اڈیشہ کے بالاسور میں گئو رکشکوں نے نوجوان کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کیا، تین افراد گرفتار
الزام ہے کہ ڈرائیور پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا۔ نوجوان علاج کے دوران دم توڑ گیا۔
Published : January 16, 2026 at 10:09 PM IST
بالاسور: اڈیشہ کے بالاسور ضلع میں گو رکشکوں نے ایک نوجوان کو مبینہ طور پر پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے تین افراد کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا۔ اطلاعات کے مطابق دو دن قبل ضلع میں گائے لے جانے والی ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس کے بعد کچھ لوگوں نے ڈرائیور پر حملہ کر دیا۔
ڈرائیور ہسپتال میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ بالاسور صدر پولیس اسٹیشن نے اس واقعہ کے سلسلے میں تین لوگوں کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا۔ جمعرات کی شام لوگوں کا ایک گروپ بالاسور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے دفتر گیا اور دعویٰ کیا کہ گرفتار نوجوان اس واقعہ میں ملوث نہیں ہیں۔
بعد میں پولس نے ان کے ساتھ بات چیت کرکے انہیں رخصت کردیا، لیکن جمعہ کو متوفی مکندر محمد کے اہل خانہ نے بالاسور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ انہوں نے پولیس سپرنٹنڈنٹ سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے واقعہ میں ملوث دیگر ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔
اطلاعات کے مطابق 14 تاریخ کو ایشان کے علاقے میں ایک مویشی ٹرانسپورٹر کو حادثہ پیش آیا۔ بعد میں کچھ نوجوانوں نے جائے وقوعہ پر وین ڈرائیور پر وحشیانہ حملہ کیا۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر نوجوان کو بچایا، اور اسے بالاسور ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال میں داخل کرایا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔
پولیس نے واقعے کے سلسلے میں تین افراد کو حراست میں لے لیا ہے اور تفتیش کر رہی ہے۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ پرتیوش دیباکر نے میڈیا کو بتایا کہ اس میں ملوث باقی افراد کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ایس پی نے مزید کہا کہ پولیس اشتعال انگیز ویڈیوز اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے جانے والے متنازعہ تبصروں کی نگرانی کر رہی ہے اور ریاستی پولیس ہیڈکوارٹر سے رابطے میں ہے۔
بالاسور کے پولیس سپرنٹنڈنٹ پرتیوش دیباکر نے واقعہ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ 14 تاریخ کو پیش آیا۔ صدر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس رات پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور کئی لوگوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا۔ پولیس کی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ واقعے میں تین افراد ملوث تھے۔
ایس پی نے بتایا کہ حراست میں لیے گئے افراد کو کل گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا گیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ وہاں دیگر لوگ موجود تھے یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع اور ریاستی پولیس رابطے میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جو کہ انتہائی حساس ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے، اور پولیس اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے تاکہ کسی بھی اشتعال انگیز تبصرے کو ظاہر ہونے سے روکا جا سکے۔