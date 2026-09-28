دہلی این سی آر میں ریپ کیسز پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس؛ کہا 'صرف بیان سے ریپ نہیں رکیں گے، جوابدہی طے کریں'
بینچ نے کہاکہ جرائم کی روک تھام، نظم ونسق برقرار رکھنے، اور کمزور لوگوں کے تحفظ کے ذمہ دار افسران کی جوابدہی طے کی جائے۔
Published : September 28, 2026 at 2:10 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کے روز دہلی-این سی آر میں جنسی ہراسانی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ عدالت نے پارک میں ریپ اور چلتی سلیپر بس میں ایک نابالغ کے ساتھ مبینہ جنسی ہراسانی جیسے واقعات کا از خود نوٹس لیا۔
بینچ نے کہا کہ محض یکجہتی کا اظہار کرنا موثر کارروائی کا متبادل نہیں ہو سکتا، اور اس بات پر زور دیا کہ نظام کی ناکامیوں کے لیے متعلقہ افسران کی جوابدہی ناگزیر ہے۔ جسٹس جے بی پاردی والا اور جسٹس کے ونود چندرن پر مشتمل بینچ نے کہا کہ وہ قومی دارالحکومت میں بار بار ہونے والے جنسی جرائم کی خبروں سے شدید پریشان ہیں۔
بینچ نے مزید کہا کہ کوئی بھی شخص سال 2012 کے دردناک 'نربھیا واقعے' سے موازنہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جسٹس پاردی والا نے کہا کہ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نظامِ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تب سے لے کر اب تک ایک دہائی کے دوران کوئی خاص پیش رفت نہیں کی؟ بینچ نے واضح کیا کہ بغیر جوابدہی کے صرف یکجہتی دکھانے سے اس اہم ادارہ جاتی سوال کا جواب نہیں ملتا۔
بینچ نے زور دے کر کہا کہ محض یکجہتی کا اظہار کرنا اس سماجی برائی کا حل نہیں ہے۔ بینچ نے کہا کہ ایک ایسی ٹھوس اور قابلِ پیمائش حکمتِ عملی کی ضرورت ہے، جس میں جرائم کی روک تھام، عوامی نظم و نسق کو برقرار رکھنے اور کمزور لوگوں کے تحفظ کے ذمہ دار افسران کی ذمہ داری اور جوابدہی طے کی جائے۔ بینچ نے ہدایت دی کہ اس مسئلے کی جانچ کے لیے ازخود کیس درج کیا جائے۔
بینچ نے مزید کہا کہ پارکوں اور بسوں سمیت عوامی مقامات کو روشنی کی کمی، ناقص نگرانی اور دیگر انتظامی خامیوں کی وجہ سے ہائی رسک زونز بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بینچ نے یہ بھی کہا کہ ایسی سرگرمیوں اور واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سرکاری افسران اور منتخب نمائندوں کے بیانات سمجھ میں تو آتے ہیں، لیکن ان میں جوابدہی کی کمی ہوتی ہے۔
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