خواتین ریزرویشن بل ناکام: وزیراعظم مودی آج قوم سے خطاب کریں گے، سیاسی ہلچل میں اضافہ

خواتین ریزرویشن بل ناکام: وزیراعظم مودی آج قوم سے خطاب کریں گے، سیاسی ہلچل میں اضافہ
وزیراعظم مودی نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ خواتین ریزرویشن بل کی مخالفت کرکے انہیں سیاسی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
Published : April 18, 2026 at 3:41 PM IST
نئی دہلی: نریندر مودی آج رات 8:30 بجے قوم سے اہم خطاب کریں گے، جس کا اعلان وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے کیا گیا ہے۔ تاہم خطاب کے موضوع سے متعلق کوئی باضابطہ وضاحت نہیں کی گئی، جس کے باعث سیاسی حلقوں اور عوام میں قیاس آرائیاں زور پکڑ رہی ہیں۔ یہ خطاب ایک نہایت اہم سیاسی پس منظر میں ہو رہا ہے، کیونکہ ایک دن قبل لوک سبھا میں آئینی ترمیمی بل آئین (131ویں ترمیم) بل 2026 مطلوبہ دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہا۔
اس بل کا مقصد پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن نافذ کرنا اور اسی کے تحت لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد 543 سے بڑھا کر 816 کرنا تھا۔ ووٹنگ کے دوران 298 اراکین نے بل کے حق میں جبکہ 230 نے مخالفت میں ووٹ دیا، تاہم آئینی ترمیم کے لیے درکار 352 ووٹ حاصل نہ ہونے کے باعث بل مسترد ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے اس سے منسلک دیگر دو اہم بل ڈیلیمیٹیشن بل اور یونین ٹیریٹوریز ترمیمی بل کو بھی واپس لینے کا اعلان کردیا۔
وزیراعظم مودی نے کابینہ اجلاس میں اپوزیشن کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ خواتین ریزرویشن بل کی مخالفت کرکے اپوزیشن نے ملک کی خواتین کو مایوس کیا ہے اور انہیں اس کا سیاسی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پیغام ملک کے ہر گاؤں اور ہر شہری تک پہنچایا جائے گا۔ قبل ازیں پارلیمنٹ میں بحث کے دوران وزیراعظم نے یقین دہانی کرائی تھی کہ مجوزہ نشستوں میں اضافے سے جنوبی ریاستوں کے مفادات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔
انہوں نے اس اقدام کو قومی مفاد قرار دیتے ہوئے تمام جماعتوں سے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہوکر اس کی حمایت کی اپیل کی تھی۔ دوسری جانب اپوزیشن، جس کی قیادت راہل گاندھی کر رہے تھے، نے الزام عائد کیا کہ حکومت خواتین ریزرویشن کے نام پر ملک کا انتخابی نقشہ تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ کانگریس رہنما پرینکا گاندھی واڈرا نے بل کی ناکامی کو جمہوریت اور اپوزیشن اتحاد کی جیت قرار دیا۔
ادھر مرکزی وزیر کیرن ریجیجو نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ خواتین کو نمائندگی دینے کے اس تاریخی موقع کو ضائع کرنا کانگریس اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک “سیاہ دھبہ” ثابت ہوگا۔ وزیراعظم کا یہ خطاب ایسے وقت میں متوقع ہے جب ملک میں خواتین ریزرویشن، ڈیلیمیٹیشن اور سیاسی توازن جیسے حساس معاملات پر شدید بحث جاری ہے۔