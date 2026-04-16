خواتین ریزرویشن بل: سماجوادی پارٹی نے مسلم خواتین کو شامل کرنے کا کیا مطالبہ، اکھلیش یادو اور امت شاہ کے درمیان گرما گرم بحث

سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے چناوی موسم میں بلوں کو متعارف کرانے میں حکومت کی جلد بازی پر سوال اٹھایا۔

اکھلیش یادو اور امت شاہ کے درمیان گرما گرم بحث (ANI and PTI)
Published : April 16, 2026 at 4:47 PM IST

نئی دہلی: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کو لوک سبھا میں کہا کہ اس وقت ملک میں مردم شماری کا عمل جاری ہے اور اس کا انعقاد ذات پات کی مردم شماری کے ساتھ ہی ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دینا غیر آئینی ہے۔

امت شاہ نے یہ تبصرہ سماجوادی پارٹی (ایس پی) کے لیڈروں اکھلیش یادو اور دھرمیندر یادو کی طرف سے لوک سبھا میں تین بلوں کو پیش کرنے کے دوران کئے گئے بعض مطالبات کا جواب دیتے ہوئے کہے، خاص طور پر وہ جو خواتین ریزرویشن قانون میں ترمیم اور حد بندی کے عمل سے متعلق ہیں۔

جمعرات کو ایوان میں، مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے آئین (131 ویں) ترمیمی بل، 2026، اور حد بندی بل، 2026 پیش کیا، جب کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 'یونین ٹیریٹریز لاز (ترمیمی) بل، 2026' پیش کیا۔ اس سیشن کے دوران لوک سبھا میں اس وقت گرما گرم بحث ہوئی جب سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے خواتین ریزرویشن بل کو پیش کرنے میں مرکز کی جلد بازی پر سوال اٹھایا۔

سماجوادی پارٹی کے صدر نے مردم شماری کرانے میں ناکامی پر تشویش کا اظہار کیا اور الزام لگایا کہ حکومت جان بوجھ کر ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری سے گریز کر رہی ہے۔ یہ بحث اس وقت ہوئی جب مرکز نے لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن بل کو پیش کیا۔

بحث میں حصہ لیتے ہوئے اکھلیش یادو نے سوال کیا کہ خواتین کے ریزرویشن کو لے کر مرکز کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ انہوں نے زور دیا، "پہلے مردم شماری کے ساتھ شروع کریں۔"۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اصولی طور پر ان کی پارٹی خواتین کے ریزرویشن کی حمایت کرتی ہے لیکن حد بندی کے عمل کے ذریعے اس کے نفاذ کی مخالفت کرتی ہے۔

انہوں نے مزید الزام لگایا کہ حکومت جان بوجھ کر مردم شماری میں تاخیر کر رہی ہے تاکہ ذات پات کی مردم شماری اور ریزرویشن کوٹہ بڑھانے کے مطالبات سے بچ سکیں۔ اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ مردم شماری کا کام پہلے ہی شروع ہو چکا ہے اور ایوان کو یقین دلایا کہ ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کرائی جائے گی۔ شاہ نے کہا، "ملک بھر میں مردم شماری کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد، ہم ذات پات پر مبنی مردم شماری بھی کرائیں گے۔ فی الحال، گھرانوں کی فہرست سازی جاری ہے؛ گھرانوں کا تعلق کسی مخصوص ذات سے نہیں ہے۔" اپوزیشن پر طنز کرتے ہوئے امت شاہ نے تبصرہ کیا کہ، "اگر سماج وادی پارٹی کا بس چلے تو وہ گھروں کو ذات پات کی بنیاد پر بتائے گی۔" ایوان کو یقین دلاتے ہوئے انہوں نے تصدیق کی کہ ذات کی مردم شماری عام مردم شماری کے ساتھ ہی کرائی جائے گی۔

وہیں، سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ دھرمیندر یادو نے کہا کہ پارٹی آئینی بنیادوں پر تین مجوزہ بلوں کی سختی سے مخالفت کرتی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ اقدامات آئین کو 'ختم کرنے' کی کوشش ہیں- خاص طور پر مردم شماری کی مشق سے حد بندی کے عمل کو الگ کر کے۔ سماج وادی پارٹی کی جانب سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے زور دے کر کہا کہ جب تک کہ اس میں دیگر پسماندہ طبقات (او بی سی) اور مسلم خواتین کے لیے دفعات شامل نہیں کی جاتیں پارٹی خواتین ریزرویشن بل کی حمایت نہیں کرے گی۔

انہوں نے حکومت سے مجوزہ بلوں کو واپس لینے اور اس کے بجائے 2023 میں نافذ کردہ قانون سازی کو لاگو کرنے کی اپیل کی۔ شاہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ آئین کے تحت مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن کی اجازت نہیں ہے۔ "مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کی کوئی بھی شکل غیر آئینی ہے۔"

اس کے جواب میں اکھلیش یادو نے سوال کیا کہ کیا مسلم آبادی 50 فیصد ریزرویشن کی حد سے باہر ہے؟ اس نکتے پر خطاب کرتے ہوئے شاہ نے جواب دیا، "ہم سماج وادی پارٹی کو مسلم خواتین کو تمام ٹکٹیں الاٹ کرنے سے نہیں روک رہے ہیں۔" لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کی مداخلت سے پہلے بحث گرم ہو گئی۔ انھوں نے ارکان پر زور دیا کہ وہ اس طرح کے براہ راست تبادلوں میں شامل ہونے سے گریز کریں اور کارروائی کے دوران ایک دوسرے کے ادب کو برقرار رکھیں۔

