پوتن کے دورہ بھارت سے عالمی طاقتیں پریشان! ماہرین کی رائے جانیں
ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا روسی صدر ولادی میر پوتن کے دورہ بھارت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
Published : December 5, 2025 at 7:34 AM IST
نئی دہلی (سوربھی گپتا): روس کے صدر ولادیمیر پوتن ہندوستان کے دو روزہ سرکاری دورے پر جمعرات کی شام نئی دہلی پہنچ گئے۔ یہ دورہ دنیا کی نظروں میں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پالم ہوائی اڈے پر پوتن کا ذاتی طور پر استقبال کیا۔ پی ایم مودی پوتن کے طیارے کے اترنے سے پہلے ہوائی اڈے پر پہنچے اور بعد میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر پوتن کے لیے پرائیویٹ ڈنر کا اہتمام کیا۔
فروری 2022 میں یوکرائن کی جنگ شروع ہونے کے بعد پوتن کا یہ پہلا ہندوستان کا دورہ ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب تیزی سے ترقی پذیر جغرافیائی سیاسی حرکیات، امریکہ اور روس کے درمیان تناؤ برقرار ہے، اور مغربی ممالک ماسکو سے ہندوستان کی بڑھتی ہوئی قربت کے بارے میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔
پوتن 23ویں ہندوستان-روس سالانہ چوٹی کانفرنس کے لئے نئی دہلی میں ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی ہے جو دفاعی شراکت داری، توانائی کی تجارت، تکنیکی تعاون، مالیاتی نظام اور ثقافتی تبادلے پر وسیع پیمانے پر بات چیت کرے گا۔ جمعہ کو، پوتن کا راشٹرپتی بھون میں رسمی استقبال کیا جائے گا، راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کریں گے، اور حیدرآباد ہاؤس میں وفود کی سطح کی بات چیت میں حصہ لیں گے۔ پوتن ایف آئی سی سی آئی کے زیر اہتمام ایک کاروباری کانفرنس سے خطاب کریں گے، اور بعد میں صدر دروپدی مرمو کی طرف سے دی گئی ضیافت میں شرکت کریں گے۔لیکن پروٹوکول اور تصویر کے مواقع سے ہٹ کر دنیا پوتن کے ہندوستان کے دورے کو قریب سے دیکھ رہی ہے۔
جیو پولیٹیکل سگنلز سے بھرپور دورہ
روس کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کو مغربی ممالک نے طویل عرصے سے قریب سے دیکھا ہے، لیکن یہ دورہ ایک مختلف جہت کا حامل ہے۔ مغربی ممالک ماسکو کے ساتھ نئی دہلی کی مضبوط مصروفیت کو، خاص طور پر رعایتی نرخوں پر روسی خام تیل کی خریداری روکنے سے انکار کو، ان کی پابندیوں کی حکومتوں کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھتے ہیں۔
ٹرمپ انتظامیہ، یوروپی یونین اور برطانیہ کے لئے ہندوستان-روس کے تعلقات کثیر قطبیت، سپلائی چینز،برکس کی توسیع اور ڈالر کی کمی کی حرکیات کے بارے میں بڑے خدشات سے جڑے ہوئے ہیں۔
دفاعی تحقیق اور مطالعہ کی وزارت اور منوہر پاریکر انسٹی ٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ اینالیسس کے سینئر مشیر میجر جنرل ڈاکٹر راجن کوچر نے صورتحال کو اچھی طرح سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا، "مغربی ردعمل کیلیبریٹ کیے جائیں گے، جس میں ممکنہ طور پر سفارتی یاد دہانیاں، تجارتی دباؤ (ٹیرف، ایکسپورٹ کنٹرولز) اور نئی دہلی کو لین دین کی قربت کے خطرات کے بارے میں ایک پیغام شامل کیا جائے گا۔ لیکن براہ راست جبر کا امکان نہیں ہے۔ ہندوستان امریکہ کے لیے ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور واشنگٹن کو بھی ہند-پاک چین اور سپلائی کے معاملات پر نئی دہلی کی ضرورت ہے۔"
کوچر نے مزید کہا کہ جو چیز اس دورے کو اہم بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کچھ ٹھوس نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ہندوستان برکس مالیاتی اقدامات کے لیے تھوڑی سی بھی حمایت ظاہر کرتا ہے (یا روپیہ/تیسری کرنسی کے انتظامات کو گہرا کرنے پر راضی ہوتا ہے)، تو یہ مغربی مالیاتی نظام کے متبادل کو مضبوط کرے گا، جو کہ روس اور چین کے لیے ممکنہ اسٹریٹجک جیت، اور ماسکو کو اقتصادی طور پر الگ تھلگ کرنے کی ای یو اور یو ایس پالیسی کے لیے درد سر ہوگا۔
تجربہ کار سفارت کار کے پی فابین نے ایک دلچسپ استعارہ استعمال کرتے ہوئے جغرافیائی سیاسی صورتحال کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا، "جب وزیر اعظم (نریندر مودی) اور صدر پوتن ملتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹرمپ ایک بڑی طاقت ہیں اور یورپی یونین اور برطانیہ چھوٹی طاقتیں ہیں۔ دونوں طاقتوں کی توجہ ایک جیسی نہیں ہے۔"
فابیان نے دلیل دی کہ جہاں ایک بار پھر امریکی سیاست میں ایک بڑی طاقت بننے والے ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پر امریکی دفاعی مصنوعات کی برآمدات کے حوالے سے فکر مند ہیں، وہیں یورپ کے خدشات یوکرین میں جاری تنازعے سے متعلق ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ "ٹرمپ کے لیے اہم یہ ہے کہ روس سے دفاعی خریداری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ ٹرمپ خود روس کے ساتھ اقتصادی تعلقات دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں اور اسے جی7 میں لا کر اسے جی8 بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر بھارت روس سے مزید ہتھیار اور آلات خریدتا ہے تو ٹرمپ اسے امریکا کے لیے نقصان سمجھتے ہیں۔"
فیبیان نے مشورہ دیا کہ ہندوستان اور روس کی تجارت کا مستقبل مغرب میں بہت سے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی تشویش ہے۔ انہوں نے کہا روس بھارت کے ساتھ تجارت بڑھانا چاہتا ہے۔ بھارت بھی روس کے ساتھ مزید تجارت کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کو ایسی کمپنیاں بنانا چاہئیں جو صرف اپنی دو طرفہ تجارت پر توجہ مرکوز رکھیں۔ ایسی کمپنیاں واشنگٹن کی پابندیوں سے متاثر نہیں ہوں گی۔
بھارت مغربی دباؤ کو نظر انداز کرتا ہے
سابق سفارت کار اچل ملہوترا نے زور دے کر کہا کہ مغربی ممالک کی شدید توجہ ان کے اس یقین کی وجہ سے ہے کہ بھارت پر ان کی دباؤ کی مہم کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ہندوستان، امریکہ اور یورپ کے مسلسل دباؤ کے باوجود، روس سے خود کو دور کرنے سے انکار کر رہا ہے، اور خاص طور پر روسی خام تیل خریدنے سے روک رہا ہے۔ ہندوستان اپنی اسٹریٹجک خود مختاری پر سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہے، جیسا کہ ہندوستان نے واضح طور پر ظاہر کیا ہے۔
انہوں نے کہا، "وہ اب اس دورے کے نتائج کو دیکھنے اور اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے بے تاب ہیں کہ آیا انھوں نے ہندوستان کو روس کی طرف مزید دھکیل دیا ہے، جو شاید ہندوستان-روس-چین سہ فریقی اتحاد کی بحالی کا باعث بن سکتا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ ایک ایسی دنیا جہاں بھارت، روس، چین اور دیگر ابھرتی ہوئی معیشتیں مل کر کام کریں، مغربی حکمت عملی سازوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ مغربی نقطہ نظر سے، مزید پولرائزیشن جو ہندوستان، روس، چین (اور یہاں تک کہ شمالی کوریا)، ایران، برازیل، اور جنوبی افریقہ کو اکٹھا کرتی ہے، عالمی نظام کو پیچیدہ بنا سکتی ہے۔
لیکن ملہوترا نے اصرار کیا کہ اس طرح کے خدشات غلط ہیں۔ انہوں نے کہا، "ہندوستان کثیر الجہتی پالیسی کو جاری رکھے گا اور بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو متوازن بنائے گا۔"
اقتصادی اور برکس زاویہ: تشویش کا ایک نیا "نقطہ نظر"
ماہر اقتصادیات شرد کوہلی نے دلیل دی کہ واشنگٹن اور برسلز اس دورے کو کئی اقتصادی اور اسٹریٹجک نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر محصولات، پابندیوں اور برکس کی ترقی کے سلسلے میں۔ انہوں نے کہا، "ہندوستان اور روس کے درمیان حالیہ قربت کو ایک نئے زاویے سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ٹیرف کے جاری تنازعہ کی وجہ سے ہے جو امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ ہے، اور امریکہ کا چین کے ساتھ بھی ہے۔ ہندوستان اور روس کے درمیان قربت کو اس زاویے سے دیکھا جا رہا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ماسکو کے ساتھ نیٹو کشیدگی مغرب کے خدشات میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "یورپی یونین کے زیادہ تر ممالک نیٹو کا حصہ ہیں۔ نیٹو اور روس کے درمیان سرحدوں پر کافی تناؤ ہے۔ لہٰذا یہ ایک وجہ ہے کہ اس دورے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ پابندیوں کی وجہ سے روس کی تنہائی ایک اور وجہ ہے۔ کوہلی نے کہا، "روس پر 15000 سے زیادہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ روس کاروبار کے لیے نئے شعبوں کی تلاش میں ہے، اور ہندوستان، دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہونے کے ناطے ظاہر ہے کہ بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے۔"
مرکز میں دفاع اور اسٹریٹجک خودمختاری
دفاعی ماہر کموڈور انیل جئے سنگھ (ریٹائرڈ) نے کہا کہ یورپ کے خدشات روس کے بارے میں بالکل مختلف تصور سے جنم لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "یورپ روس کو ہندوستان سے بہت مختلف دیکھتا ہے۔ وہ اسے ایک جارح کے طور پر دیکھتے ہیں، انہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔"
انہوں نے کہا کہ روس سفارتی تنہائی کے درمیان ایک مضبوط پارٹنر کی تلاش میں ہے۔ سنگھ نے کہا، "روس کو ہندوستان کی ضرورت ہے کیونکہ، چین کے علاوہ، اس کے دنیا میں بہت کم دوست ہیں جو اہمیت رکھتے ہیں۔ زیادہ تر شمالی کوریا اور ایران جیسے ممالک ہیں۔ ہندوستان بھی مغرب کے ساتھ مزید بات چیت کے لئے ایک ممکنہ راستہ پیش کرتا ہے۔ لیکن ہندوستان اپنے اسٹریٹجک مفادات کو سنبھالنا بھی چاہتا ہے۔ دیرینہ تعلقات کے علاوہ، ایک اور ممکنہ وجہ یہ ہے کہ چین کے تعلقات میں توازن پیدا کرنا تاکہ ہندوستان کے تعلقات کو بگاڑ نہ سکے۔"
سنگھ نے زور دے کر کہا کہ یہ دورہ نئی دہلی کی پختہ پالیسی کی عکاسی کرتا ہے: "یہ دورہ اسٹریٹجک خود مختاری کے تئیں ہندوستان کی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مفادات میں کام کرتے ہیں، جس کا حکم دوسرے نہیں دے سکتے، اور دنیا کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔"
اس کے باوجود، انہوں نے خبردار کیا کہ بھارت کو دفاعی سودوں سے احتیاط سے رجوع کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، "کاروباری ترقی کا ایک پہلو ہے، لیکن روس ہمیں تیل، دیگر سامان، یا دفاعی سازوسامان سے زیادہ پیش نہیں کر سکتا۔ دفاعی نقطہ نظر سے، ہم اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیں گے، لیکن ہمیں صرف لائسنس یافتہ پیداوار پر نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کی منتقلی پر توجہ دینی چاہیے۔"