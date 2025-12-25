Yearender 2025: اس سال کے اہم سیاسی واقعات پر ایک نظر: ستائیس سال بعد دہلی میں بی جے پی کی بنی حکومت
2025 میں دہلی اور بہار میں اسمبلی انتخابات ہوئے۔ بی جے پی اور این ڈی اے اتحاد دونوں ریاستوں میں جیت گیا۔
Published : December 25, 2025 at 12:21 PM IST
حیدرآباد: دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت میں سال بھر سیاسی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ ہر سال، انتخابات اور دیگر سیاسی واقعات کسی نہ کسی ریاست میں ہوتے ہیں، جو عوام کی توجہ حاصل کرتے ہیں اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ سال 2025 میں کئی سیاسی پیش رفت بھی ہوئی جن میں دہلی اسمبلی انتخابات، بہار اسمبلی انتخابات، نائب صدر جگدیپ دھنکھر کا استعفیٰ اور اس کے بعد نئے نائب صدر کا انتخاب شامل ہے۔ مزید برآں، 13ویں آئینی ترمیم، وقف ترمیمی ایکٹ 2025، ووٹ چوری کا مسئلہ، اور بہار اور اس کے بعد 12 دیگر ریاستوں میں ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظرثانی جیسے مسائل سیاسی بحث کا موضوع بن گئے۔ آئیے ان کو دریافت کریں۔
بہار میں این ڈی اے کی زبردست جیت
بہار اسمبلی انتخابات اور اس کے بعد کے حیران کن نتائج اس سال کے سب سے زیادہ چرچے ہوئے واقعات تھے۔ نومبر میں ہونے والے بہار اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے اتحاد نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ این ڈی اے نے 243 رکنی اسمبلی میں 202 نشستیں حاصل کیں۔ بی جے پی 89 سیٹیں جیت کر ریاست میں واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ چیف منسٹر نتیش کمار کی پارٹی جے ڈی یو نے 85 سیٹیں حاصل کیں۔ این ڈی اے کے اتحادیوں، ایل جے پی (رام ولاس) نے 19، ہندوستانی عوام مورچہ (سیکولر) نے پانچ، اور راشٹریہ لوک مورچہ نے چار نشستیں حاصل کیں۔
دریں اثنا، حزب اختلاف کے گرینڈ الائنس (انڈیا بلاک) نے انتخابات میں انتہائی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا، صرف 35 نشستوں پر رہ گئی۔ 2020 کے اسمبلی انتخابات میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) نے 2025 میں 25 سیٹیں جیتنے کے لیے جدوجہد کی۔ راہول گاندھی نے بہار اسمبلی انتخابات سے پہلے ووٹ چوری کے معاملے کو سختی سے اٹھایا اور ریاست میں ووٹر رائٹس یاترا بھی شروع کی، لیکن اس مہم کا انتخابات میں کوئی اثر نہیں پڑا۔ کانگریس کو صرف 6 سیٹیں ملی ہیں۔ گرینڈ الائنس نے آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو کو اپنا چیف منسٹر چہرہ نامزد کیا تھا اور نوجوانوں کو راغب کرنے کے لئے نوکریوں اور روزگار کے مسئلہ پر مہم چلائی تھی، لیکن عوام نے انہیں مسترد کردیا۔ نتیش کمار کی قیادت میں این ڈی اے نے اقتدار برقرار رکھا۔ نتیش کمار ایک بار پھر بہار کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔
نتن نبین بی جے پی کے قومی ورکنگ صدر بن گئے
بی جے پی کے پارلیمانی بورڈ نے 14 دسمبر 2025 کو نتن نبین کی پارٹی کے قومی ورکنگ صدر کے طور پر تقرری کی منظوری دی۔ بہار سے تعلق رکھنے والے نتن نبین نے 15 دسمبر کو مرکزی وزراء امت شاہ اور جے پی نڈا کی موجودگی میں دہلی میں بی جے پی ہیڈکوارٹر میں بی جے پی کے ورکنگ صدر کا عہدہ سنبھالا۔ 45 سالہ نبین بی جے پی کے سب سے کم عمر قومی ورکنگ صدر ہیں۔ وہ نہ صرف بہار سے بلکہ مشرقی ہندوستان سے بھی بی جے پی کے پہلے صدر ہیں۔
پٹنہ کے بنکی پور حلقہ سے ایم ایل اے نتن نبین بہار میں نتیش کمار حکومت میں سڑک کی تعمیر کے وزیر تھے۔ انہوں نے پارٹی میں نئی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد وزارتی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ نومبر میں ہوئے بہار اسمبلی انتخابات میں لگاتار پانچویں بار منتخب ہوئے تھے۔ نتن نبین کے والد مرحوم نوین کشور پرساد سنہا بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق ایم ایل اے تھے جنہوں نے بہار میں پارٹی کو مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔
نتن نبین، جنہوں نے بی جے پی کے طلبہ ونگ، اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد (اے بی وی پی) کے ساتھ اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، اپنے والد کی موت کے بعد 2006 میں ضمنی انتخاب میں بنکی پور سیٹ سے ایم ایل اے منتخب ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے 2010، 2015، 2020 اور 2025 میں لگاتار اسمبلی انتخابات جیتے تھے۔ 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات میں، انہوں نے آر جے ڈی امیدوار کو 51,936 ووٹوں کے بڑے فرق سے شکست دی۔
نتن نبین نے تنظیمی سطح پر بی جے پی یووا مورچہ (بی جے وائی ایم) میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے بہار یووا مورچہ کے ریاستی صدر اور قومی جنرل سکریٹری کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے سکم اور چھتیس گڑھ جیسی ریاستوں میں بی جے پی کے انتخابی انچارج اور تنظیم انچارج کے طور پر بھی کام کیا۔
جگدیپ دھنکھر کا نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ
ہندوستان کے 14 ویں نائب صدر، جگدیپ دھنکھر نے 21 جولائی 2025 کو اچانک اپنے استعفیٰ کا اعلان کیا۔ صدر دروپدی مرمو کو اپنے استعفیٰ کے خط میں، دھنکھر نے صحت کی وجوہات کا حوالہ دیا۔ ان کا استعفیٰ، جو پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن آیا، نے قومی توجہ مبذول کرائی۔ اپوزیشن جماعتوں نے اس پیش رفت پر مودی حکومت کو بھی نشانہ بنایا، کیونکہ دھنکھر کی میعاد اگست 2027 میں ختم ہونے والی تھی۔ اپوزیشن نے دھنکھر کے استعفیٰ کے وقت پر سوال اٹھایا اور مودی حکومت سے وضاحت طلب کی۔
جگدیپ دھنکھر 11 اگست 2022 کو ہندوستان کے 14 ویں نائب صدر بنے۔ وہ ملک کے تیسرے نائب صدر ہیں جنہوں نے اپنی مدت پوری نہیں کی۔ ان سے پہلے کرشن کانت کا 2002 میں دفتر میں رہتے ہوئے انتقال ہو گیا تھا، جب کہ وی وی گری نے صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے 1969 میں نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔
نائب صدر کے انتخاب اور سی پی رادھا کرشنن کی جیت
جگدیپ دھنکھر کے استعفیٰ کے بعد ستمبر 2025 میں ہندوستان کے 15ویں نائب صدر کے عہدے کے لیے انتخابات ہوئے۔ حکمران جماعت اور اپوزیشن دونوں نے اپنے امیدوار کھڑے کئے۔ بی جے پی زیرقیادت این ڈی اے نے تمل ناڈو سے امیدوار اور مہاراشٹر کے اس وقت کے گورنر سی پی رادھا کرشنن کو نامزد کیا۔ اپوزیشن انڈیا بلاک نے بھی متفقہ طور پر امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپوزیشن نے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس بی سدرشن ریڈی کو نامزد کیا، جن کا تعلق تلنگانہ سے ہے۔ تاہم لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں این ڈی اے کی طاقت کو دیکھتے ہوئے رادھا کرشنن کی جیت یقینی سمجھی جا رہی تھی۔
الیکشن کمیشن کے اعلان کردہ انتخابی شیڈول کے مطابق نئے پارلیمنٹ ہاؤس میں 9 ستمبر 2025 کو ووٹنگ ہوئی جس دن نتائج کا اعلان کیا گیا۔ این ڈی اے امیدوار سی پی رادھا کرشنن کو فاتح قرار دیا گیا۔ رادھا کرشنن کو 452 ووٹ ملے، جب کہ مخالف امیدوار سدرشن ریڈی کو 300 ووٹ ملے۔ کراس ووٹنگ کی وجہ سے رادھا کرشنن کو توقع سے 14 زیادہ ووٹ ملے۔ YSRCP کے گیارہ ممبران پارلیمنٹ نے بھی رادھا کرشنن کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 13 ممبران پارلیمنٹ نے حصہ نہیں لیا۔
رادھا کرشنن نے 12 ستمبر کو ملک کے 15ویں نائب صدر کے طور پر حلف لیا۔ دروپدی مرمو نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ رادھا کرشنن کو تمل ناڈو میں بی جے پی کے ایک اہم رہنما سمجھا جاتا ہے۔ وہ کوئمبٹور سے دو بار ایم پی رہ چکے ہیں۔ رادھا کرشنن نے 2004 سے 2007 تک تمل ناڈو بی جے پی کے صدر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ وہ 2020 سے 2022 تک کیرالہ بی جے پی کے انچارج رہے۔
دہلی اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی جیت
2025 کے اوائل میں ہونے والے دہلی اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے زبردست کامیابی حاصل کی تھی۔ 27 سال بعد دہلی میں بی جے پی کی حکومت بنی تھی۔ 19 فروری 2025 کو بی جے پی ایم ایل اے ریکھا گپتا نے دہلی کی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ اس انتخاب کے نتیجے میں سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی قیادت والی عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کو شکست ہوئی، جو گزشتہ 11 سالوں سے دہلی میں برسراقتدار تھی۔
دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ 5 فروری 2025 کو ہوئی تھی، اور نتائج کا اعلان 8 فروری کو کیا گیا تھا۔ بی جے پی نے 70 میں سے 48 سیٹیں جیتی ہیں، جب کہ عام آدمی پارٹی (اے اے پی) نے 22 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ کانگریس جیتنے میں ناکام رہی۔
بی جے پی نے اس الیکشن میں اروند کیجریوال کی پارٹی کو ہرانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بی جے پی اس مشن میں کامیاب ہوئی اور 2014 میں مرکز میں بی جے پی کے برسراقتدار آنے کے بعد پہلی بار دہلی میں ’ڈبل انجن‘ والی حکومت بنی۔
AAP کے بانی اروند کیجریوال نے دسمبر 2013 میں شروع ہونے والے مسلسل تین بار دہلی کے وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں۔ تاہم، ان کی حکومت پر دہلی ایکسائز پالیسی کے ذریعے مبینہ بدعنوانی کا الزام لگایا گیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مارچ 2024 میں دہلی کے اس وقت کے وزیر اعلی کیجریوال کو بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کیا تھا، لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ پانچ ماہ سے زیادہ جیل میں گزارنے کے بعد، کیجریوال کو سپریم کورٹ نے 13 ستمبر 2024 کو ضمانت دی تھی۔ جیل سے رہائی کے بعد، کیجریوال نے 21 ستمبر 2024 کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور AAP ایم ایل اے آتشی انتخابات سے چند ماہ قبل دہلی کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تاہم کیجریوال کی حکمت عملی کام کرنے میں ناکام رہی۔ دہلی کے عوام نے 2025 کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو اپنا مینڈیٹ دیا۔
ووٹ چوری کا مسئلہ
2025 میں ووٹ کی چوری، شفافیت، انتخابات میں شفافیت، اور انتخابی اصلاحات کے مسائل پر سال بھر بحث کی گئی۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہول گاندھی کی قیادت میں اپوزیشن نے ووٹ چوری کا مسئلہ اٹھایا اور الیکشن کمیشن پر بی جے پی کے ساتھ ملی بھگت کا الزام لگایا۔ اگست 2025 میں، دہلی میں ایک پریزنٹیشن کے دوران، راہول گاندھی نے بی جے پی پر 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں ووٹ چوری کا الزام لگایا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 2024 کے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں بھی دھاندلی ہوئی تھی۔ راہل کے الزامات کے بعد اپوزیشن نے "ووٹ چوری" کے خلاف ملک گیر مہم شروع کی۔ تاہم الیکشن کمیشن اور بی جے پی نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کردیا۔
SIR پر ہنگامہ
الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے بہار اسمبلی انتخابات سے قبل جون اور جولائی 2025 میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی (SIR) کا اعلان کیا۔ اپوزیشن نے انتخابات سے چند ماہ قبل ریاست میں ایس آئی آر کے انعقاد کے اقدام کی سخت مخالفت کی اور اسے ووٹ کی چوری سے جوڑ دیا۔ تاہم الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کے الزامات کو مسترد کر دیا۔
بہار میں ایس آئی آر کے تحت 24 جون سے 25 جولائی 2025 تک ووٹروں کی گنتی کی گئی اور 6.5 ملین ووٹروں کے ناموں کو ہٹاتے ہوئے 1 اگست 2025 کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ شائع کی گئی۔ 24 جون 2025 تک بہار میں کل 78.9 ملین ووٹرز رجسٹرڈ تھے۔ ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں 72.4 ملین ووٹرز شامل تھے۔ دعوؤں اور اعتراضات کے بعد 30 ستمبر 2025 کو شائع ہونے والی حتمی ووٹر لسٹ میں کل 74.2 ملین ووٹرز شامل تھے۔ دعوؤں اور اعتراضات کے بعد، 3.66 لاکھ نااہل ووٹرز کے نام ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے نکالے گئے، جب کہ 21.53 لاکھ اہل ووٹرز کو ڈرافٹ لسٹ میں شامل کیا گیا (فارم 6 کے ذریعے)۔
بہار میں ایس آئی آر مشق کو تمام 38 اضلاع کے ضلعی انتخابی افسروں (DEOs)، 243 الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز (EROs)، 2,976 اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز (AEROs) اور تقریباً 100,000 BLOs نے فعال طور پر انجام دیا۔ اس میں 1.6 لاکھ سے زیادہ بوتھ لیول ایجنٹس (BLAs) بھی شامل تھے۔
12 ریاستوں میں SIR کا دوسرا مرحلہ
بہار کے بعد، الیکشن کمیشن نے 27 اکتوبر 2025 کو ملک کی 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں SIR کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا۔ SIR کا دوسرا مرحلہ 4 نومبر 2025 کو نو ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شروع ہوا: تمل ناڈو، اتر پردیش، مغربی بنگال، انڈمان اور نکوبار جزائر، گوجرات، گوٹھلا، گجرات، لکسہاد، گوجرہ، اترپردیش، انڈمان اور نکوبار جزائر۔ مدھیہ پردیش، پڈوچیری، اور راجستھان۔ مغربی بنگال سمیت کچھ ریاستوں میں ووٹروں کی گنتی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن نے کچھ ریاستوں میں گنتی کے فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ بڑھا دی ہے۔
ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے کے دوران کام کے بھاری بوجھ کی وجہ سے کئی ریاستوں میں بی ایل اوز کی موت کے افسوسناک واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اپوزیشن نے ان واقعات پر الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور بی ایل اوز کے کام کو آسان بنانے کے لیے ایس آئی آر کی ڈیڈ لائن میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔
وقف ترمیمی بل 2025
مرکزی حکومت نے وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم کے لیے 2024 میں وقف ترمیمی بل پیش کیا تھا۔ اسے بعد میں مشترکہ پارلیمانی کمیٹی (جے پی سی) کے پاس بھیج دیا گیا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں اور مسلم تنظیموں کی شدید مخالفت کے درمیان، یہ بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں دوبارہ پیش کیا گیا، اور وقف (ترمیمی) بل، 2025 اپریل میں دونوں ایوانوں میں منظور کیا گیا۔
3 اپریل کو وقف (ترمیمی) بل 2025 پر لوک سبھا میں 12 گھنٹے سے زیادہ بحث ہوئی۔ بحث کے اختتام کے بعد بل کو رائے شماری کے لیے پیش کیا گیا۔ حزب اختلاف کے اراکین کی طرف سے پیش کی گئی تمام ترامیم کو صوتی ووٹ سے مسترد کر دیا گیا، اور بل کو تقسیم ووٹ کے بعد منظور کر لیا گیا۔ وقف ترمیمی بل کے حق میں 288 اور مخالفت میں 232 ووٹ آئے۔
اگلے دن، 4 اپریل، وقف ترمیمی بل، 2025 بھی راجیہ سبھا میں پاس ہوا۔ بل کے حق میں 128 اور مخالفت میں 95 ووٹ آئے۔ اس کے بعد بل کو منظوری کے لیے صدر کے پاس بھیجا گیا۔ صدر دروپدی مرمو نے 5 اپریل کو مجوزہ قانون کو اپنی منظوری دے دی۔ حکومت نے 8 اپریل کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ کے ذریعہ منظور کردہ وقف (ترمیمی) ایکٹ 8 اپریل سے نافذ ہو گیا ہے۔
پارلیمنٹ میں بل پر بحث کے دوران حکمراں این ڈی اے نے اسے اقلیتوں کے لیے فائدہ مند قرار دیا۔ حکومت نے دلیل دی کہ یہ بل ملک بھر میں وقف املاک کے انتظام میں شفافیت اور جوابدہی لائے گا۔ اس بل میں وقف کی تعریف، رجسٹریشن اور انتظام میں بہتری سمیت کئی بڑی تبدیلیاں شامل ہیں۔ اب غیر مسلم اور خواتین کو وقف بورڈ میں شامل کیا جائے گا۔
تاہم اپوزیشن نے اسے ’’مسلم مخالف‘‘ قرار دیا۔ اپوزیشن جماعتوں اور مسلم تنظیموں نے اس بل کے خلاف پارلیمنٹ سے سڑکوں تک احتجاج کیا اور یہ دلیل دی کہ اس سے وقف املاک کی خودمختاری خطرے میں پڑ سکتی ہے اور مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مسلم تنظیموں نے اپنی مخالفت کی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ یہ بل حکومت کو وقف املاک کے انتظام میں زیادہ طاقت دیتا ہے جس سے تجاوزات مزید بڑھ سکتی ہیں۔
لوک سبھا میں اپنے خیالات پیش کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ یہ بل بیواؤں، طلاق یافتہ خواتین اور یتیم بچوں کو انصاف فراہم کرے گا۔ شاہ نے کہا کہ اقلیتوں کو ڈرا کر ووٹ بینک بنایا جا رہا ہے، اور وقف بل کے نام پر ملک میں کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت ایک واضح اصول پر عمل پیرا ہے: وہ ووٹ بینک کے مقاصد کے لیے کوئی قانون متعارف نہیں کرائے گی کیونکہ قانون انصاف اور عوام کی بھلائی کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے لیکن تبدیلی لالچ، لالچ یا خوف کے ذریعے نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقلیتی برادریوں میں خوف پیدا کرنا فیشن بن گیا ہے۔
130ویں آئینی ترمیمی بل
مرکزی حکومت نے 20 اگست 2025 کو لوک سبھا میں 130ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کیا تھا۔ اس مجوزہ قانون میں سنگین مجرمانہ مقدمات میں گرفتار وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور وزراء کو ہٹانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک سبھا میں بل پیش کیا۔ بعد میں بل کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی (جے پی سی) کے پاس بھیج دیا گیا۔ بل کے مطابق وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور وزراء کو ایسے جرائم میں 30 دن سے زائد قید کی سزا ہو سکتی ہے جس کی سزا پانچ سال سے زیادہ ہے۔
اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں بل کی شدید مخالفت کرتے ہوئے اسے غیر آئینی قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام حکمراں بی جے پی کے لیے مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کرنے، غیر بی جے پی وزرائے اعلیٰ کو پھنسانے، انہیں قید کرنے اور ریاستی حکومتوں کو غیر مستحکم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے بعد میں ایک انٹرویو میں بل کا دفاع کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا کوئی دوسرا لیڈر جیل سے حکومت چلا سکتا ہے۔
وقف ترمیمی بل کے اہم نکات
وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، یا مرکزی یا ریاستی حکومتوں کے کسی بھی وزیر کو عہدے سے ہٹانے کی دفعات اگر وہ سنگین مجرمانہ مقدمات میں گرفتار ہوتے ہیں۔
130ویں آئینی ترمیمی بل میں آرٹیکل 75، 164 اور 239AA میں ترامیم کی تجویز دی گئی ہے، جو ایک قانونی ڈھانچہ تشکیل دے گا جو پانچ سال یا اس سے زیادہ قید کی سزا پانے والے جرائم کے لیے گرفتار وزراء کو ہٹانے کا پابند بنائے گا۔
یہ دفعات مرکز کے زیر انتظام علاقے دہلی پر بھی ہوں گی لاگو
ان دفعات کو مرکز کے زیر انتظام علاقوں پڈوچیری اور جموں و کشمیر تک توسیع دینے کے لیے دو دیگر بل بھی پیش کیے گئے ہیں— گورنمنٹ آف یونین ٹیریٹریز (ترمیمی) بل، 2025، اور جموں و کشمیر کی تنظیم نو (ترمیمی) بل، 2025۔