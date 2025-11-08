پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کا یکم دسمبر سے آغاز: کرن رجیجو

پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کا یکم دسمبر سے آغاز: کرن رجیجو
مرکزی وزیر کرن رجیجو نے ایکس پر اعلان کیا کہ صدر دروپدی مرمو نے پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس کے شیڈول کو منظوری دے دی ہے۔
نئی دہلی : پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے ہفتہ کو پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کی تاریخوں کا اعلان کیا۔ شیڈول کے مطابق پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس یکم سے 19 دسمبر تک ہوگا۔ مرکزی حکومت نے ہفتہ کو اعلان کیا کہ سیشن یکم دسمبر سے شروع ہوں گے۔ کل 19 دنوں تک چلنے والے سیشن 19 دسمبر کو ختم ہوں گے۔
پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے آغاز کی تاریخ کا باضابطہ اعلان مرکزی پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر دروپدی مرمو نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس 2025 کے انعقاد سے متعلق مرکزی حکومت کی طرف سے بھیجی گئی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس سلسلے میں انہوں نے ایک پوسٹ کی۔ انہوں نے پوسٹ میں اختتام پر کہا کہ "ایک تعمیری اور بامعنی اجلاس کے منتظر ہیں جو ہماری جمہوریت کو مضبوط کرے اور لوگوں کی امنگوں کو پورا کرے۔"
کرن رجیجو نے اپنے ٹویٹ میں کہاکہ "صدر نے پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس یکم سے 19 دسمبر تک منعقد کرنے کی حکومت کی تجویز کو منظوری دے دی ہے، جو پارلیمانی امور کی ہنگامی صورتحال سے مشروط ہے۔" اس سے اجلاسوں کے انعقاد کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ حکومت جلد ہی ان اجلاسوں میں زیر بحث آنے والے مسائل پر کام شروع کر دے گی۔
پارلیمنٹ کے مانسون سیشن میں 21 جولائی سے 21 اگست کے درمیان 21 اجلاس ہوئے تھے تاہم راجیہ سبھا اور لوک سبھا دونوں میں بار بار رکاوٹوں کی وجہ سے بہت کم کام کاج ہوا۔ جہاں لوک سبھا نے مقررہ 120 گھنٹوں میں سے صرف 37 گھنٹے کام کیا، وہیں راجیہ سبھا صرف 41 گھنٹے اور 15 منٹ ہی چل سکی، جو بالترتیب صرف 31 فیصد اور 38.8 فیصد کام کیا۔ سرمائی اجلاس میں بطور راجیہ سبھا چیرمین نائب صدر سی پی رادھاکرششن صدارت کریں گے۔ انہوں نے 12 ستمبر کو 15ویں نائب صدر کے طور پر حلف لیا۔