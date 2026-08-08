دنیا بدلے گی، ٹیکنالوجی بھی بدلے گی، جو سیکھتا رہے گا وہی کامیاب ہوگا: وزیر اعظم مودی
انہوں نے کہا کہ ہندوستان مختلف شعبوں میں خود کفالت حاصل کرنے کی سمت میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔
Published : August 8, 2026 at 1:30 PM IST
نئی دہلی : وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں کو مستقبل کے بدلتے تقاضوں کے مطابق مسلسل سیکھنے اور نئی ٹیکنالوجی سے خود کو ہم آہنگ رکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا، ٹیکنالوجی، صنعتیں اور پیشے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ان تمام تبدیلیوں کے درمیان وہی شخص کامیاب ہوگا جو سیکھنے کا عمل جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے یہ بات ہفتہ کے روز انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (آئی آئی ٹی) دہلی کی 57ویں کانووکیشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
تقریب میں 3 ہزار سے زائد طلبا کو ڈگریاں عطا کی گئیں، جن میں 587 پی ایچ ڈی اسکالرز بھی شامل تھے۔ مودی نے عالمی سطح پر تیزی سے بدلتے ہوئے طاقت کے توازن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اسٹریٹجک اور اقتصادی طاقت کا توازن ہر لمحہ تبدیل ہو رہا ہے اور اس تبدیلی کے پیچھے سب سے بڑی طاقت ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی ہے۔
Delighted to join the Convocation Ceremony of IIT Delhi. My best wishes to all the graduating students.@iitdelhi https://t.co/Lhuq4yUzJW— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2026
انہوں نے کہا کہ کوئی بھی یقین کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتا کہ آئندہ 20 یا 30 برس میں دنیا کی شکل کیا ہوگی۔ ٹیکنالوجی، صنعتیں اور پیشہ ورانہ شعبے مسلسل تبدیل ہوں گے۔ ایسے حالات میں نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئے حالات اور چیلنجز کے مطابق خود کو مسلسل تیار کرتے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ نئی صورتحال اور چیلنجز کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ مشکلات کو مواقع میں تبدیل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں اور یہی وہ سبق ہے جو طلبہ نے آئی آئی ٹی دہلی میں حاصل کیا ہے۔
وزیر اعظم نے طلبا سے کہا کہ آج کا دن ان کی زندگی کے یادگار ترین لمحات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے فارغ التحصیل طلبہ کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح ان کے اہل خانہ آج ان کی کامیابی پر فخر محسوس کر رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی تمام طلبہ کی کامیابی پر فخر کرتے ہیں۔ مودی نے اپنے سابقہ کانووکیشن خطاب کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ آخری مرتبہ کانووکیشن تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئے تھے تو پورا ملک کووڈ-19 کی وبا کے دور سے گزر رہا تھا اور انہوں نے اس وقت ورچوئل طور پر تقریب میں شرکت کی تھی۔ تاہم اس مرتبہ وہ خود طلبہ کے درمیان موجود ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہندوستان مختلف شعبوں میں خود کفالت حاصل کرنے کی سمت میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ملک میں نوجوانوں کے لیے کئی نئے شعبے ابھر رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر مصنوعی ذہانت (اے آئی) اور سیمی کنڈکٹر شعبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان نئی ٹیکنالوجیز میں اپنی صلاحیتوں کو مضبوط بنا رہا ہے۔ آئی آئی ٹی دہلی میں مصنوعی ذہانت سے متعلق شروع کیے گئے نئے اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے طلبہ کو مبارک باد دی۔
سیمی کنڈکٹر صنعت کا ذکر کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ جب حکومت نے اس شعبے میں قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی تو بعض لوگوں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا ہندوستان یہ کام کر سکتا ہے۔ تاہم اب ملک میں پہلے سیمی کنڈکٹر یونٹ میں پیداوار شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پُراعتماد ہیں کہ آنے والے وقت میں چِپس سے لے کر بحری جہازوں تک بہت کچھ ہندوستان میں تیار کیا جائے گا اور اس میں ملک کے نوجوانوں کا اہم کردار ہوگا۔
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اس موقع پر وزیر اعظم نے آئی آئی ٹی دہلی کے سونی پت کیمپس میں قائم 'پرم پرگیہ' نامی مصنوعی ذہانت سے چلنے والی ہائی پرفارمنس سپر کمپیوٹنگ سہولت کا ورچوئل افتتاح بھی کیا۔ یہ سہولت مصنوعی ذہانت، ڈیٹا سائنس، جدید کمپیوٹنگ اور مختلف شعبوں کے درمیان تحقیقی تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں مدد دے گی۔ وزیر اعظم نے فارغ التحصیل طلبا پر زور دیا کہ وہ صرف ملازمت تلاش کرنے تک محدود نہ رہیں بلکہ نئی ٹیکنالوجی، تحقیق اور اختراع کے ذریعے ملک کے مستقبل کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔