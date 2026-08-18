سپریم کورٹ میں طلبا احتجاج معاملہ: ایف آئی آر واپس لینے اور مرنے والے نیٹ امیدواروں کے خاندانوں کو معاوضے کا مطالبہ

سپریم کورٹ میں طلبا احتجاج معاملہ: ایف آئی آر واپس لینے اور مرنے والے نیٹ امیدواروں کے خاندانوں کو معاوضے کا مطالبہ
سورو نے مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آرز واپس لینے اور ہلاک نیٹ امیدواروں کے خاندانوں کو معاوضہ دینے کا پرزور مطالبہ کیا۔
Published : August 18, 2026 at 8:54 PM IST
نئی دہلی : کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) سے وابستہ احتجاج کے سلسلے میں ملک بھر میں درج مقدمات اور مظاہرین کے خلاف پولیس کارروائی سے متعلق معاملہ منگل کے روز سپریم کورٹ میں زیر سماعت آیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے مرکزی حکومت سے ملک بھر میں مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آرز کو اجتماعی طور پر ختم کرنے کے امکان پر اپنا موقف واضح کرنے کو کہا۔
سماعت کے بعد سی جے پی کے شریک کنوینر سورو داس نے کہا کہ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 142 کے تحت حاصل اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کے خلاف درج تمام ایف آئی آرز کو اجتماعی طور پر ختم کرنے کے امکان پر غور کر رہی ہے، تاہم ان کے دعوے کے مطابق مرکزی حکومت اس تجویز پر رضامند نہیں ہے۔ سورو داس نے کہا کہ عدالت نے مرکزی حکومت کی نمائندگی کرنے والے سالیسٹر جنرل تشار مہتا کے سامنے یہ معاملہ متعدد مرتبہ اٹھایا اور حکومت سے ان مقدمات کی فہرست فراہم کرنے کو کہا، تاکہ عدالت اس معاملے پر مناسب فیصلہ کرسکے۔
ان کے مطابق عدالت نے سماعت کے دوران اس سمت میں تین مرتبہ حکومت سے فہرست طلب کی۔ سورو داس نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ موجودہ تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک ہائی پاور کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کرتی ہے تو سی جے پی کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا، تاہم کمیٹی کی تشکیل انتہائی شفاف، غیر جانب دار اور آزادانہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی میں ایسے افراد کو شامل کیا جانا چاہیے جن کی دیانت داری اور غیر جانب داری پر عوام کو اعتماد ہو۔ بالخصوص اگر کسی ریٹائرڈ جج یا کسی دوسرے شخص کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا جائے تو اس کے ماضی کے کردار اور فیصلوں کے حوالے سے کوئی سنگین سوال نہیں ہونا چاہیے۔
سورو داس نے کہا کہ محض کمیٹی قائم کردینا کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ارکان کی ساکھ ایسی ہونی چاہیے کہ ملک کے نوجوان اور عام شہری اس پر اعتماد کرسکیں۔ سی جے پی نے حکومت کی جانب سے 25 جولائی کو دی گئی یقین دہانیوں کا معاملہ بھی دوبارہ اٹھایا۔ سورو داس کے مطابق احتجاجی تحریک کے دوران حکومت نے جن معاملات پر یقین دہانیاں کرائی تھیں، ان پر خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی۔
انہوں نے مظاہرین کے اہم مطالبات میں مظاہرین کے خلاف درج ایف آئی آرز واپس لینے اور ہلاک نیٹ امیدواروں کے خاندانوں کو معاوضہ فراہم کرنے کو نمایاں قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ان مطالبات پر عملی اقدامات نہیں کرتی تو نوجوانوں میں ناراضی مزید بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ احتجاج کے دوران کیے گئے وعدوں کو پوا کرے۔ سی جے پی نے احتجاج میں شریک نوجوانوں کو مبینہ طور پر "دماغی نکسل" جیسے القابات دینے پر بھی اعتراض کیا۔
یہ بھی پڑھیں: "ایران نے جنگ بندی سے پورا فائدہ اٹھایا"، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بڑی جنگ کے لیے تیار، امریکی اخبار کا دعویٰ
سورو داس نے کہا کہ نوجوانوں کو اس طرح کے نام دینے سے ان کے مسائل ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی احتجاجی تحریک کو دبایا جاسکے گا۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ مذاکرات کرے اور ان کے مطالبات کا سیاسی اور انتظامی حل تلاش کرے۔ ان کے مطابق حکومت اور مظاہرین کے درمیان اعتماد اسی وقت بحال ہوسکتا ہے جب 25 جولائی کو دی گئی یقین دہانیوں پر عملی پیش رفت ہو۔ سی جے پی نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے ٹھوس اقدامات نہ کیے تو تنظیم کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کرکے تحریک کی آئندہ حکمت عملی طے کی جائے گی۔