سال 2025: سپریم کورٹ کے دس اہم فیصلوں پر ایک نظر
اس سال سپریم کورٹ نے کئی ایسے فیصلے دیے جنہوں نے پالیسی کی الجھن کو دور کیا۔ آئیے ان فیصلوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
Published : December 25, 2025 at 4:16 PM IST
نئی دہلی: سال 2025 عدالتی فیصلوں کے لحاظ سے کئی لحاظ سے منفرد سال تھا۔ سپریم کورٹ نے کئی ایسے فیصلے کیے جو آنے والے برسوں تک یاد کیے جاتے (گونجتے) رہیں گے۔ ان میں الیکٹورل بانڈز اور وقف ترمیم شامل ہیں۔ آئیے 2025 کے 10 اہم فیصلوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
1. الیکشن کمشنرز کی تقرری
درخواست گزاروں نے بنیادی طور پر چیف الیکشن کمشنر کے سیکشن 7(1) کے تحت الیکشن کمشنرز کی تقرری کے عمل کو چیلنج کیا اور دیگر الیکشن کمشنرز (تقرری، سروس کی شرائط اور مدت) ایکٹ، 2023۔ نئے نظام نے چیف جسٹس (CJI) کو سلیکشن پینل سے ہٹا دیا۔
چیف الیکشن کمشنر کی تقرری، سروس کی شرائط اور میعاد
سپریم کورٹ کی ایک آئینی بنچ نے صدر کو ہدایت کی کہ وہ ایک کمیٹی کے مشورے پر چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز کی تقرری کریں۔ کمیٹی نے وزیر اعظم، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور چیف جسٹس آف انڈیا سے سفارش کی۔ اس حکم کے بعد، مرکزی حکومت نے چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز (تقرری، سروس کی شرائط اور میعاد) بل، 2023 منظور کیا۔
چیف جسٹس کی عدم موجودگی پر احتجاج
اس بل میں انتخابی کمشنروں کا انتخاب سلیکشن کمیٹی کی سفارش اور صدر کی منظوری کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی وزیر اعظم کرتے ہیں۔ ان کے ناموں کی فہرست سلیکشن کمیٹی کو پیش کرنے کے لیے ایک سرچ کمیٹی قائم کی گئی۔ کمیٹی میں چیف جسٹس کی عدم موجودگی پر اپوزیشن نے احتجاج کیا۔ رواں سال فروری میں چیف الیکشن کمشنر کی تقرری نئی دفعات کے تحت کی گئی تھی جس پر اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا تھا۔
2. سپریم کورٹ نے سزائے موت پانے والے شخص کو بری کر دیا
سپریم کورٹ نے گمبھیر سنگھ کو بری کر دیا، جنہیں خاندان کے چھ افراد کے قتل کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے شواہد کی کمی اور پولیس کی غفلت کا حوالہ دیا۔ سرکاری وکیل مقصد ثابت کرنے میں ناکام رہا، آخری بار دیکھا گیا ثبوت، یا ہتھیار کی برآمدگی اور فرانزک رپورٹ ملزم کو تفتیش کے جرم سے جوڑنے میں ناکام رہی۔ مناسب گواہوں کی کمی کے باعث مقدمہ ٹھوس شواہد کی بجائے قیاس آرائیوں پر مبنی تھا۔ عدالت نے سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے ملزم کی رہائی کا حکم دے دیا۔
3. جسٹس یشونت ورما کیش تنازعہ
14 مارچ 2025 کو دہلی ہائی کورٹ کے جج یشونت ورما کی سرکاری رہائش گاہ پر آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں ایک آؤٹ ہاؤس میں نقدی کے آدھے جلے بنڈل برآمد ہوئے۔ سپریم کورٹ کالجیم نے ان کی اپنی عدالت یعنی الہ آباد ہائی کورٹ میں منتقلی کی سفارش کی۔ مرکزی حکومت نے تبادلے کی منظوری دے دی، لیکن الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ہدایت کی کہ جب تک تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں انہیں کوئی عدالتی کام نہ سونپا جائے۔ دہلی ہائی کورٹ نے جسٹس ورما سے تمام عدالتی ذمہ داریاں چھین لیں اور انہیں تمام انتظامی کمیٹیوں سے ہٹا دیا۔ تین رکنی ان ہاؤس کمیٹی معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ عدالتی مواخذہ ایک آئینی عمل ہے جس کے ذریعے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو غلط برتاؤ یا نااہلی ثابت ہونے پر ہٹا دیا جاتا ہے۔
4. وقف (ترمیمی) ایکٹ، 2025
وقف (ترمیمی) ایکٹ، 2025، جسے یونیفائیڈ مینجمنٹ، امپاورمنٹ، ایفیشینسی اینڈ ڈیولپمنٹ (UMEED) ایکٹ، 2025 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ہندوستان میں وقف املاک کے انتظام میں ایک اہم اصلاحات ہے۔ وقف (ترمیمی) ایکٹ 3 اپریل 2025 میں پارلیمنٹ نے منظور کیا اور 5 اپریل 2025 کو صدارتی منظوری حاصل کی۔ یہ ایکٹ 1995 کے وقف ایکٹ میں ترمیم کرتا ہے تاکہ دیرینہ مسائل جیسے بدانتظامی، شفافیت کی کمی اور جائیداد کی ملکیت پر تنازعات کو حل کیا جا سکے۔
5. تمل ناڈو کے گورنر کے بلوں کو روکنے پر سپریم کورٹ
سپریم کورٹ نے (ریاست تمل ناڈو بمقابلہ تمل ناڈو کے گورنر) تمل ناڈو کے گورنر کی طرف سے ریاستی اسمبلی سے منظور شدہ 10 بلوں کی منظوری میں تاخیر کے بارے میں ایک اہم فیصلہ سنایا۔ جنوری 2020 اور اپریل 2023 کے درمیان، تمل ناڈو اسمبلی نے ریاستی یونیورسٹی قوانین میں ترمیم کرنے والے 12 بلوں کو منظور کیا۔ یہ بل منظوری کے لیے گورنر آر این کو بھیجے گئے۔ جب کہ 10 بل روکے گئے اور دو صدر کے غور کے لیے محفوظ کیے گئے۔ ریاستی حکومت نے گورنر کی طویل تاخیر کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسے چیلنج کیا۔
6. سوشل میڈیا اور OTT پلیٹ فارمز پر فحش نگاری
سپریم کورٹ نے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا پر فحش مواد سے متعلق ایک صحافی کی درخواست پر سماعت کی۔ پٹیشن میں آن لائن گردش کرنے والے غیر منظم مواد کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا، جو سماجی اقدار، ذہنی صحت اور عوامی تحفظ کو متاثر کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پر تشویش کا اظہار کیا اور مرکزی حکومت اور نیٹ فلکس، ایمیزون پرائم، آلٹ بالاجی، اللو ڈیجیٹل، موبی، ایکس کارپوریشن، گوگل، میٹا انکارپوریشن اور ایپل جیسے بڑے پلیٹ فارم کو نوٹس جاری کیا۔
7. سپریم کورٹ نے ٹربیونلز ریفارمز ایکٹ 2021 کو کالعدم قرار دیا
سپریم کورٹ نے ایکٹ کو عدالتی آزادی اور اختیارات کی علاحدگی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کورٹ نے حکومت پر تنقید کی کہ وہ پچھلے فیصلوں میں پہلے ہی ختم کی گئی دفعات کا اعادہ کرتی ہے۔ ایکٹ کی دفعات کو غیر آئینی سمجھا گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمنٹ پہلے نشاندہی کی گئی خامیوں کو دور کیے بغیر غلط قوانین کو دوبارہ نہیں بنا سکتی۔
8. گورنر/صدر کے اختیارات پر صدارتی حوالہ
صدر دروپدی مرمو نے آئین کے آرٹیکل 200 اور 201 کے تحت گورنر اور صدر کے ذریعہ ریاستی بلوں کی منظوری سے متعلق 14 سوالات پر سپریم کورٹ سے مشورہ طلب کیا۔ اس ریفرنس میں تمل ناڈو کے گورنر کے معاملے میں حالیہ فیصلے کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے، جس میں سپریم کورٹ نے تمل ناڈو اسمبلی سے منظور شدہ 10 بلوں کو صدر کے غور کے لیے محفوظ رکھنے کے گورنر کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ کورٹ نے کہا کہ صدر کی طرف سے بلوں پر اٹھائے گئے تمام نتیجہ خیز اقدامات غلط تھے۔
9. سپریم کورٹ نے سریندر کولی کو بری کر دیا
سپریم کورٹ نے سریندر کولی کو بری کر دیا اور نٹھاری قتل کیس میں ان کی بقیہ سزا کو پلٹ دیا۔ دفعہ 164 CrPC کے تحت اعترافی ثبوت ناقابل قبول پایا گیا۔ فرانزک شواہد کمزور تھے۔ سپریم کورٹ نے متضاد ریکارڈ اور مناسب فرانزک شواہد کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے کھوکھلی تحقیقات پر تنقید کی۔ سریندر کولی کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جب تک کہ کسی اور کیس میں ضرورت نہ ہو۔
10. چار نئے لیبر کوڈ نافذ کیے گئے
حکومت نے 21 نومبر 2025 سے چاروں لیبر کوڈز کو باضابطہ طور پر لاگو کر دیا ہے۔ اجرتوں پر ضابطہ، 2019، صنعتی تعلقات کا ضابطہ، 2020، سماجی تحفظ کا ضابطہ، 2020 اور پیشہ ورانہ تحفظ، صحت اور کام کے حالات (OSH) کوڈ، 2020 کے پرانے ضابطہ مزدور نظام کو تبدیل کر دیں گے۔
عدلیہ، قانون اور سپریم کورٹ کے 2025 کے اہم فیصلے
|1
|سپریم کورٹ نے ٹربیونلز ریفارمز ایکٹ 2021 کو کالعدم قرار دیا
|2
|سپریم کورٹ نے سزائے موت پانے والے مجرم کو بری کر دیا
|3
|سوشل میڈیا اور OTT پلیٹ فارمز پر فحش نگاری
|4
|تمل ناڈو کے گورنر کے بل پر سپریم کورٹ کا حکم
|5
|سپریم کورٹ نے سریندر کولی کو بری کر دیا
|6
|گورنر/صدر کے اختیارات پر صدارتی حوالہ
|7
|جسٹس یشونت ورما کیش تنازعہ
|8
|وقف (ترمیمی) ایکٹ، 2025
|9
|چار نئے لیبر کوڈ نافذ کیے گئے
|10
|الیکشن کمشنرز کی تقرری
الیکشن کمشنرز کی تقرری کا فیصلہ ہوا۔ سپریم کورٹ نے سزائے موت پانے والے مجرم کو بری کر دیا۔ جسٹس یشونت ورما کیش تنازعہ، نوٹوں کے بنڈل ملنے کے بعد روشنی میں آیا۔ وقف (ترمیمی) ایکٹ، 2025 منظور کیا گیا۔ تمل ناڈو کے گورنر کے بل پر سپریم کورٹ کا حکم آیا۔ سوشل میڈیا اور OTT پلیٹ فارمز پر فحش نگاری پر سپریم کورٹ نے تبصرہ کیا۔ سپریم کورٹ نے ٹربیونلز ریفارمز ایکٹ 2021 کو کالعدم قرار دیا۔ گورنر/صدر کے اختیارات پر صدارتی حوالہ دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے سریندر کولی کو بری کر دیا۔ چار نئے لیبر کوڈ نافذ کیے گئے۔