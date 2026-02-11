ETV Bharat / bharat

آپ نے بھارت ماتا کو بیچ دیا، راہل گاندھی نے ہند-امریکہ تجارتی معاہدے پر مرکز کو گھیرا

راہل گاندھی نے لوک سبھا میں الزام لگایا کہ وزیر اعظم کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آرہا ہے۔

راہل گاندھی نے ہند-امریکہ تجارتی معاہدے پر مرکز کو گھیرا
راہل گاندھی نے ہند-امریکہ تجارتی معاہدے پر مرکز کو گھیرا (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 11, 2026 at 3:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ہندوستان امریکہ عبوری تجارتی معاہدے پر مرکز کو نشانہ بنایا ہے۔ بدھ کو راہل گاندھی نے حکومت پر ملک کے مفادات سے سمجھوتہ کرنے کا الزام لگایا۔ لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے راہول گاندھی نے کہا، ’’دراصل، آپ (حکومت) نے بھارت ماتا کو بیچ دیا ہے۔‘‘

لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت نے خود تسلیم کیا ہے کہ دنیا ایک عالمی طوفان کا سامنا کر رہی ہے، جس میں ایک سپر پاور کا دور ختم ہو رہا ہے، جغرافیائی سیاسی تنازعات بڑھ رہے ہیں، اور توانائی اور مالیات ہتھیار بن رہے ہیں۔

انہوں نے الزام لگایا کہ اس سچائی کو تسلیم کرنے کے باوجود حکومت نے امریکہ کو توانائی اور مالیاتی نظام کو اس طرح ہتھیار بنانے کی اجازت دی ہے جس کا اثر ہندوستان پر پڑ رہا ہے۔

راہل گاندھی نے کہا کہ جب امریکہ کہتا ہے کہ ہندوستان کسی خاص ملک سے تیل نہیں خرید سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری توانائی کی حفاظت کا فیصلہ باہر سے کیا جا رہا ہے، کہ توانائی کو ہی ہمارے خلاف ہتھیار بنایا جارہا ہے۔ حکومت پر طنز کرتے ہوئے راہل گاندھی نے پوچھا کہ، کیا حکومت کو اس پر شرمندہ نہیں ہونا چاہئے؟

کانگریس لیڈر نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ہندوستان کے مفادات سے سمجھوتہ کیا ہے۔ "ایسا لگتا ہے جیسے آپ (حکومت) نے 'بھارت ماتا' کو بیچ دیا ہے۔" راہل نے کہا کہ پی ایم مودی پر بیرونی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آرہا ہے۔ راہل نے کہا، "دو چیزیں ہیں، پہلی، ایپسٹین۔۔۔ 30 لاکھ فائلیں ابھی بھی بند ہیں۔" راہل نے کہا، "کوئی نامعلوم دباؤ چل رہا ہے۔"

ٹیرف پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے گاندھی نے کہا کہ اوسط ٹیرف تقریباً تین فیصد سے بڑھ کر 18 فیصد ہو گیا ہے، جو چھ گنا اضافہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں امریکی درآمدات 46 بلین ڈالر سے بڑھ کر 146 بلین ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے۔

انہوں نے اس صورت حال کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ ہندوستان بدلے میں کوئی پختہ وعدہ کیے بغیر ہر سال درآمدات میں تقریباً 100 بلین ڈالر کا اضافہ کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ راہل نے کہا، "ہم رعایتیں دے رہے ہیں، لیکن بدلے میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم بے کار کھڑے ہیں۔ ہمارے ٹیرف تین فیصد سے بڑھ کر 18 فیصد ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے ٹیرف مبینہ طور پر 16 فیصد سے کم ہو کر صفر ہو گئے ہیں۔"

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

INDIA US INTERIM TRADE DEAL
WHAT IS US INDIA TRADE DEAL
بھارت امریکہ تجارتی معاہدہ کیا ہے
راہل گاندھی کا مودی پر نشانہ
RAHUL GANDHI TARGETS CENTRE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.