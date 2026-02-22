آپ کی قیمت کا تعین آپ کی مارک شیٹ سے نہیں ہوتا، پی ایم مودی نے من کی بات میں طلباء کی حوصلہ افزائی کی
وزیر اعظم مودی نے طلباء پر زور دیا کہ وہ پراعتماد رہیں، اپنی کوششوں پر توجہ دیں اور تناؤ یا شک سے نہ گھبرائیں۔
Published : February 22, 2026 at 2:32 PM IST
نئی دہلی: اسکول کے امتحانات کے سیزن کے درمیان، وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو 10ویں اور 12ویں بورڈ کے امتحانات سمیت جاری فائنل امتحانات کے دوران طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ پی ایم مودی نے طلباء پر زور دیا کہ وہ پراعتماد رہیں، اپنی کوششوں پر توجہ دیں اور تناؤ یا شک سے مغلوب نہ ہوں۔
من کی بات کے 131 ویں ایپی سوڈ میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا، "مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ماہ کے شروع میں 'پریکشا پہ چرچا' دیکھا ہوگا اور اس سے کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ امتحان کے جنگجو ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ سب اپنے پورے دل سے امتحانات کی تیاری کر رہے ہوں گے۔"
انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ تناؤ کو ان پر حاوی نہ ہونے دیں اور انہیں یاد دلایا کہ امتحانات کے دوران شکوک و شبہات کا ہونا معمول کی بات ہے۔ پی ایم مودی نے کہا، "ایسے وقتوں میں کچھ شکوک و شبہات ہونا معمول کی بات ہے۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ کیا آپ کو سب کچھ یاد ہوگا؟ کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ کیا آپ کا وقت ختم ہو جائے گا! ہر نسل کے بچوں نے ان احساسات کا تجربہ کیا ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔"
وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ طالب علم کی قدر کا تعین صرف ان کے نمبروں سے نہیں ہوتا اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ خود پر یقین کریں اور اپنی پوری کوشش کریں۔ اس نے کہا، "یاد رکھو، آپ کی قیمت کا تعین آپ کی مارکس شیٹ سے نہیں ہوتا۔ اس لیے، اپنے آپ پر یقین رکھیں۔ پورے دل و جان سے لکھیں۔" انہوں نے طلباء کو اپنے والدین اور اساتذہ کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، "وہ آپ کو آپ کی محنت سے پرکھتے ہیں، آپ کے نمبروں سے نہیں۔ وہ آپ کی محنت سے خوش ہیں۔"
طلباء کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا، 'مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنے امتحانات میں کامیاب ہوں گے اور اپنی زندگی میں کامیابی کی نئی بلندیاں حاصل کریں گے۔' دریں اثنا، گزشتہ ہفتے پریکشا پہ چرچا کے 9ویں ایڈیشن کے دوسرے ایپی سوڈ میں، پی ایم مودی نے طالب علم کی زندگی کی تشکیل میں اساتذہ کے اہم کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کے اپنے اساتذہ کا ان کے ابتدائی سالوں پر گہرا اثر تھا۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ اساتذہ اور والدین بچوں کی کامیابی کی طرف رہنمائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریکشا پہ چرچا بورڈ کے امتحانات کی تیاری سے زیادہ کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ طلباء کو امتحانات، تناؤ، توقعات اور زندگی کے وسیع پہلوؤں پر کھل کر اپنے خیالات کا اشتراک کرنے کا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ 2026 ایڈیشن نے پی پی سی کو ایک حقیقی پین انڈیا پروگرام میں تبدیل کر دیا۔
پہلی بار، ملک کے مختلف علاقوں بشمول کوئمبٹور (تمل ناڈو)، رائے پور (چھتیس گڑھ)، دیوموگرا (گجرات)، گوہاٹی (آسام) اور نئی دہلی سمیت متعدد مقامات پر بات چیت ہوئی۔ سب سے اہم بات چیت آسام میں ہوئی، جہاں یہ سیشن دریائے برہم پترا پر ایک کروز پر ہوا۔