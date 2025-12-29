YearEnder 2025: دہشت گردی سے جرائم تک! جانیے دہلی کے دس بڑے واقعات، جنہیں کبھی نہیں بھولیں گے لوگ
سال 2025 فوجداری مقدمات کے لحاظ سے دارالحکومت کے لیے کافی ہنگامہ خیز رہا۔ آئیے ان کیسز پر ایک نظر ڈالتے ہیں...
Published : December 29, 2025 at 7:37 PM IST
نئی دہلی/ دھننجے ورما: سال 2025 اب ختم ہونے کو ہے۔ اس سال دارالحکومت دہلی میں کچھ ایسے مجرمانہ واقعات ہوئے جنہوں نے سرخیوں میں جگہ بنائی۔ خاص طور پر 2025 کے آخری مہینوں میں قومی راجدھانی جرائم اور دہشت گردی سے لرز اٹھا۔ مزید برآں، کچھ مجرمانہ واقعات رونما ہوئے جن میں جانیں بھی گئیں۔ تاہم، یہ سال صرف خوف اور حادثات سے متعلق نہیں تھا، بلکہ دہلی پولیس کی درست کارروائی، تیز تحقیقات اور جرائم کے خلاف ایک مضبوط مہم کا بھی مشاہدہ کیا گیا۔ اس سال کے آخر میں، ہم ان اہم واقعات کی ایک تاریخی فہرست پیش کر رہے ہیں جنہوں نے دہلی کو نمایاں طور پر متاثر کیا...
واقعہ 1
لال قلعہ دھماکہ
10 نومبر کو لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب ہوئے خوفناک کار دھماکے نے نہ صرف دہلی بلکہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ پندرہ افراد ہلاک اور بتیس زخمی ہوئے۔ این آئی اے کی تحقیقات نے ایک دہشت گرد نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا، جس میں "وائٹ کالر ٹیرر ماڈیول" کی دریافت سے لے کر ڈاکٹروں کے بھیس میں پیشہ ورانہ پرتیں شامل تھیں۔ تفتیشی ایجنسیوں نے کئی ریاستوں میں چھاپے مارے، تقریباً 2,900 کلو گرام دھماکہ خیز مواد کی بڑی مقدار ضبط کی۔ حکام کے مطابق یہ نیٹ ورک کافی عرصے سے خفیہ طور پر کام کر رہا ہے اور فی الحال تحقیقات جاری ہیں۔ مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ حملہ اس بات کی یاددہانی کراتا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ابھی تک زندہ ہے لیکن اس بار سکیورٹی اداروں کی بروقت کارروائی نے پورے ماڈیول کو تہس نہس کر دیا۔
واقعہ 2
یو پی ایس سی کے امیدوار رام کیش مینا کا قتل
6 اکتوبر 2025 کو یو پی ایس سی کے امیدوار رام کیش مینا کا قتل کر دیا گیا، جس نے سب کو چونکا دیا۔ دہلی پولیس کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ قتل رام کیش کی گرل فرینڈ اور اس کے سابق بوائے فرینڈ کی سازش تھی۔ بتایا گیا کہ اپنے تعلقات اور ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے دونوں نے مل کر فلمی انداز میں جرم کرنے کی سازش کی۔ قتل کے بعد لاش پر تیل اور گھی ڈال کر اور جلا کر شواہد کو تباہ کرنے کی کوشش کی جس سے واقعہ کو حادثہ معلوم ہونے کا موڑ دیا گیا۔ تاہم پولیس کی چوکسی اور بروقت تفتیش کے باعث یہ سازش زیادہ دیر تک چھپی نہ رہ سکی۔ تفتیش کے دوران جمع ہونے والے شواہد کی بنیاد پر پولیس نے گرل فرینڈ سمیت تین ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک ہونہار طالب علم کی بے وقت موت کی علامت ہے بلکہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ کس طرح ذاتی تعلقات میں تناؤ سنگین جرائم کا باعث بن سکتا ہے۔
واقعہ 3
ISIS سے منسلک دہشت گردی کا ماڈیول پکڑا گیا
اکتوبر نومبر 2025 کے دوران، دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے ایک بڑے ممکنہ حملے کو ناکام بناتے ہوئے، ISIS سے منسلک دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش کیا۔ دیوالی سے پہلے کی گئی اس کارروائی کے نتیجے میں دو مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، جس سے سکیورٹی ایجنسیوں کو اہم ریلیف ملا۔ وہ دہلی اور ملک بھر کی دیگر ریاستوں میں بم حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور انہوں نے جاسوسی بھی کی تھی۔ تفتیش کے دوران ملزمین سے دہشت گردی کے نظریات سے متعلق شواہد، ڈیجیٹل ڈیوائسز اور مشتبہ آن لائن مواد برآمد کیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ملزمین بنیاد پرست خیالات سے متاثر تھے اور سوشل میڈیا اور انکرپٹڈ پلیٹ فارمز کے ذریعے رابطے میں تھے۔ سکیورٹی اداروں کا خیال ہے کہ ان کی سرگرمیاں ملک کے امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس کارروائی کے بعد دارالحکومت اور دیگر حساس علاقوں میں سکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے گئے۔ فی الحال اس معاملے کی تفتیش جاری ہے۔ نیٹ ورک میں شامل دیگر افراد کی تلاش کی جا رہی ہے۔
واقعہ 4
3 سالہ تیجس کا وحشیانہ قتل
21 اکتوبر 2025 کو دہلی کے نریلا علاقے میں 3 سالہ تیجس کے بہیمانہ قتل کا ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ تیجس کے والد کے ڈرائیور نے ذاتی رنجش کی وجہ سے بچے کو قتل کر دیا۔ ملزم نے بچے کو قتل کرنے کے بعد جرم چھپانے کی کوشش کی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر، پولیس نے کال کی تفصیلات، سی سی ٹی وی فوٹیج اور ڈیجیٹل شواہد کا استعمال کرتے ہوئے ایک جامع تکنیکی تحقیقات کا آغاز کیا۔ فوری تفتیش اور شواہد کی بنیاد پر ملزم کی شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کیس ذاتی رنجشوں کے خطرناک نتائج کو اجاگر کرتا ہے اور بچوں کی حفاظت کے بارے میں خدشات کو جنم دیتا ہے۔
واقعہ 5
ہرش وہار ایریا میں فائرنگ
5 ستمبر 2025 کو دہلی کے ہرش وہار علاقے میں بلا خوف و خطر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ 35 سالہ سدھیر عرف بنٹی اور 30 سالہ رادھے پرجاپتی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ دن کی روشنی میں پیش آیا جس سے علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا۔ دہلی پولیس نے فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ کر تحقیقات شروع کردی۔ چار ملزمین گرفتار کیے گئے۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ حملہ پرانی دشمنی اور ذاتی جھگڑے کا نتیجہ تھی۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے فرانزک شواہد اور عینی شاہدین کے بیانات اکٹھے کر لیے۔ گرفتار ملزمین کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔
واقعہ 6
روہنی سیکٹر 17 میں دوہرا قتل
30 اگست 2025 کو دہلی کے روہنی سیکٹر 17 میں ایک سنگین دوہرا قتل ہوا۔ 27 سالہ پریا اور اس کی 63 سالہ ماں کسم سنہا کو ان کے ہی گھر میں قتل کر دیا گیا۔ پولیس تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ دونوں کو قینچی سے وار کیا گیا۔ واقعے سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ دہلی پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرکے فرانزک تحقیقات شروع کردی ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ پریا کے شوہر یوگیش سہگل نے یہ قتل کیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ یہ کیس خاندانی جھگڑوں، گھریلو تشدد اور رشتوں میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے مسئلے کو اجاگر کرتا ہے۔
واقعہ 7
مجنو کا ٹیلہ کے علاقے میں دوہرا قتل
7 جولائی 2025 کو دہلی کے مجنو کا ٹیلا علاقے میں ایک سنگین دوہرا قتل ہوا۔ اس معاملے میں سونم نامی نوجوان خاتون اور اس کے دوست کے چھ ماہ کے بچے کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ دونوں کو گلا کاٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ اس واقعہ سے علاقہ میں سنسنی پھیل گئی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی دہلی پولیس نے کیس درج کرکے تیزی سے تحقیقات شروع کردی۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ تکنیکی اور فرانزک تحقیقات کی بنیاد پر سونم کے ایک دوست کی بطور ملزم شناخت ہوئی۔ ٹھوس شواہد ملنے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ کشیدہ تعلقات اور دھوکہ دہی کے خطرناک نتائج کو واضح کرتا ہے۔
واقعہ 8
19 سالہ لڑکی کا قتل
24 جون 2025 کو دہلی کے جیوتی نگر علاقے میں 19 سالہ نیہا کا قتل کر دیا گیا۔ دہلی پولیس کی جانچ میں پتہ چلا کہ قاتل، نیہا کا جاننے والا تھا۔ ملزم اپنی شناخت چھپانے کے لیے برقعہ پہن کر اس کے گھر میں داخل ہوا اور جرم کا ارتکاب کیا۔ واقعے سے علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج، کال ڈیٹیل ریکارڈ اور تکنیکی شواہد کی بنیاد پر پولیس نے ملزم کی شناخت کی۔ ملزم کو ٹھوس شواہد ملنے پر گرفتار کیا گیا۔ یہ معاملہ خواتین کی حفاظت اور اعتماد کے غلط استعمال کے بارے میں سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔
واقعہ 9
دہلی یونیورسٹی کی طالبہ کا قتل
2 جون 2025 کو دہلی کے سنجے وان علاقے میں ایک سنسنی خیز قتل کا واقعہ پیش آیا۔ دہلی یونیورسٹی کی ایک 18 سالہ طالبہ کو اس کے قریبی دوست نے حسد کی وجہ سے قتل کر دیا۔ پولیس تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ملزم نے شناخت چھپانے کے لیے لاش کو جلانے کی کوشش کی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی دہلی پولیس نے معاملہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی۔ فرانزک شواہد، ٹیکنیکل سرویلنس اور کال ڈیٹیل ریکارڈز کا استعمال کرتے ہوئے ملزم کی شناخت کی گئی۔ ان شواہد کی بنیاد پر ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کیس سنگین سماجی مسائل کو اجاگر کرتا ہے جیسے نوجوانوں میں بڑھتا ہوا تشدد، ذہنی عدم توازن اور رشتوں میں عدم تحفظ وغیرہ۔
واقعہ 10
مونو کا سبزی منڈی میں قتل
مارچ 2025 میں دہلی کی سبزی منڈی میں مالی تنازعہ کی وجہ سے ایک سنگین قتل ہوا۔ اس دل دہلا دینے والے واقعے میں پانچ نابالغوں نے مبینہ طور پر مونو نامی شخص کو قتل کر دیا۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ واقعہ مالی تنازعہ کی وجہ سے پیش آیا۔ اس واقعہ سے علاقہ میں سنسنی پھیل گئی اور علاقہ کے مکینوں میں خوف وہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملنے پر دہلی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے پانچوں نابالغ ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے مقدمے میں ضروری قانونی کارروائی شروع کر دی اور تفتیش کے دوران دستیاب شواہد اکٹھے کر لیے۔ یہ واقعہ نابالغوں میں بڑھتے ہوئے جرائم اور سماجی خدشات کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے۔
دہلی پولیس کے کام کرنے کے انداز پر سابق ڈپٹی کمشنر آف پولیس ایل این راؤ سے معلومات سنیں
"2025 میں، دہلی پولیس نے جرائم پر قابو پانے اور کیس کے حل میں قابل ستائش کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر، اسپیشل سیل اور کرائم برانچ نے دیگر تھانوں کے ساتھ مل کر، کئی اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ لال قلعہ کے قریب حالیہ بم دھماکے جیسے سنگین واقعے کے بعد بھی، پولیس نے تیزی سے کام کیا۔ بڑے قبضے کیے گئے اور غیر قانونی منشیات برآمد کی گئیں۔ کافی چیزوں کو کنٹرول میں لایا گیا، حالانکہ مکمل کنٹرول ابھی باقی ہے، پولیس نے تقریباً تمام اہم معاملات کو حل کر لیا ہے اور اسی جوش و جذبے سے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔":– ایل این راؤ، سابق ڈپٹی کمشنر، دہلی پولیس اور ایڈووکیٹ
منظم جرائم کے خلاف دہلی پولیس کی بڑی کارروائی
اپریل 2025 میں تین روزہ خصوصی آپریشن میں، پولیس نے شمال مغربی ضلع میں گینگس، سٹے بازی اور بھتہ خوری کے نیٹ ورکس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے 39 مقدمات درج کیے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا۔ اس مہم سے یہ واضح ہو گیا کہ دہلی پولیس جرائم کی معاشی جڑیں کاٹنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔
رشتوں میں قتل اور بڑھتی ہوئی بے حسی
جون سے اکتوبر تک دہلی شہر خواتین اور نوجوانوں کے خلاف بے شمار جرائم سے لرز اٹھا۔ جیوتی نگر میں نیہا کا قتل، سنجے وان میں طالب علم کے قتل کا معاملہ، مجنو کا ٹیلا دوہرا قتل اور نند نگری میں 20 سالہ ریا کی المناک موت یہ سب رشتوں میں بداعتمادی اور انتقام کی وجہ سے کیے گئے قتل تھے۔ پولیس نے تمام کیسز میں تیزی سے تفتیش شروع کر دی اور بیشتر ملزمین کو گرفتار کر لیا۔
منظم منشیات کی اسمگلنگ اور دہشت گردی کو دھچکا
10 اگست 2025 کو، پولیس نے 1₹ کروڑ کی منشیات کے ساتھ ایک بین ریاستی ریکیٹ کا پردہ فاش کیا، جس نے اسکول و کالج تک اپنے نیٹ ورک کو پھیلایا تھا۔ مزید برآں، تہواروں سے پہلے ISIS کے ماڈیول کا پردہ فاش کرکے، پولیس نے ایک ممکنہ بڑے حملے کو ناکام بنا دیا۔ یہ اس سال پولیس کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھی۔
نمایاں کردہ قتل کے واقعات اور پولیس کنٹرول
روہنی دوہرا قتل (3 اگست)، ہرش وہار فائرنگ (5 ستمبر) اور UPSC کے امیدوار کا قتل (28 اکتوبر) - تینوں واقعات نے قتل کی نئی سماجی جہتوں کو اجاگر کیا۔ ہر معاملے میں پولیس کی تفتیش نے نہ صرف ملزم تک پہنچایا بلکہ سائنسی نقطۂ نظر سے دوبارہ جانچ پڑتال بھی کی۔ جرائم پر قابو پانے میں نئی ٹیکنالوجیز دہلی پولیس کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی تحقیقات کا سال ثابت ہوئیں۔ سی سی ٹی وی، موبائل ڈیٹا، فرانزک بصری تجزیہ اور سائبر ٹریکنگ کے ذریعے درجنوں کیسز میں کامیابیاں حاصل کی گئیں۔
آنے والا سال ایک نئے سکیورٹی نظام کی سمت کا تعین کرے گا
سال 2025 دہلی میں خوف، سبق اور امید لے کر آیا۔ جہاں ایک طرف دہشت گردی اور جرائم نے معاشرے کی حساسیت کو آزمایا وہیں دوسری طرف دہلی پولیس کی فیصلہ کن صلاحیت اور تکنیکی تیاری نے دارالحکومت کو کئی بڑے سانحات سے بچا لیا۔ امید ہے کہ آنے والا سال اس تجربے اور سختی کے ساتھ ایک نئے سکیورٹی نظام کی سمت تشکیل دے گا۔