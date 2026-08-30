بیرون ملک دانش مندانہ باتیں، ملک میں خاموشی کیوں؟ موہن بھاگوت کے بیان پر کپل سبل کا شدید طنز
بھاگوت نے امریکہ اور بھارت کے تناظر میں تکثیریت اور تنوع کا ذکر کرتے ہوئے کہاکہ ملک کےلئے ’’تنوع میں اتحاد‘‘ اہم ہے۔
Published : August 30, 2026 at 2:18 PM IST
نئی دہلی : راجیہ سبھا کے رکن اور سینئر وکیل کپل سبل نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت کے امریکہ میں دیے گئے اس بیان پر طنز کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کی شناخت ہی تنوع میں اتحاد سے ہے اور اس تنوع کو تحفظ، احترام اور قبولیت حاصل ہونی چاہیے۔ کپل سبل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ردعمل میں بھاگوت کے بیان کو ’’بیرون ملک دانش مندانہ باتیں، گھر میں خاموشی‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ محض الفاظ کافی نہیں بلکہ عملی اقدامات بھی نظر آنے چاہئیں۔
موہن بھاگوت نے ہفتہ کو نیویارک کے مشہور میڈیسن اسکوائر گارڈن میں منعقدہ ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی معاشرے کی تکثیری اور متنوع شناخت پر زور دیا۔ تقریب میں بھارتی نژاد امریکی برادری کے 6 ہزار سے زائد افراد اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ بھاگوت نے اپنے خطاب میں امریکہ اور ہندوستان کے تناظر میں تکثیریت اور تنوع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے لیے پلورالیسم(Pluralism) اور بھارت کے لیے (Unity in Diversity) یعنی ’’تنوع میں اتحاد‘‘ اہم تصورات ہیں۔
Bhagwat in New York:— Kapil Sibal (@KapilSibal) August 30, 2026
“Diversity is a decoration of our innate unity. It has to be protected”
Wise words abroad
Silence at home
Words don’t matter
Actions must speak !
انہوں نے کہا کہ بھارت کے لیے اتحاد اور تنوع دونوں اس کی فطرت اور قومی شناخت کا حصہ ہیں۔ ان کے مطابق ہندوستان کا مقصد ہی یہ احساس دنیا کے سامنے اجاگر کرنا ہے کہ مختلف قسم کے اختلافات اور تنوع کے باوجود انسانیت بنیادی طور پر ایک ہے۔ آر ایس ایس سربراہ نے سوامی وویکانند کے حوالے سے کہا کہ ہر قوم کا ایک مقصد اور مستقبل ہوتا ہے اور بھارت کو دنیا میں ’’تنوع میں اتحاد‘‘ کے تصور کو سمجھنے اور سمجھانے کا کردار ادا کرنا ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ ملک میں موجود مختلف مذاہب، ثقافتوں اور برادریوں کے تنوع کو صرف برداشت ہی نہیں بلکہ خوش دلی سے قبول، احترام اور تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس تنوع کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کے احساس کو بھی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ موہن بھاگوت کے اسی بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کپل سبل نے کہا کہ اگرچہ بیرون ملک اتحاد، تنوع اور اس کے تحفظ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن اصل اہمیت عملی اقدامات کی ہے۔
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سبل نے اپنے پیغام میں بنیادی طور پر یہ سوال اٹھایا کہ ملک کے اندر بھی کیا اسی جذبے کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے؟ ان کے مطابق محض بیانات دینے کے بجائے معاشرے میں ان اصولوں کے عملی نفاذ کو بھی یقینی بنایا جانا چاہیے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ہندوستان میں مذہبی ہم آہنگی، اقلیتوں کے حقوق اور ملک کے تکثیری کردار سے متعلق سیاسی اور سماجی بحث مسلسل جاری ہے۔