ETV Bharat / bharat

پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کا یکم دسمبر سے آغاز: کرن رجیجو

مرکزی وزیر کرن رجیجو نے ایکس پر اعلان کیا کہ صدر دروپدی مرمو نے پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس کے شیڈول کو منظوری دے دی ہے۔

پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کا یکم دسمبر سے آغاز: کرن رجیجو
پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کا یکم دسمبر سے آغاز: کرن رجیجو (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 8, 2025 at 1:50 PM IST

|

Updated : November 8, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی : پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے ہفتہ کو پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کی تاریخوں کا اعلان کیا۔ شیڈول کے مطابق پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس یکم سے 19 دسمبر تک ہوگا۔ مرکزی حکومت نے ہفتہ کو اعلان کیا کہ سیشن یکم دسمبر سے شروع ہوں گے۔ کل 19 دنوں تک چلنے والے سیشن 19 دسمبر کو ختم ہوں گے۔

پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے آغاز کی تاریخ کا باضابطہ اعلان مرکزی پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر دروپدی مرمو نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس 2025 کے انعقاد سے متعلق مرکزی حکومت کی طرف سے بھیجی گئی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس سلسلے میں انہوں نے ایک پوسٹ کی۔ انہوں نے پوسٹ میں اختتام پر کہا کہ "ایک تعمیری اور بامعنی اجلاس کے منتظر ہیں جو ہماری جمہوریت کو مضبوط کرے اور لوگوں کی امنگوں کو پورا کرے۔"

یہ بھی پڑھیں: گفٹ سٹی میں 409 کمپنیاں سرگرم ہیں، نرملا سیتا رمن نے ایوان میں ترقی کا روڈ میپ بتایا

کرن رجیجو نے اپنے ٹویٹ میں کہاکہ "صدر نے پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس یکم سے 19 دسمبر تک منعقد کرنے کی حکومت کی تجویز کو منظوری دے دی ہے، جو پارلیمانی امور کی ہنگامی صورتحال سے مشروط ہے۔" اس سے اجلاسوں کے انعقاد کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ حکومت جلد ہی ان اجلاسوں میں زیر بحث آنے والے مسائل پر کام شروع کر دے گی۔

پارلیمنٹ کے مانسون سیشن میں 21 جولائی سے 21 اگست کے درمیان 21 اجلاس ہوئے تھے تاہم راجیہ سبھا اور لوک سبھا دونوں میں بار بار رکاوٹوں کی وجہ سے بہت کم کام کاج ہوا۔ جہاں لوک سبھا نے مقررہ 120 گھنٹوں میں سے صرف 37 گھنٹے کام کیا، وہیں راجیہ سبھا صرف 41 گھنٹے اور 15 منٹ ہی چل سکی، جو بالترتیب صرف 31 فیصد اور 38.8 فیصد کام کیا۔ سرمائی اجلاس میں بطور راجیہ سبھا چیرمین نائب صدر سی پی رادھاکرششن صدارت کریں گے۔ انہوں نے 12 ستمبر کو 15ویں نائب صدر کے طور پر حلف لیا۔

Last Updated : November 8, 2025 at 2:24 PM IST

TAGGED:

KIREN RIJIJU
پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس
مرکزی وزیر کرن رجیجو
WINTER SESSION OF PARLIAMENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.