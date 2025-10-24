خاتون نے شوہر اور ساس پر اپنا بچہ فروخت کرنے کا لگایاالزام، پولیس میں کی شکایت اور پھرآیا 'ٹویسٹ'

خاتون نے شوہر اور ساس پر اپنا بچہ فروخت کرنے کا لگایاالزام، پولیس میں کی شکایت اور پھرآیا 'ٹویسٹ'
پنجاب کے ضلع مانسہ سے ایک کیس سامنے آیا ہے جہاں ماں نے اپنے شوہر اور ساس پر بچہ بیچنے کا الزام لگایا ہے۔
Published : October 24, 2025 at 10:40 PM IST|
Updated : October 24, 2025 at 10:51 PM IST
چنڈی گڑھ: پنجاب کے مانسا ضلع کے بریٹا قصبے میں واقع اکبر پور کھڈل گاؤں کی ایک ماں نے بریٹا پولیس میں شکایت درج کرائی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس کے شوہر اور ساس نے نشے کی عادت پوری کرنے کے لیے اس کے تین ماہ کے بچے کو فروخت کر دیا۔
ڈی ایس پی سکندر سنگھ نے بتایا، "بریٹا پولیس میں درج کرائی گئی شکایت میں، ماں نے بتایا کہ اس کے شوہر اور ساس نے بچے کو 180,000 روپے میں فروخت کر دیا تاکہ وہ اپنی نشہ پوری کر سکیں۔ اس نے اب اپنے بچے کی واپسی کے لیے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔"
اس معاملے میں ایک نیا موڑ اس وقت سامنے آیا جب وہ خاندان جس کی تحویل میں بچہ ملا تھا، گنگا رام نامی شخص نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بچہ خریدا نہیں تھا بلکہ اسے مفت میں گود لیا تھا کیونکہ بچے کے والد اور دادی نے ان سے رابطہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ وہ منشیات کے عادی ہیں اور بچے کی پرورش نہیں کر سکتے۔
گنگا رام نے بتایا کہ بچے کے والد اور دادی ایک دن مندر میں ہم سے ملے اور بتایا کہ وہ بچے کی پرورش کرنے سے قاصر ہیں، جس کے بعد انہوں نے بچہ گود لینے کے لیے ہمارے حوالے کر دیا اور ہم نے عدالت میں تمام کاغذی کارروائی کر کے بچے کو گود لیا۔
ہمارے پاس اس عمل کی ضروری ویڈیو اور فوٹوگرافی بھی ہے۔ ہمارے خاندان میں چار لڑکیاں ہیں اور کوئی لڑکا نہیں، لہٰذا ہم نے لڑکے کی خواہش سے اس بچے کو گود لیا، اور بچہ خریدنے کے الزامات بالکل بے بنیاد ہیں۔
گود لینے والے خاندان کی ایک رکن جیوتی کور نے بتایا، "جب انہوں نے چند ماہ قبل بچہ ہمیں گود لینے کے لیے دیا تو وہ بہت بیمار اور کمزور تھا، ہم نے مسلسل 15 دن تک اس کا علاج کیا، اور اب وہ مکمل طور پر صحت مند ہے، ڈھائی ماہ تک بچے کی والدہ نے ہمارے خلاف کوئی شکایت درج نہیں کروائی، اب اچانک یہ شکایات سامنے آئیں، جس پر میں نے بچے کی والدہ سے فون پر بات کی۔ اس نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے بچہ فروخت کرنے کا الزام لگایا اور تھانے میں شکایت درج کرانے کے لئے دباؤ ڈالا۔
ڈی ایس پی سکندر سنگھ نے بتایا کہ بچوں کی فروخت کا معاملہ درج کیا گیا ہے، لیکن فی الحال معاملے کی تفتیش جاری ہے۔ بچے کے والدین کو منشیات کے استعمال کے الزامات کا سامنا ہے جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ بچہ خریدا نہیں گیا تھا اور اسے ایک خاندان نے قانونی عمل کے بعد گود لیا ہے۔ پورے معاملے کی مکمل چھان بین کے بعد ہی مزید کارروائی کی جائے گی۔