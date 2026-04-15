انڈیا بلاک پارلیمنٹ میں حد بندی بل کی کرے گا مخالفت، بل پر اپوزیشن رہنماؤں کا مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا
کھرگے نے کہا ہم سبھی خواتین ریزرویشن بل کےحق میں ہیں، لیکن جس طرح سے اسے پیش کیا گیا ہے ہمیں اس پر اعتراض ہے۔
Published : April 15, 2026 at 7:42 PM IST
نئی دہلی: اپوزیشن جماعتوں نے بدھ کو کہا کہ وہ خواتین کے ریزرویشن کے حق میں ہیں، لیکن حد بندی بل کی متحد ہو کر مخالفت کریں گی۔ اپوزیشن جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں نے خواتین کے ریزرویشن اور حد بندی سے متعلق بلوں پر مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے یہ میٹنگ اپنی رہائش گاہ '10 راجا جی مارگ' پر سہ پہر 3 بجے بلائی تھی۔اس میٹنگ میں کانگریس صدر ملیکارجن کھرگے، لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی، کانگریس کے جنرل سکریٹریز کے سی وینوگوپال اور جے رام رمیش، ڈی ایم کے لیڈر ٹی آر بالو، ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ ساگاریکا گھوش، راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے رہنما تیجسوی یادو، اور این سی پی کے ارونا سادھو راوت نے شرکت کی۔ (شرد چندر پوار) ایم پی سپریا سولے، عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے ایم پی سنجے سنگھ اور دیگر اپوزیشن لیڈر بھی شامل ہوئے۔ سماج وادی پارٹی (ایس پی) کے صدر اکھلیش یادو نے میٹنگ میں عملی طور پر حصہ لیا۔
میٹنگ کے بعد کھرگے نے کہا ہم سبھی خواتین ریزرویشن بل کے حق میں ہیں، لیکن جس طرح سے اسے پیش کیا گیا ہے ہمیں اس پر اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس بل (حد بندی) کی مخالفت کریں گے۔
جے رام رمیش نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں چاہتی ہیں کہ خواتین کے ریزرویشن کو 2029 سے لاگو کیا جائے لیکن وہ حد بندی کی دفعات کی سخت مخالفت کریں گی۔ اپوزیشن کے اجلاس سے پہلے کانگریس کے اہم لیڈران نے ان بلوں پر الگ الگ بات چیت کی۔
لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن کو نافذ کرنے کے لیے جمعرات کو پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا جائے گا، جس میں پارلیمنٹ کے ایوان زیریں میں اراکین کی تعداد کو موجودہ 543 سے بڑھا کر 850 کرنے کی تجویز ہے۔
اس کے علاوہ حکومت حد بندی کمیشن اور متعلقہ یونین ٹیریٹریز ایکٹ (ترمیمی بل) 2026 کے قیام کے لیے ایک بل پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔