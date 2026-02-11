آپ نے بھارت ماتا کو بیچ دیا، راہل گاندھی نے ہند-امریکہ تجارتی معاہدے پر مرکز کو گھیرا
راہل گاندھی نے لوک سبھا میں الزام لگایا کہ وزیر اعظم کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آرہا ہے۔
Published : February 11, 2026 at 3:43 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ہندوستان امریکہ عبوری تجارتی معاہدے پر مرکز کو نشانہ بنایا ہے۔ بدھ کو راہل گاندھی نے حکومت پر ملک کے مفادات سے سمجھوتہ کرنے کا الزام لگایا۔ لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے راہول گاندھی نے کہا، ’’دراصل، آپ (حکومت) نے بھارت ماتا کو بیچ دیا ہے۔‘‘
لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت نے خود تسلیم کیا ہے کہ دنیا ایک عالمی طوفان کا سامنا کر رہی ہے، جس میں ایک سپر پاور کا دور ختم ہو رہا ہے، جغرافیائی سیاسی تنازعات بڑھ رہے ہیں، اور توانائی اور مالیات ہتھیار بن رہے ہیں۔
| In the Parliament, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " the point is that i do not believe that any indian prime minister, including pm modi, would sign such a deal (india-us trade deal) unless there was a chokehold on him. we have been buckled on tariffs, we have… pic.twitter.com/W1ZbUMsoaI— ANI (@ANI) February 11, 2026
انہوں نے الزام لگایا کہ اس سچائی کو تسلیم کرنے کے باوجود حکومت نے امریکہ کو توانائی اور مالیاتی نظام کو اس طرح ہتھیار بنانے کی اجازت دی ہے جس کا اثر ہندوستان پر پڑ رہا ہے۔
راہل گاندھی نے کہا کہ جب امریکہ کہتا ہے کہ ہندوستان کسی خاص ملک سے تیل نہیں خرید سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری توانائی کی حفاظت کا فیصلہ باہر سے کیا جا رہا ہے، کہ توانائی کو ہی ہمارے خلاف ہتھیار بنایا جارہا ہے۔ حکومت پر طنز کرتے ہوئے راہل گاندھی نے پوچھا کہ، کیا حکومت کو اس پر شرمندہ نہیں ہونا چاہئے؟
کانگریس لیڈر نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ہندوستان کے مفادات سے سمجھوتہ کیا ہے۔ "ایسا لگتا ہے جیسے آپ (حکومت) نے 'بھارت ماتا' کو بیچ دیا ہے۔" راہل نے کہا کہ پی ایم مودی پر بیرونی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آرہا ہے۔ راہل نے کہا، "دو چیزیں ہیں، پہلی، ایپسٹین۔۔۔ 30 لاکھ فائلیں ابھی بھی بند ہیں۔" راہل نے کہا، "کوئی نامعلوم دباؤ چل رہا ہے۔"
#WATCH | In the Parliament, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " this is complete surrender... it is a tragedy because it is a surrender not just of the prime minister. he has surrendered the future of 1.5 billion indians. he has surrendered the future because he… pic.twitter.com/ZnzDRA4SsY— ANI (@ANI) February 11, 2026
ٹیرف پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے گاندھی نے کہا کہ اوسط ٹیرف تقریباً تین فیصد سے بڑھ کر 18 فیصد ہو گیا ہے، جو چھ گنا اضافہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں امریکی درآمدات 46 بلین ڈالر سے بڑھ کر 146 بلین ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے۔
انہوں نے اس صورت حال کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ ہندوستان بدلے میں کوئی پختہ وعدہ کیے بغیر ہر سال درآمدات میں تقریباً 100 بلین ڈالر کا اضافہ کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ راہل نے کہا، "ہم رعایتیں دے رہے ہیں، لیکن بدلے میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم بے کار کھڑے ہیں۔ ہمارے ٹیرف تین فیصد سے بڑھ کر 18 فیصد ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے ٹیرف مبینہ طور پر 16 فیصد سے کم ہو کر صفر ہو گئے ہیں۔"
