’یوگا دنیا کی سب سے بڑی اجتماعی تحریک بن چکا ہے‘ کولکاتا میں بین الاقوامی یومِ یوگا تقریب سے وزیرِ اعظم مودی کا خطاب
مودی نے "صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا" کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہاکہ یوگا انسانی روح اور شعور کا اظہار ہے۔
Published : June 21, 2026 at 8:23 AM IST
کولکاتا: وزیرِ اعظم نریندر مودی نے 12ویں بین الاقوامی یومِ یوگا کے موقع پر کولکاتا کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقدہ قومی تقریب کی قیادت کرتے ہوئے کہا کہ یوگا آج دنیا کی سب سے بڑی اجتماعی تحریک بن چکا ہے جو مختلف ممالک، تہذیبوں اور ثقافتوں کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رہا ہے۔
وزیرِ اعظم نے ہزاروں شرکاء کے ساتھ مشترکہ یوگا پروٹوکول میں حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 21 جون، جو سال کا سب سے طویل دن سمجھا جاتا ہے، اب پوری دنیا میں یوگا کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوگا انسانوں کو قریب لانے، ذہنی سکون فراہم کرنے اور صحت مند معاشرہ تشکیل دینے کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکا ہے۔
مودی نے اس سال کے موضوع "صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا" کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یوگا صرف جسمانی ورزش کا نام نہیں بلکہ انسانی روح اور شعور کا اظہار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمر بڑھنے کے ساتھ انسان کی صلاحیتیں کم ہونے کے بجائے مزید نکھرنی چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ 40 برس کی عمر میں ہم 20 برس کی نسبت زیادہ لچکدار اور 50 برس کی عمر میں 30 برس کی نسبت زیادہ متحرک ہوں۔
وزیرِ اعظم نے عوام پر زور دیا کہ یوگا کو صرف ایک دن یا خصوصی مواقع تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اسے روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ انہوں نے کولکاتا کے شہریوں کو صفائی مہم "سوچھتا سے سواغت" میں بھرپور شرکت پر بھی مبارکباد دی۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال دنیا بھر میں تقریباً 2,500 مقامات پر یوگا ڈے کی تقریبات منعقد ہوئیں جبکہ 210 سے زائد بھارتی سفارت خانوں اور مشنز نے مختلف ممالک میں پروگراموں کا اہتمام کیا۔ اقوام متحدہ نے 2014 میں 21 جون کو بین الاقوامی یومِ یوگا قرار دیا تھا اور پہلی بار یہ دن 2015 میں منایا گیا تھا۔
واضح رہے کہ 12واں بین الاقوامی یومِ یوگا ملک بھر میں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، جس کی مرکزی تقریب مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقد ہوئی۔ وزیرِ اعظم نریندر مودی نے تقریب کی قیادت کرتے ہوئے ہزاروں افراد کے ساتھ یوگا آسن انجام دیے اور یوگا کو صحت مند اور متوازن زندگی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔
کولکاتا شہر میں مختلف مقامات پر بھی بڑے پیمانے پر یوگا سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جن میں اندازاً 10 لاکھ افراد نے حصہ لیا۔ اسکولوں، کالجوں، سرکاری اداروں، سماجی تنظیموں اور مختلف کمیونٹیز نے یوگا پروگراموں کا اہتمام کیا، جس سے پورا شہر یوگا کے رنگ میں رنگا نظر آیا۔
وزیرِ اعظم مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوگا صرف ورزش نہیں بلکہ ایک ایسا طرزِ زندگی ہے جو انسان کو جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی سکون اور مثبت سوچ بھی فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی تیز رفتار زندگی میں ذہنی دباؤ، بے خوابی، موٹاپا اور دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے یوگا ایک مؤثر اور قدرتی ذریعہ ہے۔
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ادھر وزارتِ آیوش کے مطابق دنیا بھر میں بھی یوگا ڈے کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ 210 سے زائد بھارتی مشنز اور انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز کے اشتراک سے تقریباً 2,500 مقامات پر یوگا پروگرام منعقد ہوئے، جن میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔