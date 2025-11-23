ETV Bharat / bharat

تیجس طیارہ حادثہ: ونگ کمانڈر نمانش سیال کی آخری رسومات آبائی گاؤں میں ادا، پورا علاقہ غم میں ڈوبا

بھارتی فضائیہ کے ونگ کمانڈر نمنش سیال کی پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ آخری رسومات ادا کی گئیں۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 23, 2025 at 9:31 PM IST

کنگرا: تیجس لڑاکا طیارے کے دبئی ایئر شو کے دوران افسوسناک حادثے میں ہلاک ہونے والے ونگ کمانڈر نمانش سیال کی آخری رسومات اتوار کے روز ان کے آبائی گاؤں پٹیالکر (کنگرا، ہماچل پردیش) میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں۔

آخری رسومات مکمل فوجی پروٹوکول کے ساتھ انجام دی گئیں جن میں گن سلیوٹ، جلوس اور وِدتھ تقریب شامل تھیں۔ مہلوک پائلٹ کی اہلیہ ونگ کمانڈر افشاں نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے شوہر کو آخری سلام پیش کیا۔ یہ حادثہ 21 نومبر 2025 کو پیش آیا تھا، جس میں تیجس طیارہ آگ لگنے کے بعد تباہ ہوگیا۔

نمانش سیال کی میت کو ہفتے کے روز آبائی گاؤں منتقل کیا گیا۔ وہ 34 سالہ قابل اور بہادر فائٹر پائلٹ تھے۔ پسماندگان میں ان کی اہلیہ افشاں (جو خود بھی آ:ی اے ایف افسر ہیں)، چھ سالہ بیٹی آریا اور والدین شامل ہیں۔ اس موقع پر علاقوں کے لوگ اپنے ہیرو کی آخری جھلک دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔

سابق ہم جماعت پنجک چڈھا نے جذباتی انداز میں کہا کہ ’نمانش سیال ان کے اسکول سینک اسکول سوجان پور تیرا کا فخر تھے‘۔ اسی طرح گاؤں کے رہائشی سندیپ کمار نے بتایا کہ نمانش اکثر گاؤں آئے تھے اور سب انہیں بیحد پیار کرتے تھے۔

انڈین ایئر فورس نے ونگ کمانڈر نمانش سیال کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کا عظیم نقصان ہے۔ ان کے چچا مدن لال نے بھی ان کی ذہانت، محنت اور بچپن کی یادوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ پورا گاؤں سوگ میں ہے۔

