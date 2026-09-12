برکس سربراہی اجلاس 2026: چینی صدر شی جن پنگ دہلی پہنچے، آج وزیراعظم مودی سے کریں گے ملاقات
یہ صدر شی کا تقریباً سات سالوں میں بھارت کا پہلا دورہ ہے۔
Published : September 12, 2026 at 9:01 AM IST|
Updated : September 12, 2026 at 12:25 PM IST
نئی دہلی: چینی صدر شی جن پنگ برکس کے 18ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ہفتے کی صبح نئی دہلی پہنچے۔ اجلاس کے دوران ان کی وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت متوقع ہے۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی 'ژنہوا' کی رپورٹ کے مطابق، شی وزیراعظم مودی کی دعوت پر برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بیجنگ سے ہفتے کے روز روانہ ہوئے۔
VIDEO | Chinese President Xi Jinping arrives in New Delhi to attend the 18th BRICS Summit.— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2026
He is scheduled to hold talks with Prime Minister Narendra Modi on the sidelines of the summit.#BRICSUpdatesOnPTI #BRICS2026 #BRICS #BRICSSummit #BRICSIndia
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/cdgVO6vziO
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ہمراہ ان کے قریبی رفقاء کائی چی (کمیونسٹ پارٹی آف چائنا (سی پی سی) کے طاقتور پولیٹیکل بیورو کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن اور سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل آفس کے ڈائریکٹر) اور وانگ یی (وزیر خارجہ اور سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن) بھی موجود ہیں۔
China and India are arranging for the bilateral meeting between President Xi and Prime Minister Modi. This will be the third year in a row for the two leaders to meet with each other, following their meetings in Kazan and Tianjin. China will work with India to act on the strategic guidance of the two leaders, handle the bilateral relations from a strategic height and long-term perspective, step up communication, enhance cooperation, properly handle differences, and be friends enjoying good-neighborliness and partners helping each other succeed.— Xu Feihong (@China_Amb_India) September 11, 2026
یہ صدر شی کا تقریباً سات سالوں میں بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ جب وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ سے پوچھا گیا کہ چین مودی-شی ملاقات کو کس نظر سے دیکھتا ہے، تو انہوں نے ایک میڈیا بریفنگ میں کہا کہ یہ مسلسل تیسرا سال ہوگا جب دونوں رہنما ملاقات کر رہے ہیں، اس سے قبل وہ کازان اور تیانجن میں بھی ملاقات کر چکے ہیں۔
#WATCH | Delhi: Chinese President Xi Jinping arrives in Delhi to participate in the BRICS Summit 2026.— ANI (@ANI) September 12, 2026
Union MoS Jitin Prasada received him at the airport. pic.twitter.com/fk77Bq5nmy
انہوں نے کہا، "چین دونوں رہنماؤں کی اسٹریٹجک رہنمائی پر عمل درآمد کرنے، دوطرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک بلندی اور طویل مدتی تناظر سے دیکھنے، رابطے بڑھانے، تعاون کو مضبوط بنانے، اختلافات کو مناسب طریقے سے حل کرنے، اور ایک دوسرے کی کامیابی میں اچھے ہمسایوں جیسی دوستی اور شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔"
برکس سربراہی اجلاس کے حوالے سے ماؤ نے کہا کہ یہ ابھرتی ہوے مارکیٹ اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان یکجہتی اور تعاون کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔
انہوں نے کہا کہ شی اجلاس میں شرکت اور خطاب کریں گے، اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ اہم امور پر تفصیلی بات چیت کریں گے، جن میں موجودہ بین الاقوامی صورتحال، برکس میکانزم کی ترقی اور عملی تعاون کو مزید گہرا کرنا شامل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ وہ چین کے اہم اقدامات اور تجاویز بھی پیش کریں گے، جو جامع برکس تعاون کی اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے لائحہ عمل طے کریں گے۔ ماؤ نے کہا کہ چین انسانیت کے لیے مشترکہ مستقبل کی حامل کمیونٹی کی تعمیر کے مقصد کے ساتھ، وسیع البنیاد تعاون میں مستحکم اور پائیدار پیش رفت حاصل کرنے کے لیے دیگر برکس ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔
ایران-امریکہ تنازعہ اور یوکرین-روس جنگ کے تناظر میں نئی دہلی سربراہی اجلاس کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے، ماؤ نے کہا کہ چین سلامتی کے لیے مشترکہ، جامع، تعاون پر مبنی اور پائیدار نقطہ نظر کا حامی ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم بات چیت کے ذریعے اہم مسائل کے سیاسی حل کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم اختلافات کو دور کرنے اور مشترکہ طور پر علاقائی و عالمی امن و استحکام کے تحفظ کی خاطر بات چیت اور مشاورت کو فروغ دینے کے لیے برکس میں شامل دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔"
شی کا یہ دورہ انتہائی اہم ہونے کی توقع ہے، جس کے اثرات ایشیا کی ان دو بڑی طاقتوں کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی جاری کوششوں اور عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے دوران برکس کے باہمی تعاون، دونوں پر مرتب ہوں گے۔
اس بااثر گروپ کی موجودہ سربراہ کی حیثیت سے، بھارت 12 اور 13 ستمبر کو نئی دہلی میں برکس کی 18ویں سربراہی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ شی نے آخری بار 2019 میں بھارت کا دورہ کیا تھا جس کے دوران انہوں نے چنئی کے قریب واقع مقام 'ماملاپورم' میں مودی کے ساتھ ایک غیر رسمی سربراہی ملاقات کی تھی۔
اس سے قبل وہ 2016 میں برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے گوا آئے تھے، اور انہوں نے ستمبر 2014 میں بھارت کا اپنا پہلا دورہ کیا تھا جس کے دوران انہوں نے مودی کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی تھی۔ 2014 کا یہ دورہ دونوں رہنماؤں کی پہلی مدتِ صدارت/وزارتِ عظمیٰ کے دوران ہوا تھا۔ شی کا یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت اور چین مشرقی لداخ میں 2020 کے سرحدی تنازع کے بعد تعطل کا شکار تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
شی کے دورے سے قبل، گزشتہ ماہ بیجنگ میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان سرحدی مسئلے، سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے اور دوطرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے اقدامات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی تھی۔
بیجنگ میں 25 اگست کو خصوصی نمائندوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے 25ویں دور میں، دونوں فریقین کے مابین آٹھ نکاتی اتفاقِ رائے طے پایا۔ وہ سرحد کے تعین اور سرحدی انتظام کے حوالے سے جلد اور ٹھوس نتائج کے حصول کے لیے بات چیت کو آگے بڑھانے پر متفق ہوئے۔
سرحد اور وسیع تر دوطرفہ امور پر ان اہم مذاکرات کے دوران، سب کی نظریں برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر مودی اور شی کے درمیان ہونے والی ملاقات پر مرکوز ہوں گی، کیونکہ یہ ملاقات بھارت اور چین کے تعلقات کے مستقبل کی سمت کا تعین کر سکتی ہے۔
برکس، جو ابتدائی طور پر برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل تھا، 2024 میں مصر، ایتھوپیا، ایران، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی شمولیت کے ساتھ وسیع ہوا؛ انڈونیشیا بھی 2025 میں اس میں شامل ہونے والا ملک ہے۔
بیلاروس، بولیویا، قازقستان، کیوبا، ملائیشیا، نائجیریا، تھائی لینڈ، یوگنڈا، ازبکستان اور ویتنام گزشتہ سال برکس کے شراکت دار ممالک بنے۔ بھارت برکس کا بانی رکن ہے اور اس سے قبل تین بار — 2012، 2016 اور 2021 میں — اس کی صدارت کر چکا ہے۔
بھارت نے رواں سال یکم جنوری کو چوتھی بار برکس کی صدارت سنبھالی، سال 2026 بھی ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوگا، کیونکہ اس وقت برکس کے قیام کو 20 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اس سربراہی اجلاس کے بعد، چین برکس کی باری کی بنیاد پر ملنے والی صدارت سنبھالے گا۔
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