عالمی نظام تبدیل ہو رہا ہے، کچھ لوگ بھارت میں عدم استحکام کے خواب دیکھ رہے ہیں، پی ایم مودی کا کانگریس پر نشانہ
وزیر اعظم مودی نے کہا کہ کانگریس نے نظام کو بہتر بنانے کے لیے چلائی جانے والی حقیقی عوامی تحریکوں کو نقصان پہنچایا ہے۔
Published : October 23, 2026 at 7:46 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو اپوزیشن جماعت کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جہاں دنیا ایک نئے نظام کی تلاش میں ہے، وہیں کچھ لوگ بھارت کے اندر 'انتشار' کے خواب دیکھ رہے ہیں۔
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو براہِ راست ہدف بناتے ہوئے، وزیر اعظم مودی نے طنزیہ انداز میں کہا کہ کانگریس اپنے لیڈر کو 'لانچ' کرنے کی جتنی ناکام کوششیں کرتی ہے، ان کی تعداد سری ہری کوٹا سے ایک سال میں لانچ کیے جانے والے راکٹوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔
ایک ٹیلی ویژن چینل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، "اپنے خاندان کو ناکامی کے داغ سے بچانے کے لیے، کانگریس بھارت کی کامیابیوں پر سوال اٹھا رہی ہے۔ یہ 'انگور کھٹے ہیں' والی صورتحال ہے، اور اب کانگریس انہی انگوروں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ خاندان کانگریس پر ایک بوجھ بن چکا ہے۔"
کسی کا نام لیے بغیر، وزیر اعظم مودی نے کہا کہ کانگریس نے نظام کو بہتر بنانے کے لیے چلائی جانے والی حقیقی عوامی تحریکوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ یہ جماعت 'برین نکسلائٹس' (ذہنی نکسل وادیوں) کے زیرِ اثر ایک 'سیاسی طفیلی' میں تبدیل ہو گئی ہے، جنہوں نے درحقیقت اس کی آزادانہ سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔
گزشتہ دو ہفتوں کے دوران، 'کاکروچ جنتا پارٹی' اور اپوزیشن اتحاد 'انڈیا' نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے اور انتخابی فہرستوں کی خصوصی اور تفصیلی نظرثانی (ایس آئی آر) کے عمل میں بے ضابطگیوں کا الزام لگاتے ہوئے قومی دارالحکومت اور ملک کے دیگر حصوں میں الگ الگ احتجاج کیے ہیں۔
اگرچہ راہول گاندھی نے سی جے پی رہنماؤں کی گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہوئے بیانات جاری کیے، لیکن ان دونوں گروہوں یا ان کے احتجاج کے درمیان کوئی براہِ راست تعلق نہیں ہے۔ وزیر اعظم مودی نے الزام لگایا کہ کانگریس کا رویہ حکومت کے مخلص ناقدین (یعنی وہ لوگ جو واقعی ملک اور اس کی جمہوریت کی بہتری چاہتے ہیں) کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی نظام تبدیل ہو رہا ہے، اور اس لیے کثیر الجہتی اداروں میں اصلاحات ناگزیر ہیں تاکہ 'گلوبل ساؤتھ' (ترقی پذیر ممالک) کی آواز کو اس کا جائز مقام مل سکے۔ انہوں نے کہا، "ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عالمی نظام کیوں تبدیل ہو رہا ہے اور پرانا نظام ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنے میں کیوں ناکام رہا ہے۔"
وزیراعظم نے زور دیا کہ "کثیر الجہتی اداروں میں اصلاحات ناگزیر ہیں، ' ترقی پذیر ممالک کی آواز کو اس کا جائز مقام ملنا چاہیے۔" انہوں نے نشاندہی کی کہ جب عالمی حقائق تبدیل ہو رہے ہوں لیکن فیصلہ سازی کے عمل جمود کا شکار رہیں، تو نظام اور دنیا کی حقیقی صورتحال کے درمیان ایک وسیع خلیج پیدا ہو جاتی ہے۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ دہائیوں سے تجارت نے ممالک کو جوڑا ہے، ٹیکنالوجی نے فاصلے کم کیے ہیں، سمندری راستوں نے معیشتوں کو باہم مربوط کیا ہے، اور ثقافت و نقل و حرکت نے متنوع معاشروں کو ایک دوسرے کے قریب لایا ہے۔
انہوں نے کہا، "تاہم، آج انہی روابط کو نئے دباؤ کا سامنا ہے۔ تجارت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی مسابقت اور تنازعات کا نیا میدان بنتی جا رہی ہے، اور سمندری راستے جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے مراکز میں تبدیل ہو رہے ہیں۔"
انہوں نے وضاحت کی کہ لہٰذا، آج کا چیلنج محض ایک نیا عالمی نظام تشکیل دینا نہیں ہے۔ بلکہ اصل چیلنج ایک ایسی دنیا کے لیے نظام وضع کرنا ہے جو مسلسل بدل رہی ہے، ایک ایسا نظام جو نئی حقیقتوں کو اپنائے، عالمی اداروں کی افادیت میں اضافہ کرے، اور ممالک کے مابین تعاون کے جذبے کو مضبوط بنائے۔
انہوں نے مزید کہا، "اور یہیں پر بھارت کے کردار کا سوال پیدا ہوتا ہے۔" وزیراعظم مودی نے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی تعاون صرف سازگار حالات تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اسے بحرانی ادوار میں بھی مؤثر رہنا چاہیے۔
انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا ایک نئے نظام کی تلاش میں ہے، کچھ لوگ شاید بھارت کے اندر 'عدم استحکام' کے خواب دیکھ رہے ہوں۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، "جب دنیا اتنی بڑی تبدیلیوں اور ہنگامہ خیزی سے گزر رہی ہو، تو ایک مضبوط بھارت کی تصویر پوری دنیا میں نمایاں اور تابناک ہونی چاہیے۔" "لیکن کچھ لوگ بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں وہ بیرونِ ملک جا کر ملک کو بدنام کرتے ہیں اور بیرونی مداخلت کی درخواستیں کرتے ہیں۔"
وزیراعظم نے کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کانگریس اپنے 'فیل پروڈکٹ' کو متعارف کرانے کی خاطر کب تک ملک کو داؤ پر لگائے رکھے گی۔ انہوں نے کہا، "حقیقت میں، یہ کانگریسی خاندان اپنی ہی پارٹی پر بوجھ بن چکا ہے،" اور مزید کہا کہ اپوزیشن پارٹی کے سینئر رہنما بھی نجی محفلوں میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے کئی باصلاحیت نوجوان ارکان موجود ہیں جو بحث میں حصہ لینا اور حکومت پر تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا، "تاہم، کانگریس کارروائی میں خلل ڈالتی ہے کیونکہ وہ صرف ایک فرد کو مرکزِ نگاہ رکھنا چاہتی ہے، جو اپوزیشن کے ان نوجوان ارکان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔"
وزیراعظم مودی نے کہا کہ دنیا اب یہ سمجھ چکی ہے کہ عالمی نظام صرف طاقت اور ذاتی مفادات کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے زور دیا، "مکالمہ، تعاون اور تنازعات کا حل ناگزیر ہے۔ اسی جذبے نے اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی تھی۔"
اقوام متحدہ نے کئی دہائیوں تک عالمی تعاون اور امن کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تاہم، انہوں نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں تبدیلیاں آئیں جس سے نئی امنگوں، نئی معیشتوں اور نئی طاقتوں نے جنم لیا۔ انہوں نے مزید کہا، "اگرچہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی تنظیموں نے اپنا تاریخی کردار ادا کیا ہے، لیکن آج کے چیلنجوں کے سامنے ان کی حدود اور کمزوریاں واضح طور پر سامنے آ گئی ہیں۔"
مختلف شعبوں میں بھارت کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے، وزیراعظم مودی نے اس دور کو یاد کیا جب دنیا بھارت کو 'دنیا کا بیک آفس' کہا کرتی تھی۔ تاہم آج، بھارت محض خدمات فراہم کرنے والے ملک سے کہیں بڑھ کر ہے، اب یہ پوری دنیا کے لیے نئی ایجادات کر رہا ہے، ڈیزائن تیار کر رہا ہے اور نئے حل اور ٹیکنالوجیز وضع کر رہا ہے۔
پی ایم مودی نے اعلان کیا، "ہم بڑے خواب دیکھیں گے، ہر چیلنج کو موقع میں بدلیں گے اور ہر عزم کو پورا کریں گے۔ ہماری طاقت ہمارے خود اعتماد میں مضمر ہے، اور ہمیں اپنے ایک سو 40 کروڑ شہریوں کے خوابوں سے تحریک ملتی ہے۔ ہم نئی ایجادات کریں گے، نئی راہیں ہموار کریں گے، نئی بلندیوں کو چھوئیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہندوستان کی کامیابی، دنیا کی کامیابی کے ساتھ جڑ جائے۔"
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