آپ کو برطانیہ کے ڈیٹا پر بھروسہ ہے، لیکن ہندوستانی حکومت پر نہیں: سپریم کورٹ

سپریم کورٹ نے مبینہ طور پر COVID-19 ویکسین کی وجہ سے ہونے والی اموات کے لیے مرکز سے معاوضے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 14, 2025 at 6:48 AM IST

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو ایک عرضی پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا جس میں مبینہ طور پر COVID-19 ویکسین کی وجہ سے ہونے والی اموات کے لیے مرکز سے معاوضہ طلب کیا گیا تھا۔ یہ معاملہ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ بنچ ان درخواستوں پر دلائل سن رہی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ 2021 میں Covishield ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے بعد دو خواتین کی موت ہو گئی۔

سماعت کے دوران سینئر ایڈووکیٹ کولن گونسالویس نے ایک درخواست میں درخواست گزاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے دلیل دی کہ یہی ویکسین برطانیہ میں استعمال ہوتی ہے اور ہندوستان نے برطانیہ سے 30 گنا زیادہ ویکسین لگائی ہیں۔ گونسالویس نے دلیل دی کہ یہ فرق اتنا بڑا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ برطانیہ، جو اپنے ڈیٹا کو شفاف طریقے سے پیش کر رہا ہے، اور بھارت، جو موت کے اعداد و شمار کو چھپا رہا ہے، کے درمیان ایک تشویشناک تضاد ہے۔

برطانیہ نے ویب سائٹ پر تمام ڈیٹا درست طریقے سے اپ لوڈ کیا

مرکزی حکومت کی نمائندگی کرنے والی ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایشوریہ بھاٹی نے درخواست کی مخالفت کی۔ بھاٹی نے دلیل دی کہ اس معاملے پر پہلے ہی غور کیا جا چکا ہے اور سپریم کورٹ نے اس معاملے پر فیصلہ سنایا ہے۔ جسٹس ناتھ نے گونسالویس سے پوچھا، "کیا آپ کو یقین ہے کہ برطانیہ نے ویب سائٹ پر تمام ڈیٹا درست طریقے سے اپ لوڈ کیا ہے اور آپ کے ملک نے نہیں کیا؟"

یوکے حکومت کے ڈیٹا پر انحصار

گونسالویس نے دلیل دی کہ برطانیہ کا ڈیٹا درست معلوم ہوتا ہے، لیکن اسے درست کیا جا سکتا ہے۔ بنچ نے کہا، "آپ برطانیہ کی حکومت کے اپ لوڈ کردہ ڈیٹا پر بھروسہ کرتے ہیں... اور آپ ہماری حکومت کے اپ لوڈ کردہ ڈیٹا پر بھروسہ نہیں کرتے۔"

'معاملہ تحقیقات کا متقاضی ہے'

سینئر وکیل نے زور دیا کہ درخواست گزاروں نے استدعا کی ہے کہ حکومت سے آزاد ایک ماہر ادارہ اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ یہ معاملہ تحقیقات کا متقاضی ہے۔ بھاٹی نے دسمبر 2024 تک ہندوستان میں COVID-19 ویکسین کے اعداد و شمار کا حوالہ دیا۔

لاء آفیسر نے کہا، "ہندوستان میں دی جانے والی خوراکوں کی کل تعداد 2.2 بلین ہے۔ کل 92,697 AEFI کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ 0.0042 فیصد ہے۔" انہوں نے مزید بتایا کہ اموات کی کل تعداد 1,171 تھی جو کہ 0.00005 فیصد ہے۔ بنچ کو بتایا گیا کہ 89,854 ہلکے اور 2,843 سنگین کیسز ہیں۔

عدالت نے تحریری دلائل طلب کر لیے

بھاٹی نے کہا، "ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی چیز مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ہر دوائی کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے ساتھی کو اس طرح متاثر نہیں کرے گا جس طرح مجھ پر اثر پڑے گا۔" درخواستیں سننے کے بعد بنچ نے فریقین سے تحریری دلائل جمع کرانے کو کہا۔ کورٹ نے کہا کہ وہ تمام حقائق پر غور کرنے کے بعد ایک حکم جاری کرے گا۔

