بھارت میں خواتین کی ڈیجیٹل رسائی میں بڑا اضافہ، انٹرنیٹ استعمال کرنے والی خواتین کی تعداد تقریباً دوگنی
سروے میں بتایا گیا ہے کہ بینک یا سیونگ اکاؤنٹ رکھنے والی خواتین کی شرح 78.6 فیصد سے بڑھ کر 89 فیصد تک پہنچ گئی۔
Published : May 30, 2026 at 12:43 PM IST
نئی دہلی: نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کی تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ہندوستان میں خواتین کی ڈیجیٹل رسائی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والی خواتین کی تعداد گزشتہ چند برسوں میں تقریباً دوگنی ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2023-24 میں 64.3 فیصد خواتین نے کم از کم ایک مرتبہ انٹرنیٹ استعمال کیا، جبکہ 2019-21 کے سروے میں یہ شرح صرف 33.3 فیصد تھی۔ ماہرین کے مطابق یہ تبدیلی ملک میں ڈیجیٹل انقلاب، اسمارٹ فونز کی بڑھتی دستیابی اور آن لائن خدمات کے فروغ کا نتیجہ ہے۔
سروے میں یہ بھی سامنے آیا کہ خواتین میں ذاتی موبائل فون رکھنے کا رجحان بڑھا ہے۔ 2019-21 میں 53.9 فیصد خواتین کے پاس اپنا موبائل فون تھا، جو 2023-24 میں بڑھ کر 63.6 فیصد ہو گیا۔ اسی طرح بینک یا سیونگ اکاؤنٹ رکھنے والی خواتین کی شرح 78.6 فیصد سے بڑھ کر 89 فیصد تک پہنچ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت میں اضافہ تعلیم، روزگار، آن لائن کاروبار، سرکاری اسکیموں اور مالیاتی خودمختاری کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ تاہم دیہی علاقوں اور شہری علاقوں کے درمیان ڈیجیٹل فرق اب بھی موجود ہے، جسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔
ماہرین کے مطابق خواتین کی انٹرنیٹ تک رسائی نہ صرف معلومات کے حصول کو آسان بناتی ہے بلکہ انہیں معاشی اور سماجی طور پر بھی مضبوط بناتی ہے۔ رپورٹ کو خواتین کے ڈیجیٹل بااختیار بنانے کی سمت میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔