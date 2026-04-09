پی ایم مودی نے خواتین کے ریزرویشن بل پر کہا، "بھارت کی لاکھوں خواتین کی امیدوں کا کرتا ہے عکاسی"
پی ایم مودی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ جب خواتین ترقی کرتی ہیں تو معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے۔
Published : April 9, 2026 at 12:07 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جمعرات 9 اپریل 2026 کو خواتین کے ریزرویشن بل پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ مجوزہ ترمیم صرف ایک قانون سازی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان بھر کی کروڑوں خواتین کی امیدوں کی عکاس ہے۔ انہوں نے تمام ممبران پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ وہ اس اقدام کی حمایت کے لیے اکٹھے ہوں۔
پی ایم مودی نے اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے ایک مضمون میں یہ بھی کہا کہ یہ قدم اس اصول کی تصدیق ہے جو طویل عرصے سے ہندوستانی تہذیب کی اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ جب خواتین ترقی کرتی ہیں تو معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ 2029 کے لوک سبھا انتخابات اور مستقبل کے ریاستی اسمبلی انتخابات خواتین کے ریزرویشن کے ساتھ کرائے جائیں۔
#WATCH | Women's Reservation Bill | PM Narendra Modi says, " ...india has resolved that by 2047 when we complete 100 years of independence, we must achieve goal of viksit bharat. but from my experience of being the head of government for the past two-and-a-half decades, i can say…
16 اپریل 2026 کو پارلیمنٹ کا اجلاس
وزیراعظم نے کہا کہ ملک ایک تاریخی لمحے کی دہلیز پر کھڑا ہے، یہ موقع ہے کہ جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کیا جائے اور اس عزم کی توثیق کی جائے کہ ہم نے برابری اور شمولیت کے لیے مل کر کام کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 16 اپریل 2026 کو پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا جس میں خواتین کے ریزرویشن کو آگے بڑھانے والے ایک اہم بل پر بحث اور منظوری دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسے محض ایک قانون سازی قرار دینا ایک چھوٹی سی بات ہوگی۔ یہ ہندوستان بھر کی لاکھوں خواتین کی امنگوں کی عکاسی کرتا ہے۔
Reservation for women in legislative bodies is the need of the hour! This will make our democracy even more vibrant and participative. Any delay in bringing this reservation will be deeply unfortunate. Expressed my thoughts on the issue in this Op-Ed.
'ناری شکتی وندن ایکٹ'
پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن 2026 کو بڑھا دیا گیا ہے اور ایوان کا تین روزہ خصوصی اجلاس 16 سے 18 اپریل تک طلب کیا گیا ہے، جب 'ناری شکتی وندن ایکٹ'، جسے خواتین ریزرویشن بل کہا جاتا ہے، میں ترمیم کی جائے گی تاکہ اسے 2029 کے عام انتخابات سے مؤثر بنایا جا سکے۔ اس سے لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد 816 ہو جائے گی، جن میں سے 273 خواتین کے لیے مخصوص ہوں گی۔
لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن کی فراہمی 2023 میں آئینی ترامیم کے ذریعے متعارف کرائی گئی تھی، لیکن یہ 2027 کی مردم شماری کی بنیاد پر حد بندی کے کام کی تکمیل کے بعد نافذ العمل ہو گی۔ لہٰذا، اگر موجودہ قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی ہے، تو یہ 2034 میں ہی لاگو ہونے کی امید ہے۔ یہ ریزرویشن بھی عمودی بنیادوں پر کی جائے گی، جس میں ایس سی اور ایس ٹی کے لیے سیٹیں مختص کی جائیں گی۔ حلقہ بندیوں کا دوبارہ انتخاب مجوزہ 2027 کی مردم شماری کے بجائے 2011 کی مردم شماری کی بنیاد پر کیا جائے گا۔
ملک کے لیے خواتین کی شراکت بہت زیادہ قیمتی
اپنے مضمون میں پی ایم مودی نے کہا کہ خواتین ہندوستان کی تقریباً نصف آبادی پر مشتمل ہیں، ملک کے لیے ان کی شراکت بہت زیادہ اور قیمتی ہے اور آج ہندوستان ہر میدان میں خواتین کی شاندار کامیابی کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے لے کر انٹرپرینیورشپ تک، کھیلوں سے لے کر مسلح افواج تک اور موسیقی سے لے کر آرٹس تک، خواتین ہندوستان کی ترقی میں سب سے آگے ہیں۔
تعلیم تک خواتین کی رسائی، بہتر صحت کی دیکھ بھال
وزیراعظم نے کہا کہ حالیہ برسوں میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم تک زیادہ رسائی، بہتر صحت کی دیکھ بھال، بہتر مالی شمولیت اور بنیادی سہولیات تک بہتر رسائی نے معاشی اور سماجی زندگی میں خواتین کی شرکت کی بنیاد کو مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے باوجود سیاست اور قانونی اداروں کی دنیا میں ان کی نمائندگی ہمیشہ معاشرے میں ان کے کردار کے مطابق نہیں رہی۔
فیصلہ سازی میں خواتین کے تجربات اور بصیرت
پی ایم مودی نے کہا کہ یہ خاص طور پر بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ جب خواتین انتظامیہ اور فیصلہ سازی میں حصہ لیتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ ایسے تجربات اور بصیرتیں لاتی ہیں جو عوامی گفتگو کو تقویت دیتی ہیں اور حکمرانی کے معیار کو بہتر بناتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں سے پچھلی حکومتوں نے بارہا کوشش کی کہ خواتین کو جمہوری اداروں میں ان کا جائز مقام حاصل ہو۔ کمیٹیاں بنائی گئیں اور مسودہ بل پیش کیا گیا، لیکن ان پر کبھی عمل نہیں ہوا۔