نے ایپسٹین فائلوں کے دعووں پر پی ایم مودی کو گھیرا
Published : February 10, 2026 at 9:10 PM IST
نئی دہلی: سابق جنرل منوج نروانے کی کتاب "فور اسٹارز آف ڈیسٹینی" اور "ایپسٹین فائلز" کے ارد گرد جاری تنازعہ کے درمیان انڈین یوتھ کانگریس (IYC) نے منگل کو وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف احتجاج کیا۔ قومی صدر ادے بھانو چب کی قیادت میں ملک بھر سے یوتھ کانگریس کارکن جنتر منتر پر جمع ہوئے اور وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن سیکورٹی اہلکاروں نے انہیں روک دیا۔
کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ ناصر حسین، دیپیندر سنگھ ہڈا، اور دہلی کانگریس کے صدر دیویندر یادو کی موجودگی میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے، یوتھ کانگریس کے صدر نے ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، "پی ایم مودی نے ایپسٹین فائلز کے خوف سے امریکی صدر ٹرمپ کے سامنے پوری طرح ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یہ ہمارے وزیر اعظم کی کمزوری کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے۔ نریندر مودی ایپسٹین فائلز سے خوفزدہ ہیں کیونکہ جن لوگوں نے ان کی شبیہ بنائی وہی اب اسے تباہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔"
یوتھ کانگریس کے سربراہ نے کہا، "ابھی بھی ایپسٹین فائلوں میں بہت سے انکشافات ہونے ہیں، جنہیں جاری نہیں کیا جا رہا ہے۔ پورا ملک جاننا چاہتا ہے کہ ایپسٹین فائلوں میں کیا ہے۔" یہ دعوی کرتے ہوئے کہ وزیر اعظم اس کی وجہ سے "بہت زیادہ دباؤ" میں ہیں، انہوں نے کہا، "ایک تجارتی معاہدہ جو چار ماہ سے پھنسا ہوا تھا، بغیر کسی تبدیلی کے، ایک شام اچانک دستخط کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی شدید دباؤ میں ہیں۔" پی ایم مودی نے سب کچھ - ملک کے فیصلے، ملک کا وقار - ٹرمپ کے پاس گروی رکھ دیا ہے تاکہ ایپسٹین فائلس اسکینڈل سامنے نہ آئیں۔"
نروانے کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے چِب نے کہا، "پی ایم مودی لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے پوچھے گئے سوالات اور سابق آرمی چیف جنرل نروانے کی کتاب میں لکھی گئی سچائی سے خوفزدہ ہیں۔ اسی وجہ سے وہ پارلیمنٹ سے بھاگے اور جھوٹ کا سہارا لیا۔ گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہ مکمل طور پر غیر جمہوری تھا۔ جب راہل گاندھی نے، اپوزیشن کے رہنما کے طور پر، قومی سلامتی کے سنگین بحران پر وزیر اعظم کے ذمہ داری سے دستبردار ہونے پر سوال اٹھایا، تو انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
انہوں نے مزید کہا، "سابق آرمی چیف جنرل نروانے کی کتاب میں سامنے آنے والے حقائق سے ایک تلخ حقیقت سامنے آئی ہے۔ جب چین ہندوستان پر دباؤ ڈال رہا تھا تو وزیر اعظم ہماری فوج کے ساتھ کھڑے نہیں تھے، اسی وجہ سے بحث روک دی گئی اور پارلیمنٹ کو خاموش کر دیا گیا، ملک میں پہلی بار لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر (ایل او پی) کو صدر کے خطاب پر بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس طرح اپوزیشن لیڈر کو بولنے سے روکا جا رہا ہے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔"
