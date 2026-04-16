وزیراعظم نریندر مودی کا خواتین ریزرویشن بل پر زور، کہا “یہ قدم 25 سال پہلے اٹھانا چاہیے تھا”
وزیراعظم نے خواتین بل پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ یہ پورے ملک کے لیے باعثِ فخر لمحہ ہے۔
Published : April 16, 2026 at 3:33 PM IST
نئی دہلی : نریندر مودی نے لوک سبھا میں خواتین کے لیے ریزرویشن سے متعلق بل پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسا اقدام ہے جسے 25 سے 30 سال پہلے نافذ ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس بل کو بھارتی پارلیمانی جمہوریت کی تاریخ میں ایک اہم سنگِ میل قرار دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس اہم بل پر بحث کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ پورے ملک کے لیے باعثِ فخر لمحہ ہے کہ وہ تاریخ رقم کرنے کے عمل کا حصہ بن رہے ہیں۔ ان کے مطابق جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اصلاحات کی گنجائش رہتی ہے، لیکن اس معاملے میں تاخیر ہو چکی ہے۔
مودی نے کہا کہ ترقی یافتہ بھارت کا تصور صرف سڑکوں، ریلوے یا معاشی اعداد و شمار تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ملک کی 50 فیصد آبادی یعنی خواتین کو بھی فیصلہ سازی میں شامل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر حقیقی ترقی ممکن نہیں۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں خواتین نے ان لوگوں کو مسترد کیا جو خواتین ریزرویشن بل کی مخالفت کرتے تھے۔ تاہم 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں یہ مسئلہ اس لیے موضوع نہیں بنا کیونکہ تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر اس کی حمایت کی۔
وزیراعظم نے واضح کیا کہ اس بل کا کریڈٹ نہ حکومت کو لینا چاہیے اور نہ ہی کسی ایک لیڈر کو، بلکہ یہ پورے ملک اور جمہوریت کی کامیابی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں نچلی سطح پر منتخب ہونے والی خواتین میں سیاسی شعور بڑھ رہا ہے۔ پنچایتوں میں منتخب ہونے والی لاکھوں خواتین اب اپنی آواز بلند کر رہی ہیں اور ریاستی اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں بھی اپنی نمائندگی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: بی جے پی۔ آر ایس ایس کی نفرت انگیز سوچ آئین کو تباہ کر رہی ہے، راہول گاندھی
مودی کے مطابق خواتین کی بڑھتی ہوئی سیاسی بیداری اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے جہاں خواتین نہ صرف سماجی بلکہ سیاسی میدان میں بھی اہم کردار ادا کریں گی۔