'بابری مسجد کا سنگ بنیاد چھ دسمبر کو مرشد آباد میں رکھا جائے گا': ٹی ایم سی رکن اسمبلی ہمایوں کبیر
TMC کے ایک MLA نے دعویٰ کیا ہے کہ 6 دسمبر کو مرشد آباد کے بیلڈنگا میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔
Published : November 22, 2025 at 2:02 PM IST
کولکتہ (مغربی بنگال): ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے ایم ایل اے ہمایوں کبیر نے یہ کہہ کر تنازعہ کو جنم دیا ہے کہ وہ ایودھیا میں متنازعہ ڈھانچہ کے انہدام کی 33ویں برسی کے موقع پر 6 دسمبر 2025 کو مغربی بنگال کے مرشد آباد ضلع میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ کبیر نے جمعہ کو کہا، "ہم 6 دسمبر کو مرشد آباد ضلع کے بیلڈنگا میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اسے مکمل ہونے میں تین سال لگیں گے۔ بہت سے مسلم رہنما اس تقریب میں شرکت کریں گے۔"
कोलकाता, पश्चिम बंगाल: टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी नामक मस्जिद की आधारशिला रखने का एलान किया है।— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 21, 2025
उन्होंने कहा " मस्जिद तैयार होने में तीन साल लगेंगे। पिछले साल 12 दिसंबर को मैंने यही खड़े होकर वादा किया था। इस समारोह में दो… pic.twitter.com/WeZ83EBloU
ایودھیا میں رام جنم بھومی بابری مسجد کے متنازعہ ڈھانچے کو کار سیوکوں نے 6 دسمبر 1992 کو منہدم کر دیا تھا۔ کبیر کے تبصرے نے تنازعہ کو جنم دیا۔ دریں اثنا، مغربی بنگال بی جے پی سکریٹری پرینکا تبریوال نے کہا کہ یہ خوشامد کی سیاست کے سوا کچھ نہیں ہے۔
صرف خوشامد کی سیاست: پرینکا تبریوال
انہوں نے کہا، "ٹی ایم سی کا سوشلزم مذہب پر مبنی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ وہ بابری مسجد کو دوبارہ بنائیں گے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ اس بابری مسجد میں کس کو مدعو کریں گے؟ وہ روہنگیا جو اب ایس آئی آر سے ڈر کر سرحدی علاقوں میں بھاگ رہے ہیں؟ کیا وہ بابری مسجد بنائیں گے جہاں سے بابر آیا تھا؟ یہ صرف خوشامد کی سیاست ہے..."
ریاست میں مسجد بنانے پر کوئی اعتراض نہیں
بی جے پی لیڈر راہل سنہا نے بھی کبیر کو اس معاملے پر سیاست کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ انہیں ریاست میں مسجد بنانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مسجد بنا سکتا ہے لیکن اسے صحیح جگہ پر ہونا چاہیے، ہمیں کسی کے اپنے مذہب پر عمل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔
تعلیم، صحت، سکیورٹی، خواتین، کسانوں، مزدوروں، برابری کی بات
سنہا نے کہا، "لیکن جو لوگ مسجد پر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مسلم مذہب کی توہین کر رہے ہیں۔ لیکن صرف مذہب کی خاطر مسجد بنانا الگ بات ہو گی۔ اگر تمام مسلمان، ہندوستانی مسلمان ایک ساتھ مل کر ایک مسجد بنائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔"
2024 میں بھی بابری مسجد بنانے کی بات
یوپی کانگریس کے سابق صدر اجے کمار للو نے بھی کبیر پر تنقید کی۔ کانگریس لیڈر نے کہا، "ہم بالکل واضح ہیں۔ ہم روزگار، تعلیم، صحت، سکیورٹی، خواتین، کسانوں، مزدوروں، برابری کی بات کرتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کانگریس پارٹی ہمیشہ آئین کی بات کرتی ہے اور یہ انتخابات کا معیار ہونا چاہیے۔" ہمایوں کبیر نے 2024 میں بھی ریاست میں بابری مسجد جیسی مسجد بنانے کی بات کی تھی۔